На фоне допинговых разборок: россияне бьются в эстафете. LIVE

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Красная разметка делает трассу довольно узкой, заставляя спортсменов толкаться между собой и стремиться первым пролезть в «бутылочное горлышко». Один из лыжников только что вышел за пределы официальной разметки, за что получил пока лишь устное предупреждение.
На первой контрольной отметке 1,2 км в лидеры вышел швед Оскар Свенссон. На втором месте — Канада, на третьем — Ларьков. Хотя стоит признать, что пока что караван лыжников не допускает серьезных разрывов, так что все эти позиции довольно условны.
Лидерство с ходу захватил норвежец Иверсен. Россиянин Ларьков пока ближе к середине пелотона, но впереди еще все 10 км.
Итак, гонка началась! За Россию бежит Андрей Ларьков!
Также серьезную опасность будут представлять французы в лице Адриана Бэкшнайдера, Мориса Манифика, Клемана Парисса и Ришара Жува.
Нашими главными соперниками станут норвежцы, которые выставили неплохой состав — Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете, Йоханнес Клэбо.
Всего в гонке примут участие 11 команд. Помимо России, это Норвегия, Франция, Финляндия, Швеция, Германия, Италия, Казахстан, Канада, Чехия и Швейцария.
Сборную России в этой эстафете представят Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
К сожалению, соревнования теперь проходят на фоне мощнейшего допингового скандала. Буквально накануне австрийская полиция задержала пятерых лыжников по подозрению в допинге (в этой стране употребление запрещенных веществ спортсменами приравнивается к мошенничеству и является уголовно наказуемым). В число арестованных попали лидер сборной Казахстана, принявший участие в шести Олимпиадах, Алексей Полторанин, два австрийца Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. «Газета.Ru» описала последние новости по данной теме в в этом материале.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х10 км на чемпионате мира в Австрии. Старт гонки запланирован на 15.15 мск.