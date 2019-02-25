Реванш за недопуск на Игры: Третьяков разнес чемпиона Пхенчхана

Безумный февраль в зимних видах спорта принес России очередной повод для радости. Отечественный скелетонист Александр Третьяков набрал больше всех очков на этапах Кубка мира и победил в общем зачете сезона-2018/2019.

На последнем этапе КМ, который прошел 24 февраля в Калгари, россиянину хватило второго места, чтобы сохранить за собой лидирующую позицию в общем зачете.

Всего в активе Третьякова оказалось 1704 очка.

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Заключительный этап выиграл олимпийский чемпион из Южной Кореи Юн Сун Бин, однако это не помогло ему отнять победу у россиянина: в целом он заработал 1680 очков, уступив Третьякову 24 пункта.

Третьим по итогам Кубка мира стал латвиец Мартинс Дукурс (1533), который до этого долгое время удерживал гегемонию на турнире, выиграв его восемь раз подряд.

Однако в этом году Третьяков наконец вернулся на первую ступень пьедестала — спустя десять лет после своей предыдущей победы.

До этого россиянин брал Кубок мира только в сезоне-2008/09. Также стоит отметить, что ему удавалось дважды взять бронзу — в сезонах-2006/07 и 2016/17.

«Теперь в моем активе два завоеванных Кубка мира. Не могу сказать, что один из них дороже второго. Оба они достались ценой напряженных тренировок и большой работы. А победные эмоции всегда одинаковы», — приводит слова Третьякова ТАСС.

Также спортсмен прокомментировал тот факт, что добился этой значимой победы спустя всего год после недопуска на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, где поверженные им сейчас конкуренты Юн Сун Бин и Дукурс активно боролись за медали (и южнокореец в итоге взял золото).

«Стала ли победа в этом Кубке мира в какой-то степени реваншем за прошлый сезон, когда я вынужден был пропустить Олимпиаду?

Нет, никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было абсолютно.

Я оставил в прошлом все те неприятности и выступал со свежей головой», — заверил спортсмен.

Несмотря на эти политкорректные слова, Третьяков демонстрирует просто зашкаливающую мотивацию с самого начала сезона — он еще не опускался ниже четвертого места, исправно набирая очки.

«Теперь впереди чемпионат мира. Я чувствую в себе силы, чтобы бороться за медали и там.

Сейчас немного отдохну, а потом продолжу готовиться к этому турниру, который является главным стартом года», — заключил россиянин.

Напомним, чемпионат мира пройдет в канадском Уистлере с 1 по 10 марта. Именно в этом городе россиянин завоевал свою первую олимпийскую медаль — бронзу на Играх-2010, так что на трассе его будут посещать приятные воспоминания.

Вдвойне приятно и то, что в этом сезоне

впервые в истории отечественного спорта россияне завоевали Кубок мира по скелетону одновременно в соревнованиях мужчин и женщин.

За день до победы Третьякова общий зачет КМ среди прекрасной половины человечества выиграла Елена Никитина. Любопытно, что ранее российские скелетонистки ни разу не смогли даже попасть на пьедестал.

«Я еще до конца не верю в то, что мне удалось сделать это, — призналась Никитина после заключительного старта. — Последняя гонка меня немного расстроила (спортсменка неожиданно заняла пятое место. — «Газета.Ru»), и только Кубок мира сгладил эти отрицательные эмоции — я все позабыла сразу.

Тем более что меня все здесь поздравили с этим успехом, хотя соперницы еще раньше понимали, что у меня очень много шансов стать первой в общем зачете».

Никитина, как и Третьяков, была не допущена до Игр в Пхенчхане из-за подозрений в допинговых нарушениях на Олимпиаде-2014.

Такой вердикт вынесла специальная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. Обоих спортсменов лишили всех результатов, показанных в Сочи, и пожизненно отстранили от Игр.

Однако Спортивный арбитражный суд постановил, что доказательств, предоставленных комиссией, недостаточно для того, чтобы убедиться в вине спортсменов, и отменил все санкции МОК, вернув Третьякову и Никитиной их достижения в Сочи (Александр получил обратно свою золотую медаль) и позволив им ехать в Пхенчхан.

Тем не менее МОК решил настоять на своем и не выслал скелетонистам приглашение на Олимпиаду в Южной Корее, не объяснив конкретных причин отказа.

«Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне.

Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моем настрое и только подзадорили.

Теперь для меня главное в том же духе двигаться дальше», — подытожила Никитина.

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