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Трагедия Японии: Кулижников вернул чемпионский титул

Кулижников выиграл чемпионат мира по спринтерскому многоборью

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал свою третью в карьере победу на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, вернув себе чемпионский титул спустя два года.

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал в голландском Херенвене победу на чемпионате мира в спринтерском многоборье, став трехкратным чемпионом мира в этой дисциплине.

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После не самого удачного чемпионата мира по конькобежному спорту россиянин равномерно распределил свои силы в спринтерском многоборье и в итоге добился успеха.

В первый день Кулижников был третьим и на 500-метровке, и на 1000 метрах. Однако этого Павлу хватило для того, чтобы возглавить общий зачет.

На первой дистанции он уступил 0,08 секунды японцу Тацуя Синхаме, а голландец Кай Вербей был быстрее российской суперзвезды всего на две тысячных секунды. При этом свое третье место Кулижников разделил с норвежцем Ховардом Лорентценом, показавшим то же время.

На километровой дистанции в первый день первенствовал голландец Кьелд Нейс, который за последние три года был на чемпионатах мира по спринтерскому многоборью дважды вторым и один раз третьим, проиграв в Сеуле-2016 только Кулижникову.

Второй результат показал японец Масайя Ямада, а Кулижников опередил на 0,07 секунды Лорентцена, действовавшего чемпиона мира, и расположился в промежуточном протоколе после половины соревнований аккурат впереди норвежца на эти семь тысячных.

«После чемпионата мира на отдельных дистанциях был обижен сам на себя, этот нерв тебя все время задевает, — рассказал Павел после первого соревновательного дня агентству ТАСС.

— Что с ним делать? Просто перебарываешь его, говоришь себе — ну, ладно, хватит. Потом как-то перестраиваешься и говоришь себе — давай стремиться дальше. Я сюда приехал не побеждать, а показать свой уровень и спокойно сбегать, не более того».

При этом очень опытный в свои 24 года спортсмен прекрасно понимал, что для общей победы во второй соревновательный день придется прибавить.

500-метровку россиянин промчался настоящей пулей, привезя ставшему вторым Синхаме 0,14, а Лорентцена опередив и вовсе на 0,6 секунды, что автоматически выбило норвежца из претендентов на победу.

На последней дистанции турнира Кулижников мог даже немного расслабиться, но не стал этого делать и финишировал со вторым временем после Нейса. Голландец привез российскому спортсмену почти секунду, но проигрывал изначально гораздо больше и смог оформить только очередную итоговую бронзу.

Вторым в итоге стал Синхама, уступивший на последнем километре россиянину 0,2 секунды, а в сумме проигравший 0,415.

Таким образом Кулижников стал третьим отечественным конькобежцем, выигрывавшим чемпионат мира в спринтерском многоборье в Херенвене. Ранее это удавалось легендарным Игорю Железовскому и Сергею Клевчене.

Железовский является рекордсменом — на его счету шесть побед на мировых спринтерских форумах, причем выигрывал он их под тремя флагами: советским, олимпийским флагом, выступая за СНГ, и белорусским.

Напомним, что Кулижников является одним из сильнейших конькобежцев мира и трижды выигрывал мировые чемпионаты в индивидуальных дисциплинах.

А вот на Олимпийские Игры в Пхенчхан в 2018 году российский конькобежец не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), так как был в юности дисквалифицирован за допинг.

Особенно обидно, что ту самую дисквалификацию россиянин заработал по глупости, выпив в 18 лет энергетический напиток, в составе которого имелся запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат.

Напомним, что последние дни оказались результативными для российских зимних видов спорта. Победы в общих зачетах своих Кубков мира оформили скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, а также саночник Семен Павличенко.

Итоговое положение в чемпионате мира по спринтерскому многоборью:

1. Павел Кулижников (Россия) — 137,390
2. Тацуя Синхама (Япония) — 137,805
3. Кьелд Нейс (Голландия) — 137,860
4. Ховард Лорентцен (Норвегия) — 138,110
5. Кай Вербей (Голландия) — 138,490...
9. Виктор Муштаков (Россия) — 138,955
10. Руслан Мурашов (Россия) — 139,400

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