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«Настоящий триллер»: Россия вышла на ЧМ по баскетболу

Российские баскетболисты отобрались на чемпионат мира

Мужская сборная России пор баскетболу пробилась на чемпионат мира — 2019, одержав в решающем матче драматичную победу над национальной командой Финляндии. Впервые подопечные Сергея Базаревича вышли вперед только в четвертой четверти, после чего сумели развить успех и теперь сыграют на мировом форуме впервые с 2010 года.

Система отбора

Сборная России по баскетболу в последний раз играла в финальной части чемпиоанта мира в 2010 году и тогда заняла седьмое место, уступив в четвертьфинале очередному составу дрим-тим из США.

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После этого наша национальная команда не смогла пробиться на мировой форум 2014 года, а следующий такой турнир был запланирован Международной федерацией баскетбольных ассоциаций (ФИБА) только на 2019 год.

Причем для турнира в Китае была изобретена новая система квалификации. Отныне отбор происходит не по итогам чемпионатов континентов, а в специальном отборочном турнире, своем для каждой конфедерации.

Китай получил право участвовать в ЧМ как страна-хозяйка, по семь мест отданы Азии/Австралии и Америке, а Африка получила пять квот.

Больше всех лицензий на участие в финальной стадии отдаются Европе, которая разыгрывает в сложном отборочном цикле 12 путевок на баскетбольный мундиаль.

Путь к чемпионату мира

Россия благодаря относительно высокому рейтингу не участвовала в предварительном раунде, начав квалификацию с первого основного. В нем команда Сергея Базаревича попала в одну подгруппу с Францией, Боснией и Герцеговиной и Бельгией.

Для прохода в следующую стадию необходимо было решить достаточно простую задачу — не занять последнее место в квартете.

Это нашей национальной команде удалось сделать достаточно легко, но на следующем этапе три команды из квартета Е соединялись с тремя лучшими из квартета F, и при этом результаты проведенных встреч между вышедшими из одной группы сохранялись.

Чтобы попасть на ЧМ-2019, необходимо было занимать место в тройке в группе уже из шести сборных, и стартовая позиция российской команды оказалась крайне шаткой. Виной всему два поражения от Франции (в том числе домашнее с разницей в одно очко), а также выездное фиаско в Боснии и Герцеговине.

Таким образом, к началу встреч с Чехией, Финляндией и Болгарией у России была только одна победа при трех проигрышах, и к тому же в стартовом туре подопечные Базаревича еще и были биты в Чехии — 78:80.

Ну а дальше наша сборная продемонстрировала традиционную русскую черту характера, когда чем хуже становится ситуация, тем лучше начинаешь действовать.

Сборная выдала впечатляющую победную серию, выиграв две встречи у Болгарии, обыграв в Хельсинки в овертайме Финляндию и вернув на своем паркете должок чехам.

В итоге к последнему матчу наша команда подошла на заветной третьей позиции, но боролась за путевку на чемпионат мира она именно с финнами, которых и принимала в Перми.

В случае собственной победы Финляндия догоняла подопечных Базаревича по очкам, и в ход тогда шли личные встречи. Таким образом, хозяева могли позволить себе даже поражение, правда, при условии, что оно будет не более чем в одно очко.

Россия — Финляндия — 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11)

В решающей встрече все сразу пошло для нашей сборной не так. Финны тоже находятся в хорошей форме и в предыдущем туре одержали важнейшую домашнюю победу над Францией — 76:69.

Главным героем той встречи стал натурализованный американец Джамар Уилсон, набравший 29 очков и сделавший 6 передач за полчаса игрового времени.

Именно Уилсон и был лидером довольно приличной финской команды и в решающем поединке, где сборная Суоми сразу же убежала в отрыв.

Юркий американский финн постоянно обыгрывал своих визави, выходил на броски с помощью изоляций и бомбил из-за дуги «трешками», а когда не попадал, подборы под российским щитом забирал Котти.

В итоге уже в первой четверти хозяева, несмотря на оглушительную поддержку пермского зала ушли на -12, и положение стало близким к катастрофе.

Подопечные Базаревича не собирались сдаваться и после этого планомерно сокращали отставание, нивелировав его почти до минимума к концу первой половины матча, и все же Финляндия смотрелась очень уверенно и так и не дала сравнять счет, а в третьей десятиминутке вновь убежала в отрыв.

В последнем игровом отрезке россиянам удалось перевернуть ситуацию. Они стали переигрывать соперников, принялись попадать из-за дуги и поймали кураж. Дмитрий Кулагин, Семен Антонов, Андрей Воронцевич и Дмитрий Хвостов повели команду за собой и даже сумели оторваться.

В итоге концовка встречи неожиданно превратилась в формальность, а трибуны праздновали успех сборной, отсчитывая время до финальной сирены. 91:76 — команда Базаревича сыграет на чемпионате мира.

«Команда сделала невероятное. Матч получился настоящим триллером. Рад, что у нас появилась команда, которая справилась со всеми трудностями. Приятно, что те шаги, которые мы делаем, отражаются в результат, — прокомментировал результат президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

— По потенциалу наша команда может бороться за медали Кубка мира. Вспомните Евробаскет-2017. До начала турнира в нас тоже не верили и смеялись».

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