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«Кровопускание»: полиция ищет допинг на ЧМ

Полиция проводит антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде

Правоохранительные органы Австрии и Германии совместными усилиями провели операцию против международной допинговой сети. По некоторым данным, в ходе оперативных мероприятий были задержаны два спортсмена из Австрии, один представитель команды Казахстана, а также два атлета из Эстонии.

Полиция задержала нескольких спортсменов по делу о международной допинговой сети. Как информирует ТАСС, операция, проводимая правоохранительными органы Австрии совместно и прокуратурой Германии, увенчалась успехом. В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

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Отмечается, что по подозрению в нарушении антидопингового законодательства

задержаны два спортсмена из Австрии, один член команды Казахстана, а также два атлета из Эстонии.

Помимо прочего, были задержаны два участника криминальной группировки, имеющей отношению к допингу, а также несколько известных медицинских специалистов, находившихся на в Германии. Об этом сообщается в заявлении Федерального ведомства по уголовным делам Австрии.

«По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зеефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков», — отметили в австрийском ведомстве.

Что касается некой криминальной группировки, относящейся к допингу, то, по данным следствия, ее члены были задержаны по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга на территории Германии. Группировка была связана с доктором Маркусом С.

Злоумышленники на протяжении нескольких лет работали в немецком городе Эрфурт, поставляя запрещенные медикаменты спортсменам.

Отмечается, что в операции, которая получила кодовое название «Кровопускание», приняли участие представители Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, а также Таможенной службы по борьбе с контрабандой Мюнхена.

Также стало известно, что Ассоциация лыжных видов спорта Австрии созвала экстренное совещание в Зеефельде, так как, по некоторым данным, двое из задержанных оказались австрийцами. Однако конкретных имен полиция не называет.

Как написал в своем твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт, выпустивший ряд скандальных материалов про допинг в России, он подозревает, что

неожиданный бунт на мировом первенстве связан с поимкой преступника на месте преступления.

«По информации ARD (немецкий телеканал – «Газета.Ru»), под подозрением хозяева чемпионата мира австрийцы, а также спортсмены из Эстонии и Казахстана. Кровяной допинг? Подозреваю, что кого-то застали на месте преступления прямо перед мужской гонкой на 15 км», — написал Зеппельт.

В мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем победу одержал представитель Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю. Вторым финишировал россиянин Александр Бессмертных, а замкнул тройку лучших лыжник из Финляндии Ийво Нисканен. Лидер сезона Йоханнес Клебо не принимал участие в старте.

Не вышли на старт и казахстанец Алексей Полторанин и эстонский лыжник Андрус Веерпалу. Однако информация о том, связано ли это с антидопинговыми рейдами, пока не подтверждена.

Стоит отметить, что в Австрии два месяца назад уже был крупный допинговый скандал. За день до старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене местные правоохранительные органы ворвались в расположение сборной России во время ужина и обвинили отечественных биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Алексея Волкова и Ирину Старых, а также бывшего главного тренера национальной команды Александра Касперовича, врачей и массажистов сборной Артема Крынцилова, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрия Топычкановуа в нарушении антидопинговых правил, которые якобы имели место быть во время чемпионата мира 2017 года.

Однако 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание исполкома организации, на котором принял решение не наказывать российских спортсменов за возможные нарушения антидопинговых правил, поскольку австрийская полиция так и не предоставила доказательства их вины.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.

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