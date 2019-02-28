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Реванш после Кличко: Поветкин подерется с Усиком

Промоутер: Поветкин может завершить карьеру, если проиграет Усику

Пока бой Александра Поветкина и Александра Усика находится в разработке, персоны мира бокса подогревают у нему интерес. Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интереса украинца, пророчит крах карьеры «Русского витязя» в случае поражения в этом поединке.

Поединок российского боксера Александра Поветкина и абсолютного чемпиона мира в первой тяжелой весовой категории, непобежденного украинца Александра Усика еще и не анонсирован, но уже называется одним из самых ожидаемых противостояний 2019 года.

Особый статус придает этому поединку и тот факт, что это будет очередное русско-украинское противостояние с участием «Русского витязя». Первое – в октябре 2013 года – он проиграл Владимиру Кличко.

По информации инсайдеров, бой может пройти уже 18 мая в Чикаго.

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Поединок важен для обоих спортсменов. Если для Усика 39-летний Поветкин – это еще один шаг к супербою с британцем Энтони Джошуа, то для представителя России, если верить словам сопромоутера 32-летнего украинца Эдди Хирна, поражение в этом поединке может поставить крест на карьере.

«Ситуация для Поветкина тяжелая, потому что его акции выросли из-за боя с Джошуа.

Он может выйти и провести стандартный бой или же погрузиться во время поединка сразу в омут, но он может завершить карьеру, если проиграет. Он балансирует на грани риска и награды»,

— цитирует Daily Express Хирна, который занимается организацией данного боксерского события.

Стоит отметить, что

олимпийский чемпион 2004 года и бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Поветкин (34-2) в сентябре прошлого года уступил британцу Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде: три титула чемпиона мира по версиям WBA, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе остались у Энтони.

Тогда среди экспертов и тренеров ходило много разговоров о закате карьеры Александра. Однако спортсмен отказывался мириться с поражением и заявил о том, что уходить из бокса он совсем не планирует.

«Мыслей уходить из бокса нет. Если есть силы, возможности, надо боксировать. Я недавно сделал операцию на локте, так что, думаю, беспокоить меня уже ничего не будет. С удвоенной силой начну работать и буду стараться побеждать. Буду плотно заниматься физикой, тактикой, кое-что поменяю.

В принципе, самое главное, что сейчас я полностью здоровый, вот это самое главное. Еще знаю, с кем буду боксировать дальше. Менеджеры пока договариваются»,

— цитирует «Интерфакс» Поветкина, который также добавил, что следующий бой он проведет весной в Америке или в Англии.

В качестве еще одного варианта для боя с Александром рассматривался супертяжеловес Диллиан Уайт (25-1). Ямайский боксер заявлял, что точно знает, как победить Поветкина.

«Он хороший, сильный боец, но я знаю, что нужно сделать, чтобы победить его.

Хороший, сильный удар — и ты весь день избиваешь Поветкина. Я буду драться с ним следующим.

Я только что сказал ему это. Он тоже сказал, что подерется со мной следующим. Промоутер Эдди Хирн заявил, что организует этот бой», — сказал Уайт.

Видимо, пока с мыслями об избиении Александра Диллиану придется расстаться.

Что же касается Усика (16-0), то представитель Украины в ноябре 2018-го защитил звание абсолютного чемпиона мира, отправив британца Тони Белью в нокаут в восьмом раунде. Так же, как и Поветкин, Александр является олимпийским чемпионом.

Главная цель украинца — Энтони Джошуа — оценил возможный переход Усика в супертяжелый дивизион.

«Не будем торопить события. Усика ждет дебют в моем весе.

Ему сначала предстоит понять, каково выдерживать удары ребят весом 108-114 кг. Здесь важно нечто большее, не просто техника и мастерство.

Здесь все зависит от твоей воли к победе. От того, на что ты готов пойти ради успеха», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Также Энтони похвалил мастерство боксера из Украины, однако заметив, что пока Александр не показал свой характер.

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