Шанс реабилитироваться: Непряева бьется за золото. LIVE

У нас в программе остаются индивидуальные гонки у женщин и мужчин (завтра), эстафеты и масс-старты, которые и завершат программу чемпионата мира. Смогут ли наши девушки сегодня навязать борьбу норвежке Терезе Йохауг? Она выиграла в этом сезоне в Кубке мира шесть из восьми гонок с интервальным стартом! По одной победе есть у нашей Натальи Непряевой и финки Кетту Нисканен. Правда, Непряева победила свободным стиле, а сегодня нас ждет классика.