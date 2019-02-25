Шанс реабилитироваться: Непряева бьется за золото. LIVE

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Германия / Бундеслига
22:30
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Испания / Примера
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0:0
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Фигурное катание /
12:40
Медведева и Туктамышева не попали в основной состав сборной на ЧМ
закончен
17:00
Панарин, Бобровский и Ковальчук остались в своих клубах
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17:00
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Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
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Майами ХитФиникс Санз
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Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
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Чикаго БуллзМилуоки Бакс
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Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
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КХЛ / плей-офф
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17:00
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ЦСКАВитязь
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СКАСпартак
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
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03:00
Каролина ХаррикейнзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКалгари Флэймз
не начался
03:00
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Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
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Хроника /
09:30
Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
17:00
Женщины. Индивидуальная гонка классическим стилем 10 км
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Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналБорнмут
не начался
22:45
СаутгемптонФулхэм
не начался
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
не начался
23:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
ЛиверпульУотфорд
не начался
23:00
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
19:30
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:30
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
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Парма Астана
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Бостон СелтиксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
не начался
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Шанс реабилитироваться: Непряева бьется за золото. LIVE

Онлайн-трансляция лыжной гонки на 10 км классическим стилем

На чемпионате мира по лыжным гонкам девушки бегут 10 км классическим стилем. Россию представляют Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Алиса Жамбалова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию гонки.
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16:57

Не сбрасываем со счетов, конечно, норвежку Ингвильд Флюгстад Остберг, которая возглавляет общий зачет Кубка мира (Непряева вторая). Также Остберг лидирует и в дистанционном зачете, правда, там Непряеву опережает и Йохауг.

16:55

У нас в программе остаются индивидуальные гонки у женщин и мужчин (завтра), эстафеты и масс-старты, которые и завершат программу чемпионата мира. Смогут ли наши девушки сегодня навязать борьбу норвежке Терезе Йохауг? Она выиграла в этом сезоне в Кубке мира шесть из восьми гонок с интервальным стартом! По одной победе есть у нашей Натальи Непряевой и финки Кетту Нисканен. Правда, Непряева победила свободным стиле, а сегодня нас ждет классика.

16:50

Но важно отметить, что Германия свое золото брала в лыжном двоебории и прыжках с трамплина. А вот в лыжных гонках пять побед у Норвегии и одна у Швеции. Шведские девушки выиграли командный спринт. Все мужские дисциплины и две из трех женских остались за Норвегией.

16:45

Вчера на чемпионате мира в австрийском Зеефельде был выходной после командного спринта, так что все девушки должны быть свежими. Напомним, что в общем медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта Россия идет четвертой — первой среди тех, у кого нет золота. Впереди Норвегия (5 побед), Германия (4) и Швеция (1).

16:40

Сегодня побегут четыре россиянки: Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Наталья Непряева. Вот стартовые номера основных претенденток на медали.

28. Фрида Карлссон (Швеция) 29. Алиса Жамбалова (Россия) 30. Кертту Нисканен (Финляндия)... 32. Астрид Якобсен (Норвегия)... 39. Сэди Бьорнсен (США)... 40. Тереза Штадлобер (Австрия)... 42. Хайди Венг (Норвегия)... 44. Шарлотте Калла (Швеция)... 46. Анастасия Седова (Россия)... 48. Юлия Белорукова (Россия)... 50. Джессика Диггинс (США)... 52. Эбба Андерссон (Швеция)... 54. Криста Пярмякоски (Финляндия)... 56. Наталья Непряева (Россия)... 58. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)... 60. Тереза Йохауг (Норвегия)

16:35

Начало гонки в 17:00 по московскому времени.

16:30

Прветствует всех поклонников лыжных гонок на «Газете.Ru». На чемпионате мира сегодня пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем и мы прямо сейчас начинаем ее онлайн-трансляцию.