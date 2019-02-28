Остановилось сердце? Загадочная смерть бойца

Ночью на 28 февраля стало известно о смерти бойца смешанного стиля Аркадия Лисина, который ушел из жизни в возрасте 21 года. В организации Prime Fight Management, с которой у молодого спортсмена был контракт, сообщили, что причины случившегося на данный момент выясняются.

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За свою спортивную карьеру боец одержал в октагоне шесть побед при двух поражениях и становился обладателем чемпионского титула Prime Selection в 2016 году, а также выступал в турнире по самбо «Плотформа S-70» в 2017 году.

Свой первый бой в Prime Лисин провел 7 июля 2016 года и в рамках вечера Tech-Krep FC - Prime Selection 9 во втором раунде благодаря техническому нокауту (удары) победил соотечественника Виталия Виштака.

В следующий раз Лисин появился в клетке уже 5 августа того же года на Tech-Krep FC Prime Selection 10, где единогласным решением арбитров одолел по итогам двух пятиминутных раундов узбекистанского бойца Богдана Гуськова, для которого то поражение до сих пор является единственным в ММА.

29 октября Лисин завоевал чемпионский пояс на Tech-Krep FC Prime Selection 2016 Final, одолев всего за 2:32 также представляющего Россию Абдулбасира Меджидова. Снова победа досталась Аркадию благодаря техническому нокауту после серии ударов.

18 марта 2017 года Лисин дрался на Tech-Krep FC Prime Selection 12 с еще одним российским бойцом Денисом Езутой уже в трехраундном поединке и выиграл его единогласным решением судей.

В следующем бою, 8 августа позапрошлого года, на League S-70 Plotforma S-70 2017 Лисин одолел за три раунда француза Кристофа Пико, но уступил в двух своих следующих поединках.

В октябре 2017 года в андеркарде вечера M-1 Challenge 84 20 Years of MMA Лисин проиграл в конце второго раунда техническим нокаутом Илье Бочкову, а в марте прошлого года на RCC Russian Cagefighting Championship всего за 18 секунд уступил другому соотечественнику — Степану Горшечникову.

Летом прошлого года Аркадий в заключительном бою фестиваля в Ростове-на-Дону, где местные бойцы сражались с представителями Краснодара, победил Бениса Егорова, и больше в октагоне Лисин с тех пор не появлялся.

Ранее сообщалось, что член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и старший тренер национальной команды Шамиль Невретдинов скончался в возрасте 77 лет.

Также несколько дней назад в Ивановской области в кафе был застрелен бывший боец смешанного стиля местного клуба ММА Ахмед Гасанов. Инцидент произошел во время празднования 23 февраля в шашлычной, где разгорелся конфликт с участием нескольких человек.

По словам очевидцев, один из противников достал пистолет и начал стрелять. Сразу несколько пуль попали в 30-летнего Гасанова, у которого при медицинском освидетельствовании были обнаружены огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей.

Также предполагается, что в конфликте пострадал еще один человек, получивший ранение, но официально о других пострадавших не сообщается. Стрелок скрылся на автомобиле, и сейчас его ищут правоохранительные органы. По данному факту уже возбуждено дело об убийстве.

«Был убит бывший боец нашей команды, мы запомним его как бесстрашного и добродушного парня. Также хотим добавить, что не нужно лезть в приключения, потому что они иногда доводят до не стоящих того последствий. Берегите себя, ведь вас любят друзья и семья, а уж если очень хочется драться, то деритесь на ринге», — прокомментировали смерть своего бойца в клубе MMA, где занимался Гасанов.

Но самым резонансным скандалом в мире смешанных единоборств России в последние дни стали претензии чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к постановке спектакля «Охота на мужчин», сыгранного в Дагестане. Происходящее на сцене Орел назвал «порнухой» и потребовал от властей Республики принять меры. Ситуация настолько быстро набрала обороты, что комментировать ее пришлось даже пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову, призвавшему «уважать национальные особенности регионов страны».

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