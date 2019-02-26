«Кто за эту порнографию ответит?» Что разгневало Хабиба

Курсы валют$ 65.84 (+0.325) 74.88 (+0.46)
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Украина / Премьер-лига
19:30
Динамо КЗаря
5:0
закончен
20:00
Шахтёр ДАлександрия
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
РБ ЛейпцигХоффенхайм
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЛациоУдинезе
перенесен
Испания / Примера
23:00
ЖиронаРеал Сосьедад
0:0
закончен
Фигурное катание /
12:40
Медведева и Туктамышева не попали в основной состав сборной на ЧМ
закончен
17:00
Панарин, Бобровский и Ковальчук остались в своих клубах
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
2:1 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:4
закончен
19:30
АвангардАк Барс
6:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
2:1
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЛос-Анджелес Кингз
4:3 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
3:2 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
3:4 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
4:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсИндиана Пэйсерс
113:109
закончен
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
110:123
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
110:121
закончен
03:30
Майами ХитФиникс Санз
121:124
закончен
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
101:85
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
110:111
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
112:105
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
110:105
закончен
04:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
119:111
закончен
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
106:117
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
121:112
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиЭвертон
не начался
22:45
Хаддерсфилд ТаунВулверхэмптон
не начался
22:45
Лестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысТорпедо
4:1
закончен
17:00
АвтомобилистТрактор
3:0
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
0:0
1 период
19:30
СКАСпартак
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсФлорида Пантерз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался
Хроника /
09:30
Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля
online
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
17:00
Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем 10 км
1
Йохауг (Норвегия)
27:02,1
2
Карлссон (Швеция)
+12,2
3
Остберг (Норвегия)
+35,6
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналБорнмут
не начался
22:45
СаутгемптонФулхэм
не начался
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
не начался
23:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
ЛиверпульУотфорд
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Бостон СелтиксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
не начался
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
«Кто за эту порнографию ответит?» Что разгневало Хабиба

Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля за откровенность

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возмутился прошедшим в Дагестане спектаклем «Охота на мужчин», в котором присутствовала откровенная сцена. По словам спортсмена, власти региона должны «контролировать, чтобы мероприятия такого рода более не повторялись».

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с громким заявлением после прошедшего в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», призвав властей региона запретить данную постановку. В частности спортсмена возмутила откровенная сцена.

Реклама

По сценарию в главной роли спектакля участвуют мужчина и женщина. В одном из эпизодов между ними разыгрывается постельная сцена, в ходе которой актеры начинают раздеваться и демонстрировать элементы эротики.

Сам Нурмагомедов на мероприятии не присутствовал, однако увидел видеозапись с одного из спектаклей и резко высказался в адрес властей региона, заявив, что поведение актеров на сцене «противоречит чести и достоинству дагестанского народа».

«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас, в Дагестане? На нашей земле такое проводить никто не должен. Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время нам», — написал боец в своем инстаграме.

Однако вскоре Хабиб решил удалить данную публикацию, заменив ее на другую. В новом сообщении российский чемпион UFC заявил, что сцена, прошедшая в спектакле, является «прямым оскорблением лиц мужского пола».

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — написал Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем Салам Аллейкум. Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что, Вы все молчите, они назвали этот спектакль * Охотой на Мужчин * Это ведь прямое оскорбление нас, или Вы думаете ,что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите,чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И ,кто ,вообще,за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и ,чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики. И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соц сетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время. #ДагестанПроснись

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Помимо этого спортсмен посоветовал властям региона провести расследование в отношении организаторов шоу, а также наказать их в соответствии с российским законодательством.

В ответ на недовольство Нурмагомедова выступил актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков, принеся извинения перед спортсменом и остальными зрителями. По его словам, сцена, которая разыгралась в спектакле, является частью классической пьесы и не несет в себе развратного смысла.

«От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет.

Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс», — написал актер в своем инстаграме, отметив, что актерская группа не учла традиции местного народа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я Иван Жидков, Актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте @khabib_nurmagomedov .От лица творческой группы проекта ,приношу извинения за то,что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса,которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель - делать хорошие спектакли , которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали ,что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами . Я понимаю,это ответ на наше непредумышленное оскорбление , но всё же.. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем , но мы не учли ,что все так строго.Нас пригласили , мы с радостью приехали.То что произошло , думаю заставит задуматься о цензуре , многих , кто захочет организовать концерт или Спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения! P.s Всем мир

Публикация от Иван Жидков (@ivantsarevitch1)

Интересно, что Нурмагомедов был не одинок в своей позиции. В числе его сторонников оказались его братья и друзья, которые также занимаются смешанными единоборствами. Поддержал российского бойца и глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, который заявил, что Хабиб высказался резко и категорично, но справедливо.

«Хабиб пытается привлечь к этому внимание и призвать к ответственности доступным для него способом. Человек, который является лидером общественного мнения, использует свою высокую медийность и обращает на это внимание», — цитирует Гаджиева Sport24.

Не обошли стороной данную ситуацию и в министерстве культуры Дагестана. Так, в ведомстве ответили Нурмагомедову на его призыв запретить данный спектакль к показу, заявив, что министерство не имеет отношения к организации мероприятия.

«Уважаемый Хабиб, постарайтесь не опускаться на уровень наших комментаторов. Не мы формулировали законы и уставы. Данный спектакль проходил в «Доме дружбы», который к нам не относится! Соответственно мы кроме того, что не владеем информацией, так еще и не обладаем полномочиями для вмешательств. Частное лицо, собрав все необходимые документы, арендовал площадку для проведения данного мероприятия. С него и надо спрашивать», — написали сотрудники министерства в комментариях под первой удаленной публикацией.

По мнению чиновников ведомства, «вся республика» теперь отказывается слушать их аргументы.

«Разве вы идете к соседям и требуете отчета о том, чем они занимаются дома и каких гостей гостей к себе приводят? Не в наших полномочиях менять подобное. С нашей стороны мы учли опыт предыдущих ошибок и большое внимание уделяем тому, какие мероприятия проводятся в наших учреждениях», — подчеркнули в министерстве.

instagram/minkultrd
instagram/minkultrd

Интересно, что сам Хабиб уже не первый раз вступает в дискуссию относительно крупных развлекательных мероприятий, проводимых в Дагестане. Одной из громких и скандальных историй стал его конфликт с рэп-исполнителем Егором Кридом, чей концерт, запланированный в прошлом году в Махачкале, был отменен. Тогда решение об отмене мероприятия приняли власти города после многочисленных негативных комментариев со стороны общественности. Мнение граждан поддержал и Нурмагомедов.

После этого между спортсменом и известным рэпером Тимати, являющимся основателем лейбла, под которым работает Крид, возник конфликт.

В частности, рэпер обратился к именитому бойцу после многочисленных угроз о срыве концерта Крида, заявив, что данное поведение не является правильным, а «чужие мнение и вкусы необходимо уважать». В ответ на это Нурмагомедов резко отметил, что высказал свое мнение и подчеркнул, что «каждая тварь ответит за свои слова», а сам спортсмен не намерен слушать «каких-то чертей».

В словесную перепалку вступил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в итоге помиривший Тимати и Хабиба, призвав их «жить дружно».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».