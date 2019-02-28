Талант из ЦСКА: кто хоронит надежды учениц Тутберидзе

28 февраля в ледовом дворце «Москвич» состоялось первенство Москвы по фигурному катанию среди девушек старшей возрастной группы. По итогам соревнований победу одержала 12-летняя воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени С.А. Жука ЦСКА Софья Самоделкина. В общей сумме она набрала 257,39 балла.

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Позади Самоделкиной остались сразу четыре юные фигуристки, которые занимаются в отделении «Хрустальной» школы «Самбо-70»: Камила Валиева, Майя Хромых, Софья Акатьева и Дарья Усачева.

Все спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

Серебряную медаль завоевала уже ранее заявившая о себе Валиева, набрав 253,88 балла. Именно программу 12-летней фигуристки, выступающую в образе «Девочки на шаре» со знаменитой картины испанского художника Пабло Пикассо, Тутберидзе назвала своей любимой в текущем сезоне.

Тройку призеров замкнула Майя Хромых, получившая в общей сумме 251,42 балла. Ранее фигуристка приняла участие в финале Кубка России в соревнованиях женского одиночного катания среди юниорок и одержала победу, опередив свою одногруппницу Усачеву, а также Анну Фролову из московской спортивной школы «Снежные барсы».

Что касается Самоделкиной, то для молодой фигуристки это только третий сезон в карьере. Софья считается одной из самых талантливых российских фигуристок современности. Как уже было отмечено, главным ее отличием от сверстниц является тот факт, что она занимается не у именитой Этери Тутберидзе, которая ставит монстров женского фигурного катания на поток, а под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА.

Среди его действующих учениц наиболее известной является 16-летняя Анна Тарусина, которая начала занятия в группе у Давыдова еще в 2013 году, когда тот преподавал в отделении «Конек Чайковской» школы «Самбо-70».

Пока же Тарусина высоких результатов достичь не может. На этапах Гран-при среди юниоров в Словакии и Словении она дважды довольствовалась серебром, на чемпионате России заняла восьмое место, а на прошедшем в Великом Новгороде финале Кубка стала шестой.

Именно Самоделкина является надеждой Давыдова на то, чтобы составить конкуренцию Тутберидзе на тренерском мостике. Сейчас тренерский штаб ЦСКА разработал свою методику работы с юными фигуристками, согласно которой с каждой из спортсменок ведется индивидуальная работа. Похожий принцип действует и у Тутберидзе: каждая фигуристка является уникальной и представляет свои образ и программу, кардинально отличные от других.

В случае с Самоделкиной особое внимание стоит обратить на технику и пластику юной спортсменки. 12-летняя фигуристка уже не первый год демонстрирует сложные прыжковые элементы, а также необычную хореографию. На последнее Давыдов, кстати, расставляет едва ли не главный акцент, ведь в современном фигурном катании наличие большого числа технических элементов и прыжков в игнорирование хореографии является примитивным и безвкусным.

Если же говорить о технике Самоделкиной, то в свои 12 лет она уже ассоциируется с каскадом тройной лутц + тройной риттбергер, который является любимым в программе Софьи. На тренировках она данный элемент отрабатывает регулярно, хотя и с помарками. Главной недоработкой эксперты фигурного катания называют то, что спортсменка после выполнения риттбергера слишком низко садится, за что судьи на крупных соревнованиях могут занизить оценки.

Сам по себе каскад является одним из сложных в женском одиночном катании. Во взрослом фигурном катании данным элементом владеет, например, Алина Загитова.

Стоит отметить, что Самоделкина делает не просто каскад лутц + риттбергер, а выполняет оба прыжка с поднятыми вверх руками, что дает дополнительные баллы.

Также интересно, что в текущем сезоне 12-летняя фигуристка даже усложнила данный каскад, прибавив к нему третий прыжок — риттбергер в три оборота. И его она также исполняет с поднятыми руками.

Однако Давыдов на данный момент не рискует и на соревнованиях заявляет своей ученице только каскад тройной лутц + двойной риттбергер.

Результат Самоделкиной на первенстве Москвы является ее лучшим показателем за всю ее карьеру. Ранее она дважды становилась второй на первенстве Москвы и России в группах младшей возрастной категории.

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