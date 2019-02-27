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Покорить Австрию: россиянки бьются за золото в эстафете. LIVE

Онлайн женской эстафеты 4х5 км на чемпионате мира по лыжным гонкам

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В австрийском Зеефельде проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки 4х5 км.
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14:55

Напомним, что первые два этапа лыжницы бегут классическим стилем, а последние два — коньковым ходом. Наша тактика довольно проста, но вместе с тем действенна: выступающая забойщицей Юлия Белорукова должна создать отрыв, Анастасии Седовой и Анне Нечаевской предстоит продержаться как можно лучше, ну а завершать гонку будет наш лидер, занимающая второе место в Кубке мира в нынешнем сезоне Наталья Непряева. Правда, соперницы у нее, конечно, под стать. В первую очередь это недосягаемая в Зеефельде Тереза Йохауг и очень сильная шведка Стина Нильссон. Но не стоит сбрасывать со счетов как минимум финскую и американскую команды с Эвелиной Пииппо и Джессикой Диггинс на последнем этапе.

14:50

Итак, вот как выглядит старт-лист сегодняшней гонки. 1. Норвегия (Хайди Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг) 2. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотте Калла, Стина Нильссон) 3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева) 4. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелина Пииппо) 5. США (Джулия Керн, Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) 6. Германия (Виктория Карл, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер) 7. Швейцария (Лаурин ван дер Граф, Надин Фандрих, Лидия Хирникель, Натали фон Зибенталь) 8. Словения (Катя Виснар, Анамария Лампич, Аленка Чебашек, Эва Уревц)

14:45

На прошлом чемпионате мира женская сборная России заняла только пятое место, зато на ставшей для нас прорывом Олимпиаде в Пхенчхане российские лыжницы выиграли бронзу.

14:40

Сегодня за женскую сборную России в эстафете побегут на первом этапе Юлия Белорукова, на втором Анастасия Седова, дальше Анна Нечаевская, а на решающем последнем — Наталья Непряева. Безусловно, сборная России рассчитывает сегодня на медаль. Бороться с норвежками за золото будет очень сложно, но вот сражение со шведками за серебро вполне возможно!

14:35

Старт гонки запланирован на 15.00 мск.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х5 км на чемпионате мира.