Серена блеснула на «Оскаре», Шарапову пустили лишь на вечеринку

Курсы валют$ 65.39 (+0.01) 74.25 (+0.115)
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:00
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
17:05
АрсеналСаутгемптон
2:0
закончен
17:05
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
0:0
закончен
Кубок России
19:00
РостовКраснодар
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесВаленсия
1:1
закончен
18:15
Атлетико МВильярреал
2:0
закончен
20:30
ВальядолидБетис
0:2
закончен
22:45
ЛевантеРеал Мадрид
1:2
закончен
Италия / Серия А
14:30
СампдорияКальяри
1:0
закончен
17:00
КьевоДженоа
0:0
закончен
17:00
БолоньяЮвентус
0:1
закончен
17:00
СассуолоСПАЛ
1:1
закончен
20:00
ПармаНаполи
0:4
закончен
22:30
ФиорентинаИнтер М
3:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
Арсенал КДесна
0:2
закончен
18:00
ВорсклаКарпаты
0:4
закончен
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРеймс
2:4
закончен
17:00
НантБордо
1:0
закончен
17:00
ТулузаКан
1:1
закончен
19:00
РеннМарсель
1:1
закончен
23:00
МонакоЛион
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Ганновер-96Айнтрахт Ф
0:3
закончен
20:00
Боруссия ДБайер
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
6:5 (ОТ)
закончен
23:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
23:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
3:4
закончен
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
1:2
закончен
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Аризона КойотсВиннипег Джетс
4:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
98:113
закончен
01:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
123:96
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
130:118
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
11:00
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
1
Т. Бё
31:10.3
закончен
13:00
Женщины. Гонка преследования 10 км
1
Юрлова-Перхт
27:43.4
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
11:15
Командный спринт
закончен
Украина / Премьер-лига
19:30
Динамо КЗаря
не начался
20:00
Шахтёр ДАлександрия
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоУдинезе
перенесен
Германия / Бундеслига
22:30
РБ ЛейпцигХоффенхайм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаРеал Сосьедад
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Майами ХитФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
не начался
Фигурное катание /
12:40
Онлайн решения федерации по составу на ЧМ: Медведева или Туктамышева
online
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиЭвертон
не начался
22:45
Хаддерсфилд ТаунВулверхэмптон
не начался
22:45
Лестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
23:00
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсФлорида Пантерз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался
Серена блеснула на «Оскаре», Шарапову пустили лишь на вечеринку

В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Оскар»

«Оскар» в номинации «За лучший фильм» получила «Зеленая книга». Большую роль в церемонии вручения «Оскара» сыграла теннисистка Серена Уильямс, которой доверили представить со сцены картину «Звезда родилась». При этом в своей речи Серена сделала явную отсылку к своей близкой подруге Меган Маркл, заявив, что иногда «приходится жертвовать карьерой ради любви». Традиционную вечеринку после мероприятия посетила и другая известная теннисистка Мария Шарапова. На саму церемонию ее не пригласили.

В Лос-Анджелесе в 91-й раз состоялась церемония вручения американских кинонаград «Оскар». Главный приз — за лучший фильм — забрала «Зеленая книга». Триумф истории о Тони «Болтуне» Валлелонге и Доне Ширли увидела целая россыпь звезд, собравшихся в этот день в театре «Долби», неизменно принимающем статусную церемонию.

Были среди них и люди, имеющие отношение к спорту, причем кому-то из них даже досталась весьма почетная задача — представлять со сцены фильм, претендующий на «Оскар».

Реклама

Одной из таких селебрити стала известная теннисистка Серена Уильямс, одержавшая 38 побед на турнирах «Большого шлема», из них 23 раза — в одиночном разряде.

Прямо перед поездкой на церемонию она провела плановую тренировку на теннисном корте, о чем сообщила в сториз своего инстаграма, подписав видео как «Красивая рутина накануне «Оскара».

На самой церемонии четырехкратной олимпийской чемпионке доверили представлять фильм «Звезда родилась» — о любви опытного кантри-музыканта и неизвестной певицы, которой он помогает подняться на вершину популярности, но вместе с тем сам все глубже погружается в пучину отчаянья из-за потери собственной известности.

«В детстве мы все мечтаем о том, чтобы добиться в жизни больших целей. Мечтать легко. Но сложно реализовать свою мечту, и неважно, желаешь ли ты стать актрисой, теннисисткой или певицей, как Эли, персонаж Леди Гаги, в фильме «Звезда родилась».

В этом картине, номинированной на «Оскар» за лучший фильм, мы от лица Эли наблюдаем все взлеты и падения, из которых состоит путь к славе.

Мы видим и неожиданный успех, и давящие на человека ожидания, и страдания из-за того, что ты вынужден пожертвовать любовью ради карьеры или карьерой — ради любви.

Все это — «Звезда родилась», — заявила Уильямс в своей речи.

Хорошо знакомые с личной жизнью звезд поклонники Серены и ее близкой подруги Меган Маркл заметили в этих словах отсылку к истории «американской золушки»: актриса тоже отказалась от своей карьеры ради любви — принца Гарри, от которого теперь ждет ребенка. На прошлой неделе Серена даже организовала для Маркл (сейчас уже герцогини Сассекской) традиционную вечеринку накануне родов — так называемый baby shower — в Нью-Йорке.

После выступления на сцене Уильямс призналась в своем инстаграме, что очень нервничала во время речи, однако теперь «все уже позади».

Также спортсменка рассказала, что приглашала на церемонию своего супруга — миллиардера Алексиса Оганяна, однако тот отказался, заявив, что предпочитает провести время дома с ребенком.

«Мне очень повезло с мужем», — похвасталась теннисистка в сториз.

Кстати, фильм, представленный Сереной, претендовал аж на восемь «Оскаров» и взяла в итоге один — за лучшую песню. Исполнители главных ролей Брэдли Купер и Леди Гага представили публике один из саундтреков сразу после награждения.

Кстати, вместе с Купером церемонию вручения «Оскара» посетила его подруга — российская модель Ирина Шейк, ранее состоявшая в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. Сейчас она уже несколько лет счастлива в фактическом браке с американским актером и родила ему дочь Лею, так что о своем бывшем возлюбленном вряд ли вспоминает, хотя раньше нередко посещала торжества по случаю вручения спортивных наград вместе со звездным португальцем.

Теперь же Шейк позировала на красной дорожке в платье с огромным вырезом на спине рядом с Купером и его матерью, а во время награждения актера аплодировала из зала.

После самой церемонии вручения «Оскара» состоялась и традиционная вечеринка у Элтона Джона. Помимо Серены Уильямс, на ней засветилась еще одна известная теннисистка — Мария Шарапова, которую по какой-то причине не пригласили в театр «Долби».

Россиянка позировала фотографам одна, без своего бойфренда — британского миллионера Александра Гилкса. Видимо, у того, как и у супруга Уильямс, нашлись более важные дела.

В данный момент Шарапова переживает непростые времена в карьере — из-за старой травмы плеча она была вынуждена досрочно прекратить участие в турнире Saint-Petersburg Ladies Trophy, а также сняться с соревнований в Индиан-Уэллсе, которые стартуют 4 марта.

Когда теннисистка возобновит выступления на корте, пока неизвестно. Однако в паузе между турнирами спортсменка явно не скучает, посещая светские мероприятия. При этом Шарапова уверяет своих поклонников, что не собирается бросать спорт прямо сейчас.

«Работа не прекращается», — написала теннисистка в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Work never stops ‍

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

На оскаровских вечеринках присутствовала также Кейтлин Дженнер, которая когда-то была спортсменом Брюсом Дженнером и выиграла олимпийское золото в десятиборье. Женщина проводила время в компании своей 22-летней спутницы Софии Хатчинс, которая тоже раньше была мужчиной.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».