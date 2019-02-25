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Бордели вздрогнули: Дацика выпустили на свободу

Националиста Дацика выпустили на свободу

Скандально известный боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик будет отпущен на свободу. Районный суд Санкт-Петербурга прекратил расследование в отношении националиста в связи с истечением срока давности так называемого «голого марша» проституток, устроенного Дациком в 2016 году.

Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу. Уголовное преследование в отношении борца с проституцией прекращено в связи с истечением срока давности «голого рейда».

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Как говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Северной столицы, приговор Дацика, признанного виновным в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и хулиганстве с применением оружия, изменен.

«Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по статье 139 (Нарушение неприкосновенности жилища) и 116 (Побои) за истечением сроков давности. Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта 2018 года Дацик получил 3,5 года колонии строго режима за дебош в двух петербургских борделях.

Боец в сопровождении группы единомышленников в вооруженном виде незаконно врывался квартиры, где находились увеселительные заведения, и атаковал сутенеров с проститутками.

Согласно материалам следствия, троит женщинам националист нанес побои. Кроме того, Дацик у одной из пострадавших отобрал телефон и вынес деньги из сейфа.

Затем бывший спортсмен направился в бордель в Петроградском районе города, где в схожей манере запугал и избил находившихся там людей. Более того, на грабеже Дацик не остановился: он выгнал женщин на улицу в обнаженном виде и насильно довел их до отделения полиции.

Ранее Дацик неоднократно находился в поле зрения правоохранительных органов.

В 2010 году он был задержан за разбойные нападения на солоны сотовой связи и признан частично невменяемым. Ему было назначено в специализированной психиатрической клинике закрытого типа. Однако спустя три года националист сбежал из медицинского учреждения и переправился за границу — в Норвегию. В иммиграционной конторе Осло бывший боец сдал находившийся при нем пистолет и просил политическое убежище.

Норвежские правоохранители признали Дацика психически здоровым и заключили под стражу на восемь месяцев в связи с незаконным ношением оружия. В 2011 году кикбоксер был экстрадирован на родину по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации и помещен в следственный изолятор «Кресты».

В декабре 2012 года Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Дацика виновным в ограблении салона сотовой связи и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Вскоре преступник был этапирован в Красноярский край, где пребывал за решеткой до 17 марта 2016 года.

Спустя два месяца после выхода из тюрьмы Дацик совершил тот самый «голый рейд» по улицам Санкт-Петербурга.

В ходе одного из слушаний по делу о «голом марше», который прошел в мае 2017 года, Дацик предпринял неудачную попытку бегства из зала суда.

Более того, бывший спортсмен рассказывал о якобы существовавшей группировке, в составе которой он выезжал в европейские страны с 1998 года и совершал нападения на представителей других рас. Однако подтверждения этим словам так и не было обнаружено.

Дацик с детства пристрастился к смешанным единоборствам.

Как националист рассказывал в одной из интервью, в школе его часто били, а он отвечал такой же агрессией. За один год, по словам Дацика, у него было 16 сотрясений мозга. Один раз он даже попал в реанимацию с пробитой головой.

Началась спортивная карьера молодого человека яркой победой нокаутом над Андреем Орловский, который впоследствии стал чемпионом крупнейшей MMA-организации мира — Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако из последующих 12-ти поединков в пользу Дацика завершились лишь три боя.

Предполагается, что Дацик также дрался в боях без правил, однако если это и происходило, то подпольно. Поэтому официальных данных не сохранилось.

Как бы то ни было, от спорта Дацик отошел уже довольно давно. Как долго националист продержится на свободе на этот раз — вот главный вопрос.

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