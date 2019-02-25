Суд идет: апелляция по делу Кокорина и Мамаева. LIVE

Как передает «Спорт-Экспресс», одним из первых в Мосгорсуд прибыл адвокат Мамаева Игорь Бушманов, однако, поделившись своими ожиданиями от решения суда, выступил со скепсисом.

«Без особых иллюзий, но с верой в истинное правосудие», — сказал он.