Покорить Австрию: россиянки бьются за золото в эстафете. LIVE

Напомним, что первые два этапа лыжницы бегут классическим стилем, а последние два — коньковым ходом. Наша тактика довольно проста, но вместе с тем действенна: выступающая забойщицей Юлия Белорукова должна создать отрыв, Анастасии Седовой и Анне Нечаевской предстоит продержаться как можно лучше, ну а завершать гонку будет наш лидер, занимающая второе место в Кубке мира в нынешнем сезоне Наталья Непряева. Правда, соперницы у нее, конечно, под стать. В первую очередь это недосягаемая в Зеефельде Тереза Йохауг и очень сильная шведка Стина Нильссон. Но не стоит сбрасывать со счетов как минимум финскую и американскую команды с Эвелиной Пииппо и Джессикой Диггинс на последнем этапе.