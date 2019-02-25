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Суд идет: апелляция по делу Кокорина и Мамаева. LIVE

Онлайн заседания суда по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд рассматривает апелляции на продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.
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10:39

Как сообщает «СЭ», адвокаты Александра Кокорина также заявляют, что нахождение их клиента под арестом грозит ему инвалидностью. Напомним, что форвард «Зенита» в марте прошлого года получил тяжелую травму, повредив крестообразные связки колена. Сам футболист, попав в СИЗО, утверждал, что до конца от травмы не восстановился, и его мучают боли в ноге.

10:38

После того, как судья озвучил материалы дела, слово было предоставлено защите подсудимых. Адвокаты утверждают, что работа следствия нарушает рамки российского законодательства.

10:35

К слову, Алана Мамаева на заседание так и не прибыла. Стоит также отметить, что в зал суда допустили только 24 человек. Соответственно многих представителям СМИ места не хватило. Как сообщают РИА «Новости», сотрудники ФССП сказали остаться им в коридоре.

10:33

Ведет заседание, кстати, судья Дмитрий Монекин.

10:28

Суд зачитал материалы дела и озвучил статьи, по которым обвиняются подсудимые.

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РИА Новости
Александр Кокорин и Павел Мамаев во время рассмотрения апелляций в Мосгорсуде
10:26

Забавный эпизод произошел во время ответа Кирилла Кокорина. Как сообщает Sport24, младший брат Александра не сразу смог ответить на вопрос о своем месте регистрации.

10:23

Судья задала всем обвиняемым стандартные вопросы. Подсудимые представились.

10:19

Итак, суд начинается.

10:16

Все четверо уже вышли на связь с залом суда. Судя по поведению подсудимых, они находятся в хорошем настроении и уже обменялись парой саркастических комментариев.

10:13

Как сообщает Sport24, в поддержку Кокориных выступит и их мать, также прибывшая на заседание.

10:11

Отмечается, что в зале заседания отсутствует супруга Павла Мамаева Алана.

10:10

В случае, если суд не удовлетворит апелляции, то все четверо фигурантов дела пробудут в СИЗО в соответствии с последним решением суда — до 8 апреля. Максимальный срок нахождения под стражей, предусмотренный законом, составляет 12 месяцев.

10:02

Как сообщает «СЭ», на заседание явилась и второй адвокат нападающего «Зенита» Татьяна Стукалова.

09:58

В зал суда прибыли адвокаты Александра и Кирилла Кокориных Андрей Ромашов и Вячеслав Барик.

09:57

За ним на заседание явилась супруга Александра Кокорина Дарья Валитова.

09:56

Как передает «Спорт-Экспресс», одним из первых в Мосгорсуд прибыл адвокат Мамаева Игорь Бушманов, однако, поделившись своими ожиданиями от решения суда, выступил со скепсисом.

«Без особых иллюзий, но с верой в истинное правосудие», — сказал он.

09:55

Напомним, что все четверо фигурантов дела находятся под арестом с 11 октября прошлого года. Изначально в их отношении расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

09:50

Интересно, что в случае очередного отказа в удовлетворении жалоб защита Александра и Кирилла Кокориных обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в России, а в Европе», — заявил адвокат форварда «Зенита» Андрей Ромашов.

09:45

Это будет уже третье по счету судебного заседание, на котором будут рассматриваться апелляции адвокатов подсудимых на вынесенные ранее решения. Как и ранее, сами фигуранты дела присутствовать в суде не будут. Они выступят по видеосвязи.

09:40

Защита Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, Павла Мамаева,а также четвертого фигуранта дела в драках в центре Москвы Александра Протасовицкого подала апелляцию на решение Тверского суда Москвы о продлении ареста обвиняемых в избиении избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука еще 14 февраля. Изначально заседание о рассмотрении жалоб было назначено на 25 февраля, но впоследствии было перенесено на день позже.

09:35

Начало рассмотрения апелляции назначено на 10.00 по московскому времени.

09:30

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.