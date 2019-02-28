На фоне допинговых разборок: россияне бьются в эстафете. LIVE

К сожалению, соревнования теперь проходят на фоне мощнейшего допингового скандала. Буквально накануне австрийская полиция задержала пятерых лыжников по подозрению в допинге (в этой стране употребление запрещенных веществ спортсменами приравнивается к мошенничеству и является уголовно наказуемым). В число арестованных попали лидер сборной Казахстана, принявший участие в шести Олимпиадах, Алексей Полторанин, два австрийца Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. «Газета.Ru» описала последние новости по данной теме в в этом материале.