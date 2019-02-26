«Пак сам спровоцировал мордобой»: Кокорин вспылил в суде

26 февраля в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу об участии в драках в центре столицы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, которые обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Суд рассмотрел апелляции адвокатов обвиняемых и вынес решение оставить последний вердикт Тверского суда Москвы без изменений.

Таким образом, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий останутся под стражей в Бутырском следственном изоляторе минимум до 8 апреля.

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В ходе заседания защита подсудимых вновь настаивала на том, что следствие якобы ведет расследование с нарушением российского законодательства и выносит необоснованные обвинения. В частности, адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик поделился результатами проведенной работы по поиску свидетелей конфликтов, произошедших в центре Москвы, и заявил, что ни один из них не подтвердил участия Кокорина-младшего в потасовках.

«Ознакомившись с материалами дела, мы заявили ходатайство на 300 листах, нами был проведен подробный опрос среди 61 свидетеля, ни один из них не подтвердил вину Кирилла Кокорина. Иных доводов, кроме показаний потерпевших, в материалах дела нет», — приводит слова юриста РИА «Новости».

Представитель Протасовицкого Татьяна Прилипко и вовсе заявила, что обвиняемые не были инициаторома разборок.

«Все допросы экспертов — потакания капризам Пака. Он сам оскорбил этих мальчишек и спровоцировал на мордобой.

Да, можно было побыть под стражей 15-30 суток, но не четыре месяца», — подчеркнула юристка.

Также адвокаты утверждали, что в ходе расследования потерпевшие дали недостоверные данные о своем состоянии здоровья. В частности, защитник Александра Кокорина Андрей Ромашов подчеркнул, что

Денис Пак, заявивший о полученной закрытой черепно-мозговой травме в результате драки с форвардом «Зенита», на самом деле отделался ссадинами на левой руке и спине, о чем свидетельствуют результаты медицинского обследования.

Ромашов также настаивал на освобождении из-под ареста своего клиента по состоянию здоровья. По его словам, Кокорин продолжает испытывать боли в колене после повреждения крестообразных связок, полученного в марте 2018 года.

Сам Кокорин, который, как и остальные обвиняемые, не находился в зале суда, а общался со следствием и судьей по видеосвязи, ограничился саркастическим комментарием в адрес следователей.

«Единственное, что хочу сказать: на предыдущем апелляционном суде следствие попросило чуть-чуть времени до января. Сейчас уже март. Все»,

— передает слова футболиста «Чемпионат.com».

В конечном итоге судья после совещания не стал менять решение Тверского суда о продлении ареста обвиняемых, вынесенное 6 февраля, после чего защита покинула зал суда со словами «цирк какой-то». Кокорины, Мамаев и Протасовицкий вообще никак не отреагировали на это решение, жестом попрощавшись со своими родными, которые присутствовали в зале.

По итогам заседания адвокат хавбека «Краснодара» Игорь Бушманов выразил сожаление в связи с вынесенным вердиктом, отметив, что данный случай не является из ряда вон выходящим.

«Как утверждает статистика, надежд на изменение решения по мере пресечения практически нет. За прошлый год ходатайства следствия о продлении ареста удовлетворялись в 99% случаев. И сегодня чуда не произошло»,

— цитирует юриста РИА «Новости».

Защита Александра Кокорина подтвердила свое намерение обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), о чем заявляла еще 7 февраля. Тогда юристы отложили данное действие до момента рассмотрения апелляции, однако теперь приняли решение начать сбор необходимых документов для подачи жалобы.

«В течение нескольких недель получим копии бумаг и начнем процедуру подачи жалобы в ЕСПЧ. Это пройдет быстро, коммуникация длится около полутора месяцев», — цитирует Ромашова Sport24.

Вячеслав Барик, представляющий интересы Кокорина-младшего, упрекнул следствие в некомпетентности, также подчеркнув, что будет подавать жалобу в ЕСПЧ.

«Мы привели все доводы, основанные на реальном положении вещей. Мне кажется, что следователь даже краснел от того, что он понимает, что формально говорит дежурные фразы. Ни одного довода и контраргумента в ответ на наши приведено не было.

Ребята не должны были так себя вести, но только хулиганство дает основание для содержания под стражей. Суд по сути держит их под стражей незаконно, хотя приговора еще нет, и они по сути реально отбывают срок», — приводит слова Барика Sport24.

Напомним, что 8 октября Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий приняли участие в нескольких драках в центре Москвы. В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 116 («Побои») и 213 («Хулиганство»), однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 — «Легкий вред здоровью». При этом обвинения по самой тяжкой из упомянутых статье — «Хулиганство» — остались в силе.

Все четверо находятся под стражей с 11 октября. Сторона обвинения заверила, что завершит все следственные действия в ближайшие две недели.

«На этой неделе все стороны будут уведомлены о дополнительных следственных действиях, а также все потерпевшие будут знакомиться с дополнительными материалами и экспертизами.

Дополнительные материалы составляют более трех томов, и чтобы все стороны ознакомились с ними, требуется время.

Кроме того, нужно время для того, чтобы направить материалы дела прокурору. Планируем закончить в ближайшие две недели», — рассказала сторона обвинения.

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