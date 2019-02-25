Серена блеснула на «Оскаре», Шарапову пустили лишь на вечеринку

В Лос-Анджелесе в 91-й раз состоялась церемония вручения американских кинонаград «Оскар». Главный приз — за лучший фильм — забрала «Зеленая книга». Триумф истории о Тони «Болтуне» Валлелонге и Доне Ширли увидела целая россыпь звезд, собравшихся в этот день в театре «Долби», неизменно принимающем статусную церемонию.

Были среди них и люди, имеющие отношение к спорту, причем кому-то из них даже досталась весьма почетная задача — представлять со сцены фильм, претендующий на «Оскар».

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Одной из таких селебрити стала известная теннисистка Серена Уильямс, одержавшая 38 побед на турнирах «Большого шлема», из них 23 раза — в одиночном разряде.

Прямо перед поездкой на церемонию она провела плановую тренировку на теннисном корте, о чем сообщила в сториз своего инстаграма, подписав видео как «Красивая рутина накануне «Оскара».

На самой церемонии четырехкратной олимпийской чемпионке доверили представлять фильм «Звезда родилась» — о любви опытного кантри-музыканта и неизвестной певицы, которой он помогает подняться на вершину популярности, но вместе с тем сам все глубже погружается в пучину отчаянья из-за потери собственной известности.

«В детстве мы все мечтаем о том, чтобы добиться в жизни больших целей. Мечтать легко. Но сложно реализовать свою мечту, и неважно, желаешь ли ты стать актрисой, теннисисткой или певицей, как Эли, персонаж Леди Гаги, в фильме «Звезда родилась».

В этом картине, номинированной на «Оскар» за лучший фильм, мы от лица Эли наблюдаем все взлеты и падения, из которых состоит путь к славе.

Мы видим и неожиданный успех, и давящие на человека ожидания, и страдания из-за того, что ты вынужден пожертвовать любовью ради карьеры или карьерой — ради любви.

Все это — «Звезда родилась», — заявила Уильямс в своей речи.

"When we're young, we all have dreams of what we can accomplish in life," Serena Williams says while discussing "A Star Is Born" the 2019 #Oscars.



"Having the dream is easy. Making it come true is hard." https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/BqdAVi06XG — ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.

Хорошо знакомые с личной жизнью звезд поклонники Серены и ее близкой подруги Меган Маркл заметили в этих словах отсылку к истории «американской золушки»: актриса тоже отказалась от своей карьеры ради любви — принца Гарри, от которого теперь ждет ребенка. На прошлой неделе Серена даже организовала для Маркл (сейчас уже герцогини Сассекской) традиционную вечеринку накануне родов — так называемый baby shower — в Нью-Йорке.

После выступления на сцене Уильямс призналась в своем инстаграме, что очень нервничала во время речи, однако теперь «все уже позади».

Также спортсменка рассказала, что приглашала на церемонию своего супруга — миллиардера Алексиса Оганяна, однако тот отказался, заявив, что предпочитает провести время дома с ребенком.

«Мне очень повезло с мужем», — похвасталась теннисистка в сториз.

Кстати, фильм, представленный Сереной, претендовал аж на восемь «Оскаров» и взяла в итоге один — за лучшую песню. Исполнители главных ролей Брэдли Купер и Леди Гага представили публике один из саундтреков сразу после награждения.

Кстати, вместе с Купером церемонию вручения «Оскара» посетила его подруга — российская модель Ирина Шейк, ранее состоявшая в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. Сейчас она уже несколько лет счастлива в фактическом браке с американским актером и родила ему дочь Лею, так что о своем бывшем возлюбленном вряд ли вспоминает, хотя раньше нередко посещала торжества по случаю вручения спортивных наград вместе со звездным португальцем.

Теперь же Шейк позировала на красной дорожке в платье с огромным вырезом на спине рядом с Купером и его матерью, а во время награждения актера аплодировала из зала.

После самой церемонии вручения «Оскара» состоялась и традиционная вечеринка у Элтона Джона. Помимо Серены Уильямс, на ней засветилась еще одна известная теннисистка — Мария Шарапова, которую по какой-то причине не пригласили в театр «Долби».

Россиянка позировала фотографам одна, без своего бойфренда — британского миллионера Александра Гилкса. Видимо, у того, как и у супруга Уильямс, нашлись более важные дела.

В данный момент Шарапова переживает непростые времена в карьере — из-за старой травмы плеча она была вынуждена досрочно прекратить участие в турнире Saint-Petersburg Ladies Trophy, а также сняться с соревнований в Индиан-Уэллсе, которые стартуют 4 марта.

Когда теннисистка возобновит выступления на корте, пока неизвестно. Однако в паузе между турнирами спортсменка явно не скучает, посещая светские мероприятия. При этом Шарапова уверяет своих поклонников, что не собирается бросать спорт прямо сейчас.

«Работа не прекращается», — написала теннисистка в своем инстаграме.

На оскаровских вечеринках присутствовала также Кейтлин Дженнер, которая когда-то была спортсменом Брюсом Дженнером и выиграла олимпийское золото в десятиборье. Женщина проводила время в компании своей 22-летней спутницы Софии Хатчинс, которая тоже раньше была мужчиной.

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