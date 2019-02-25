Суд идет: апелляция по делу Кокорина и Мамаева. LIVE

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Как сообщает «СЭ», адвокаты Александра Кокорина также заявляют, что нахождение их клиента под арестом грозит ему инвалидностью. Напомним, что форвард «Зенита» в марте прошлого года получил тяжелую травму, повредив крестообразные связки колена. Сам футболист, попав в СИЗО, утверждал, что до конца от травмы не восстановился, и его мучают боли в ноге.
После того, как судья озвучил материалы дела, слово было предоставлено защите подсудимых. Адвокаты утверждают, что работа следствия нарушает рамки российского законодательства.
К слову, Алана Мамаева на заседание так и не прибыла. Стоит также отметить, что в зал суда допустили только 24 человек. Соответственно многих представителям СМИ места не хватило. Как сообщают РИА «Новости», сотрудники ФССП сказали остаться им в коридоре.
Ведет заседание, кстати, судья Дмитрий Монекин.
Суд зачитал материалы дела и озвучил статьи, по которым обвиняются подсудимые.
Забавный эпизод произошел во время ответа Кирилла Кокорина. Как сообщает Sport24, младший брат Александра не сразу смог ответить на вопрос о своем месте регистрации.
Судья задала всем обвиняемым стандартные вопросы. Подсудимые представились.
Итак, суд начинается.
Все четверо уже вышли на связь с залом суда. Судя по поведению подсудимых, они находятся в хорошем настроении и уже обменялись парой саркастических комментариев.
Как сообщает Sport24, в поддержку Кокориных выступит и их мать, также прибывшая на заседание.
Отмечается, что в зале заседания отсутствует супруга Павла Мамаева Алана.
В случае, если суд не удовлетворит апелляции, то все четверо фигурантов дела пробудут в СИЗО в соответствии с последним решением суда — до 8 апреля. Максимальный срок нахождения под стражей, предусмотренный законом, составляет 12 месяцев.
Как сообщает «СЭ», на заседание явилась и второй адвокат нападающего «Зенита» Татьяна Стукалова.
В зал суда прибыли адвокаты Александра и Кирилла Кокориных Андрей Ромашов и Вячеслав Барик.
За ним на заседание явилась супруга Александра Кокорина Дарья Валитова.
Как передает «Спорт-Экспресс», одним из первых в Мосгорсуд прибыл адвокат Мамаева Игорь Бушманов, однако, поделившись своими ожиданиями от решения суда, выступил со скепсисом.
«Без особых иллюзий, но с верой в истинное правосудие», — сказал он.
Напомним, что все четверо фигурантов дела находятся под арестом с 11 октября прошлого года. Изначально в их отношении расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».
Интересно, что в случае очередного отказа в удовлетворении жалоб защита Александра и Кирилла Кокориных обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в России, а в Европе», — заявил адвокат форварда «Зенита» Андрей Ромашов.
Это будет уже третье по счету судебного заседание, на котором будут рассматриваться апелляции адвокатов подсудимых на вынесенные ранее решения. Как и ранее, сами фигуранты дела присутствовать в суде не будут. Они выступят по видеосвязи.
Защита Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, Павла Мамаева,а также четвертого фигуранта дела в драках в центре Москвы Александра Протасовицкого подала апелляцию на решение Тверского суда Москвы о продлении ареста обвиняемых в избиении избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука еще 14 февраля. Изначально заседание о рассмотрении жалоб было назначено на 25 февраля, но впоследствии было перенесено на день позже.
Начало рассмотрения апелляции назначено на 10.00 по московскому времени.
Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.