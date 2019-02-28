«Теперь слово за «Зенитом»: Кокорин нашел способ выйти из СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин может покинуть Бутырский следственный изолятор, в котором он продолжает находиться под арестом по обвинению в участии в драках в центре Москвы с октября прошлого года. Футболист имеет проблемы со здоровьем, и, по его словам, сотрудники медицинского штаба в СИЗО не способны оказать ему должной помощи. В Общественно-наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) утверждают, что форварда петербургского клуба могут перенаправить на содержание под домашний арест.

Возможно это в том случае, если по результатам медицинского обследования выяснится, что нахождение футболиста под стражей в «Бутырке» может повлечь за собой ухудшение состояния здоровья и повлиять на его дальнейшую карьеру.

В частности, стало известно, что Кокорина в СИЗО может осмотреть клубный врач «Зенита». По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, у подсудимого имеется данное разрешение.

Реклама

«Есть разрешение на то, чтобы клубные врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы «Зенит» обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчества специалиста, который придет к спортсмену — и там все организуют. Кокорину об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом», — цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

Также Потяева уточнила, что в случае, если футболисту понадобятся дополнительные медицинские обследования, провести которые в СИЗО не является возможным, то врачам и Кокорину будет разрешено обследоваться в специальной клинике.

В ОНК уже сообщили, что сотрудники медицинского штаба «Зенита» обратятся к 27-летнему форварду в ближайшее время. Для этого сине-бело-голубым необходимо иметь разрешение на осмотр арестованного футболиста от следствия, после чего адвокат подсудимого обратится к начальнику «Бутырки» и обсудит дату и время визита врачей.

«Почему раньше этого не делали? Значит, следователь не разрешал.

Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несет угрозу его карьере, то такое заключение будет передано следователю, который, в свою очередь, обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Адвокаты тоже могут выступить с ходатайством на содержание под домашним арестом»,

— цитирует Sport24 зампреда ОНК Еву Меркачеву.

Также юрист подчеркнула, что в том случае, если следователь откажется от ходатайства на медицинский осмотр Кокорина, то ему грозит наказание по обвинению в халатности и неоказании помощи, из-за чего футболист рискует получить существенный вред здоровью.

Проблемы с ногой Кокорин имеет с марта 2018 года. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» принимал немецкий «РБ Лейпциг», 27-летний нападающий в начале встречи получил повреждение колена, из-за чего не смог продолжить игру. По итогам обследования Кокорину был диагностирован разрыв крестообразных связок коленного сустава, после чего футболисту была сделана операция.

К тренировкам без ограничений Кокорин вернулся прошлым летом и до ареста принял участие в пяти официальных матчах текущего сезона.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приняли участие в драках в центре Москвы, по итогам которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Все четверо 11 октября были взяты под стражу в СИЗО. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 116 («Побои») и 213 («Хулиганство»), однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 — «Легкий вред здоровью». При этом обвинения по самой тяжкой из упомянутых статье — «Хулиганство» — остались в силе.

6 февраля Тверской суд Москвы вынес вердикт о продлении ареста обвиняемых до 8 апреля 2019 года.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».