Копье или шприц: как допинг убил карьеру легкоатлета

Российский метатель копья Герман Комаров был дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Любопытно, что это решение приняли не международные организации, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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Ранее Комаров уже получал дисквалификацию за проблемы с допингом с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года,

поэтому срок новой дисквалификации будет отсчитываться с 25 июня 2019-го после окончания действующих санкций.

Как отмечает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Комаров нарушил пункт 2.3. общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб).

24-летнего Комарова, проживающего в Санкт-Петербурге и выступающего за этот город, сложно назвать выдающимся легкоатлетом. Его высшим достижением стала бронзовая медаль чемпионата России в 2014 году. Также он получил звание мастера спорта по метанию копья.

Однако этот случай лишь продолжает череду дисквалификаций, призванных очистить российский спорт в целом и легкую атлетику в частности от допинговых проблем.

Так, 7 февраля на три года за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована знаменитая легкоатлетка Анися Кирдяпкина, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по спортивной ходьбе.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), дело в отношении россиянки было начато Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) после того, как в ее паспорте крови были обнаружены отклонения в показателях.

Решение об отстранении спортсменки было принято Спортивным арбитражным судом (CAS), а срок дисквалификации отсчитывается с 27 июля 2017 года.

Еще неделей ранее CAS признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов. В их число вошли олимпийские призеры Иван Ухов и Светлана Школина (оба — прыжки в высоту), а также Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Спортсмены лишены олимпийских медалей и других наград, завоеванных в период, предусмотренный вменяемым им обвинениям.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило эту массовую дисквалификацию.

«Это еще раз подчеркивает, насколько важно успешное получение данных бывшей московской антидопинговой лаборатории для чистоты спорта, а также подтверждает верность решения, принятого исполкомом WADA 20 сентября 2018 года о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства», — заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в свою очередь подчеркнул, что организация не собирается покрывать нарушителей антидопинговых правил. При этом он отметил, что его федерация приложить все усилия для защиты «чистых» спортсменов.

«Надо внимательно изучить дело каждого из дисквалифицированных спортсменов, чтобы понять степень обоснованности наказаний и оценить перспективы апелляций.

Мы готовы защищать всех «чистых» спортсменов, но не намерены покрывать нарушителей, если их вина будет полностью доказана. Ведь основным требованием ИААФ к ВФЛА является нулевая терпимость к допингу во всех случаях», — сказал Шляхтин в интервью газете «Известия».

О том, как Спортивный арбитражный суд принимал решение по россиянам, можно прочитать в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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