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закончен
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104:111
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Женщины. Эстафета 4x5 км
1
Швеция
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2
Норвегия
+3,10
3
Россия
+2.03,80
закончен
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Бостон СелтиксВашингтон Уизардс
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Хроника /
11:15
Онлайн допингового скандала на ЧМ по лыжным гонкам
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Мужская эстафета 4х10 км
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Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
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03:30
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
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На фоне допинговых разборок: россияне бьются в эстафете. LIVE

Онлайн мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам

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В австрийском Зеефельде проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4х10 км. Соревнования проходят на фоне громкого допингового скандала, из-за которого австрийская полиция задержала пятерых известных лыжников.
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Трансляция
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15:21

Красная разметка делает трассу довольно узкой, заставляя спортсменов толкаться между собой и стремиться первым пролезть в «бутылочное горлышко». Один из лыжников только что вышел за пределы официальной разметки, за что получил пока лишь устное предупреждение.

15:19

На первой контрольной отметке 1,2 км в лидеры вышел швед Оскар Свенссон. На втором месте — Канада, на третьем — Ларьков. Хотя стоит признать, что пока что караван лыжников не допускает серьезных разрывов, так что все эти позиции довольно условны.

15:17

Лидерство с ходу захватил норвежец Иверсен. Россиянин Ларьков пока ближе к середине пелотона, но впереди еще все 10 км.

15:15

Итак, гонка началась! За Россию бежит Андрей Ларьков!

15:10

Также серьезную опасность будут представлять французы в лице Адриана Бэкшнайдера, Мориса Манифика, Клемана Парисса и Ришара Жува.

15:05

Нашими главными соперниками станут норвежцы, которые выставили неплохой состав — Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете, Йоханнес Клэбо.

Сергей Устюгов чуть не подрался с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Reuters
Сергей Устюгов чуть не подрался с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
15:00

Всего в гонке примут участие 11 команд. Помимо России, это Норвегия, Франция, Финляндия, Швеция, Германия, Италия, Казахстан, Канада, Чехия и Швейцария.

14:55

Сборную России в этой эстафете представят Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Сергей Устюгов
Reuters
Сергей Устюгов
14:50

К сожалению, соревнования теперь проходят на фоне мощнейшего допингового скандала. Буквально накануне австрийская полиция задержала пятерых лыжников по подозрению в допинге (в этой стране употребление запрещенных веществ спортсменами приравнивается к мошенничеству и является уголовно наказуемым). В число арестованных попали лидер сборной Казахстана, принявший участие в шести Олимпиадах, Алексей Полторанин, два австрийца Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. «Газета.Ru» описала последние новости по данной теме в в этом материале.

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х10 км на чемпионате мира в Австрии. Старт гонки запланирован на 15.15 мск.