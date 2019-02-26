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«Требует огромные деньги»: суд не смог развести Аршавина

Суд не смог развести Аршавина с Казьминой

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и его жена Алиса Казьмина проигнорировали судебное заседание по делу о собственном бракоразводном процессе. На суде интересы супругов представляли их юристы. Адвокат Казьминой утверждает, что Аршавин требует «огромные деньги» от супруги.

В мировом суде Санкт-Петербурга 26 февраля прошло закрытое заседание по делу о бракоразводном процессе бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Супруги не явились на слушание, а в суде их интересы представляли юристы.

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Как рассказали в судебном участке №97, куда ранее Аршавин подал соответствующее исковое заявление, его подсудность изменена. Теперь разводить футболиста с супругой будет другой суд.

Александр Добровинский, адвокат Казьминой, сообщил, что дело будет рассматривать суд в Красносельском районе. Он предположил, что заседание состоится через месяц.

«Мы встретимся там с вами в двадцатых числах марта. Не думаю, что что-то произойдет раньше», — приводит слова адвоката ТАСС.

Юрист подчеркнул, что сам судебный процесс может затянуться. По его словам, примерно на четыре месяца. Помимо прочего Добровинский рассказал, какие требования выдвигает футболист для расторжения брака.

«Андрей Аршавин требует огромные деньги за то, что Алиса проживала вместе с ним»,

— коротко ответил адвокат в общении с журналистами.

Напомним, что инициатором развода выступил сам футболист. Соответствующее заявление он подал еще в начале февраля. Однако между супругами кипят настоящие страсти и без этого иска.

Бывшая возлюбленная Аршавина рассказала, что футболист насильно забрал в личное пользование общую семейную машину, которая была нужна для перевозки детей, причем сделал это в сопровождении группы мужчин.

Также Казьмина ответила Аршавину своим заявлением. Девушка подала иск в полицию Санкт-Петербурга, заявив о якобы поступающих ей угрозах возбуждением против нее «уголовных дел» и «тюрьмы» от футболиста.

На этом Казьмина не остановилась, обратившись еще и в ФСБ.

Как стало известно Super.ru, в своем заявлении Алиса повторила сведения о давлении со стороны бывшего спутника, а также подробно описала инцидент с отнятием машины. Она также подчеркнула, что один из сопровождавших Аршавина людей представился сотрудником ФСБ. Супруга футболиста требует от ведомства разобраться с этим человеком и установить, на каком основании тот помогает Аршавину.

Ранее адвокат Казьминой Добровинский рассказывал, что слушание 26 февраля будет предварительным. По его тогдашнему заявлению, футболист требует у его подзащитной €1 млн, о чем сообщил девушке в сообщении.

«Аршавин требует у бывшей жены €1 млн. По крайней мере, Алиса об этом говорит и показывала такое смс-сообщение.

Это его основное требование, и для меня оно необъяснимо. Личные ли это деньги футболиста или компенсация за что-то?

Это, скорее, вопрос к Андрею Аршавину», — говорил юрист.

Казьмина в рамках бракоразводного процесса собирается требовать от Аршавина алименты на воспитание общего ребенка, однако большой суммы она не получит, поскольку Аршавин уже отдает половину доходов бывшей супруге и матери их троих детей Юлии Барановской. Больше 50 процентов забирать у супруга нельзя, поэтому в случае победы Казьминой в суде эта сумма будет просто делиться на всех четверых детей футболиста — двух сыновей и дочь от первых отношений и на Есению.

Отношения между Аршавиным и Казьминой накалены до предела.

Футболист даже проигнорировал день рождения их дочери Есении.

Адвокат девушки рассказал, что Аршавину «нет дела» до собственного ребенка.

Напомним, что для Аршавина брак с Казьминой стал первым официальным. На протяжении девяти лет футболист состоял в незарегистрированных отношениях с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. В 2013 году пара распалась. А спустя три года Аршавин женился на Казьминой, однако брак долго не продержался. Как заявляет Алиса, они разошлись из-за многочисленных измен со стороны футболиста.

Интересно, что после развода с Казьминой спортсмен возобновил отношения с бывшей семьей. Аршавин снова начал общаться с детьми, рожденными в отношениях с Барановской. Сама телеведущая порадовалась возвращению Аршавина, заявив, что ее детям нужна не только мать, но и отец. Однако, как она отметила, речи о ее воссоединении с футболистом не идет.

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