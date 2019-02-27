Дети лимита? Почему российский футбол рождает скандалы

Лимитная революция

О том, что российский футбол болен, приходится слышать довольно часто. В основном речь идет о том, что игроки с российским паспортом развращены большими контрактами, которые не соответствуют их уровню.

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Противники лимита на легионеров в отечественном футболе обвиняют во всем существующий уже десятилетие порядок.

Действительно, с введением лимита в наших лигах изменилось очень многое, причем кардинально.

Если говорить о фактах, то в 90-е годы, после развала Советского Союза, футболисты валом повалили из страны в зарубежные клубы. Страна жила бедно, отечественные команды не могли позволить себе зарплат, которые платили даже в середняках лиг «большой пятерки», а то и вовсе — в клубах вторых дивизионов (вспомним, как звездные Сергей Юран и Василий Кульков играли за английский «Миллуол» в Чемпионшипе).

Затем экономическая ситуация стала улучшаться, в российский футбол пришли первые деньги, а за ними и крупные корпорации. Это привело к новому всплеску, и в итоге на стыке нулевых и десятых годов мы получили яркую сборную, под руководством Гуса Хиддинка добравшуюся до бронзы Евро-2008.

Лидеры той команды — Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Юрий Жирков, а также Динияр Билялетдинов и Павел Погребняк — уехали играть за границу, а в российском футболе появился лимит на легионеров.

Как и для чего его вводили — отдельная история, другое дело, к чему это привело. А привело это в том числе и к тому, что цены на российских футболистов выросли до небес и так же резко повысились их зарплаты.

В итоге диспозиция изменилась: теперь уже предложить российские зарплаты отечественным игрокам в Европе не могли. Середнякам это было не по бюджету, а топ-клубов не устраивало качество товара.

В итоге Российская премьер-лига превратилась в некую вещь в себе. К нам еще приезжают неплохие легионеры, но российские футболисты варятся в собственном соку. В итоге на домашнем чемпионате мира у Станислава Черчесова в команде был только один легионер: Денис Черышев, который футбольное образование получал в Испании, так как там в 90-е играл его отец Дмитрий.

Уже после турнира уехал в «Монако» Александр Головин. Эти двое и остаются сейчас единственными российскими игроками в ведущих европейских лигах.

Скандал на скандале

Но помимо чисто игровых моментов ситуация на российском рынке повлияла и на жизнь самих футболистов. Такого количества скандалов с участием наших игроков раньше не было даже близко.

Самые нашумевшие случились со «сладкой парочкой» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые после провального Евро-2016 неудачно покутили в Монте-Карло, ославившись на всю страну, а в прошлом году попали в еще более неприятную историю.

Празднование десяти лет дружбы в компании друзей обернулось сразу двумя драками — с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсином.

В итоге Новый год талантливые нападающий и полузащитник встретили в СИЗО «Бутырка», где остаются в ожидании окончания следствия и по сей день.

Не менее ярко развиваются события у Дениса Глушакова, чей развод с супругой Дарьей стал предметом обсуждения всех телешоу. Кто кому изменил? С кем Денис парился в бане? Угрозы в телефонных разговорах, предусмотрительно записанные женой на аудио... Действительно, есть что обсудить в «Пусть говорят» и у Андрея Малахова.

Впрочем, не одними Кокориным с Мамаевым и Глушаковым живы светские хроники. Совсем недавно адвокат бывшей баскетболистки сборной России Катерины Кейру, являющейся женой защитника Ивана Новосельцева, рассказал прессе, что футболист устроил какие-то махинации с жильем, о которых Кейру «узнала вовремя».

У этой пары речь о разводе вроде бы пока не идет, однако же неспроста адвокат слила информацию прессе, вынеся сор из избы?

Вряд ли можно назвать цивилизованными истории разводов со своими женами Александра Кержакова и Андрея Аршавина, причем разводов у обоих было не по одному и скандальным получается каждый.

Как говорится в одной восточной пословице, если тебя назовут лошадью в третий раз, возможно, стоит купить седло? То есть — может, дело все же в самих футболистах?

Не стоит забывать и про Владислава Радимова, которого певица Татьяна Буланова смогла заставить выплачивать алименты только через суд, а также про

развод полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова с суперзвездой телешоу и эстрады Ольгой Бузовой. Хотя там дело было не только в известности футболиста...

Инфантильное поколение

Обвинять во всем лимит на легионеров, конечно, можно и даже модно, но это слишком однобокая и не совсем объективная позиция.

В конце концов, Аршавин с Кержаковым, а также дравшийся с водителем на дороге и предлагавший снять футболку и выйти один на один автоинспектору Игорь Денисов пробивались в футбол, когда никакого лимита не было.

Не является «ребенком лимита» и любивший «утопить стрелку» экс-голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин, в итоге попавший в аварию, сделавшую его инвалидом.

А вот когда-то подававший большие надежды воспитанник московского «Спартака» Александр Козлов так и не заиграл, хотя лимит вроде бы мог ему в этом помочь. Зато в свои 16 лет он разъезжал по Северному округу столицы на собственном джипе...

Лимит вряд ли идет на пользу молодым игрокам, которым не хватает жизненного опыта, мудрых советчиков, а слишком часто и образования, чтобы справиться с обрушивающимися на них славой и большими деньгами.

Кроме того, футболистов почти «облизывают» в их клубах, стоит им показать какой-то класс или же явить миру зачатки таланта. Это выбивает почву из-под ног и делает их менее приспособленными к жизни.

А в ней есть не только футбольный мяч, деньги и недвижимость. У поколения 90-х хватало своих сложностей, пунктиков и «загонов», но нынешние футболисты куда более рафинированные и инфантильные, что приводит кого-то к публичным разводам с женами, а кого-то и на скамью подсудимых...

Какие выводы

Как всегда, остро встает вопрос: что делать, чтобы избежать таких историй совсем, или хотя бы чтобы их стало меньше. Наверное, одного рецепта не существует, но очевидно, что ситуация, когда ничего не добившийся на поле молодой игрок уже зарабатывает сногсшибательные деньги, объективно порочна.

Оздоровить российский футбол может изменение всей его системы, переход к более правильным рыночным отношениям, когда адекватными станут и цены на игроков, и их зарплаты. И одной отменой лимита тут точно не обойтись.

Не помешает и более планомерная работа с молодыми игроками. Тот же Российский футбольный союз мог бы взять на себя образовательную функцию. Если бы выпускники футбольных школ проходили обязательные курсы хотя бы по правильному управлению финансами, это уже дало бы серьезный эффект.

Очевидно одно: все сразу и быстро можно только разрушить, а вот на строительство чего угодно, особенно целой работающей системы, нужно время и усилия. Возможно, много времени и усилий. Но если вообще не пытаться строить, само по себе ничего не возникнет.

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