«Сдали нервы»: Россию унизили на чемпионате мира

В австрийском Зеефельде продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. 24 февраля в командном спринте среди женщин и мужчин был разыгран очередной комплект медалей. В мужской гонке победу одержала сборная Норвегии, цвета которой защищали Эмиль Иверсен и Йоханнес Клебо.

В составе российской команды участие в спринте принимали Глеб Ретивых и Александр Большунов, которые заняли второе место.

Изначально тренерский штаб сборной России планировал поставить на старт в пару к Большунову Сергея Устюгова. Однако 26-летний лыжник на нынешнем первенстве находится не в лучшей форме. В спринтерской индивидуальной гонке он не смог пробиться даже в финал, а в скиатлоне занял только девятое место. В связи с такими результатами тренеры мужской сборной, пообщавшись с Устюговым, приняли решение включить в командный спринт Ретивых, который в «индивидуалке» принес России бронзовую медаль.

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Именно дуэт Ретивых — Большунов считается сильнейшим на данный момент, однако класса и навыков для того, чтобы одолеть звездных норвежцев, им не хватило. Большунов был выбран в качестве финишера, Ретивых же, который предпочитает бежать свободным стилем, а не классическим, гонку начинал. С самого старта Глеб действовал осторожно, вперед не рвался и придерживался темпа лидирующей группы.

Большунов же действовал совершенно иначе. Мощный старт, резкий вход на продолжительный подъем в самом начале круга и атака на спуске. Однако всякий раз, несмотря на небольшой отрыв от преследователей, который создавал себе Александр, его то и дело обходил Клебо, непринужденно проходя спуск и вырываясь вперед на финальном подъеме. Такой финт норвежец применил трижды, каждый раз достигая успеха.

Последний в итоге принес Норвегии очередной золото.

Большунов, который шел первым в группе лидеров во время первого подъема, перед самым спуском едва ли не останавливался и буквально предлагал кому-то из соперников выйти на спуск. Те не хотели, и Александр «сорвался» первым и резко пошел в атаку. Безуспешно.

Клебо легко настиг его на спуске, обогнал и после последнего подъема перед финишной прямой создал себе огромный отрыв, который позволил ему пересечь финишную черту, не напрягаясь. В итоге норвежец выиграл у Большунова 1,88 секунды.

После гонки Александр заявил, что второе место стало для него поражением, а серебряной медалью он недоволен. Также российский лыжник подчеркнул, что Клебо переиграл его тактически, доказав свое превосходство в уровне мастерства.

«Для меня это поражение, так как пока не удается обыграть Йоханнеса. Можно ли его перехитрить тактически? Только если укатать, наверное. Моя тактика была следующей: работать, а потом смотреть, как соперники себя поведут. Надеялся с отрывом сесть на спуск первым. Конечно, лучше было бы вторым, но никто не хочет никогда идти впереди. Здесь спуск очень коварный, поэтому накатывают очень сильно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

К слову, о тактике. Маневр Большунова перед спуском оказался тренерской задумкой, которую, как считает наставник российской сборной Юрий Бородавко, лыжник выполнил. Однако олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков выразил скепсис относительно правильности данного хода. По его словам, 22-летний Большунов едва ли не подвел свою команду, вновь не совладав с психологическим давлением.

«Сегодня опять не выдержали нервы у Большунова. Мы также могли видеть превосходную готовность лыж у норвежцев. Клебо очень быстро накатывал на Большунова. И этот отрыв в два-три метра потом было трудно ликвидировать.

Но если бы Александр попробовал использовать тактику Клебо и на спуске накатить и уходить на последний подъем первым, то шанс бы был. А так, обогнать Клебо из-за спины очень, очень тяжело. Нашим сегодня обогнать его из-за спины в классике невозможно», — цитирует Крюкова Sport24.

Показательным выглядит и поведение норвежской сборной, в которой даже удивились тому, насколько просто досталась очередная победа. Так, тренер спринтерской группы из Норвегии Арильд Монсен назвал действия российских лыжников непонятными, а также подчеркнул, что Иверсен и Клебо завоевали золото, не напрягаясь.

«Странно, что они второй раз подряд позволяют Йоханнесу проходить спуск, вплотную подъезжая к лидеру. Именно там мы набираем скорость. И лыжи сегодня были очень хорошими.

Думал, в борьбе за золото будет потрачено больше сил. Возможно, причиной стал Клебо. Александр Большунов бежит очень быстро, но не может доработать гонку полностью, в отличие от Йоханнеса. А еще и эта пародия на вершине подъема», — приводит слова специалиста NRK.

Отдельное внимание стоит обратить на готовность лыж к гонке. Накануне мужского финала в командном спринте за медали боролись девушки. Женская сборная России, за которую бежали Наталья Непряева и Юлия Белорукова, осталась вне призового подиума, расположившись на четвертом месте. Еще тогда спортсменки и эксперты выразили мнение, что лыжи плохо скользят, а потому показать лучшее время не удалось. На это же пожаловался и Ретивых, который заявил, что в таких условиях рассчитывать на победу было сложно.

«Конечно, я сегодня недоволен своими лыжами. Сегодня, думаю, с такими лыжами, как были у норвежцев, их было бы тяжеловато победить. Вы видели, что Йоханнес постоянно накатывал или Эмиль садился первым — его никто не накатывал, даже в потоке. Думаю, ключевую роль сегодня сыграли именно лыжи у норвежцев. 10 метров он отыграл у Александра на последнем спуске. Ну это просто что-то нереальное. У него всегда были быстрые лыжи», — заявил Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Однако в тренерском штабе по данному поводу предпочли не распространяться, посчитав, что готовность лыж была на хорошем уровне.

27 февраля в Зеефельде состоится индивидуальная гонка среди мужчин на 15 км классическим стилем.

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