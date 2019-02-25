Шанс реабилитироваться: Непряева бьется за золото. LIVE

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Не сбрасываем со счетов, конечно, норвежку Ингвильд Флюгстад Остберг, которая возглавляет общий зачет Кубка мира (Непряева вторая). Также Остберг лидирует и в дистанционном зачете, правда, там Непряеву опережает и Йохауг.
У нас в программе остаются индивидуальные гонки у женщин и мужчин (завтра), эстафеты и масс-старты, которые и завершат программу чемпионата мира. Смогут ли наши девушки сегодня навязать борьбу норвежке Терезе Йохауг? Она выиграла в этом сезоне в Кубке мира шесть из восьми гонок с интервальным стартом! По одной победе есть у нашей Натальи Непряевой и финки Кетту Нисканен. Правда, Непряева победила свободным стиле, а сегодня нас ждет классика.
Но важно отметить, что Германия свое золото брала в лыжном двоебории и прыжках с трамплина. А вот в лыжных гонках пять побед у Норвегии и одна у Швеции. Шведские девушки выиграли командный спринт. Все мужские дисциплины и две из трех женских остались за Норвегией.
Вчера на чемпионате мира в австрийском Зеефельде был выходной после командного спринта, так что все девушки должны быть свежими. Напомним, что в общем медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта Россия идет четвертой — первой среди тех, у кого нет золота. Впереди Норвегия (5 побед), Германия (4) и Швеция (1).
Сегодня побегут четыре россиянки: Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Наталья Непряева. Вот стартовые номера основных претенденток на медали.
28. Фрида Карлссон (Швеция) 29. Алиса Жамбалова (Россия) 30. Кертту Нисканен (Финляндия)... 32. Астрид Якобсен (Норвегия)... 39. Сэди Бьорнсен (США)... 40. Тереза Штадлобер (Австрия)... 42. Хайди Венг (Норвегия)... 44. Шарлотте Калла (Швеция)... 46. Анастасия Седова (Россия)... 48. Юлия Белорукова (Россия)... 50. Джессика Диггинс (США)... 52. Эбба Андерссон (Швеция)... 54. Криста Пярмякоски (Финляндия)... 56. Наталья Непряева (Россия)... 58. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)... 60. Тереза Йохауг (Норвегия)
Начало гонки в 17:00 по московскому времени.
Прветствует всех поклонников лыжных гонок на «Газете.Ru». На чемпионате мира сегодня пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем и мы прямо сейчас начинаем ее онлайн-трансляцию.