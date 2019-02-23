Загитова, Медведева, Туктамышева: кто должен лететь в Японию

Вопросы к тройке

В Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию. Тривиальное и не особенно важное вроде бы соревнование в этом году превратилось в почти главный старт сезона. По крайней мере, оно стало полноценной квалификацией к таковому сразу для трех спортсменок – Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова в очной борьбе сражались за путевку на грядущий в японской Сайтаме чемпионат мира.

Изначально состав на чемпионат мира должен был быть сформирован по итогам чемпионата России. Вернее, формировали его после ЧР, а получилось, что за основу взяли именно его итоги, что вызвало вопросы.

Дело в том, что проводившая прекрасный сезон чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева турнир в Саранске пропустила из-за болезни. И в итоге бронзовый призер финала Гран-при этого сезона не попала на чемпионат Европы, а также в изначальную заявку в основу на мировое первенство.

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Подопечной Алексея Мишина досталось только место в запасе, где она соседствовала с другой звездной неудачницей отбора, двукратной чемпионкой мира, серебряным призером Пхенчхана-2018 и в команде, и в личных соревнованиях Евгенией Медведевой.

Трио Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова казалось утвержденным на оба главных старта, но Станислава, ставшая в этой троице сильнейшей на чемпионате России, провалилась на Европе, заняв только четвертое место.

А если вспомнить, что лучшая взрослая позиция чемпионата России означала четвертое место после тройки суперюниорок Этери Тутберидзе, пока не имеющих право участвовать во взрослых соревнованиях на международной арене, позиции Константиновой резко пошатнулись.

В итоге финал Кубка России оказался неожиданно значимым турниром, на который приехала не только Станислава, но и Туктамышева с Медведевой, и в конкурентной борьбе эти спортсменки должны были решить, кто заполнит последнюю вакансию в составе сборной на мировом первенстве.

Конечно, были разговоры, что и Загитова должна отвоевывать свое место в Сайтаме через Кубок России. Но поражение от Рики Кихиры в финале Гран-при даже вкупе с провалом на Евро — для нее означавшим второе место за Самодуровой — не повод отцеплять от главного старта олимпийскую чемпионку.

Да, можно вспомнить неудачную произвольную программу на чемпионате России, приведшую к пятому место, но Алина, какой турнир ни возьми, всегда была либо лучшей, либо второй среди россиянок, кто имеет право на взрослый чемпионат мира.

Ну и очевидно, что оставить без поездки в Японию свежеиспеченную чемпионку Европы Самодурову тоже немыслимо.

Неоднозначный Кубок

В итоге такой важный финал Кубка России принес результаты, но не дал полной ясности с тем, кто должен представлять страну на чемпионате мира.

Понятно все разве что с Константиновой — Станислава никуда не поедет. Талантливая, но нестабильная фигуристка не очень здорово выступила в короткой программе, а в произвольной вообще показала шестой результат, проиграв в итоге в сумме не только своим конкуренткам, но и Виктории Васильевой. Поехать в Сайтаму с четвертого места Кубка России, да еще и при таком градусе борьбы и напряжения, нереально.

Кубок России в итоге выиграла Медведева, опередившая Туктамышеву в короткой программе, но проигравшая ей произвольную и в сумме опередившая Елизавету на 1,71 балла.

Для еще не так давно безоговорочно доминировавшей в женском фигурном катании Евгении эта победа стала, жутко представить, вообще первой с момента ее переезда в Канаду после ухода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.

Если ориентироваться на цифры, то именно Медведева получит свое место в команде на чемпионате мира, но при более внимательном взгляде на ситуацию все становится куда менее очевидным.

Судейский вопрос

Соревнования в Великом Новгороде оставили неоднозначное впечатление. Ни Туктамышевой, ни Медведевой не удалось их провести идеально. Елизавета упала в короткой программе со своего коронного сложнейшего тройного акселя, недосчитавшись оказавшихся в итоге решающими баллов.

Зато в произвольной программе ученица Мишина выступила блестяще, сделав в том числе и свой коронный прыжок, причем так, что не подкопаешься.

В то же время Медведева, отработавшая без падений короткую программу, сорвала в произвольной тройной риттбергер в каскаде с тройным сальховом, а также вызвала ряд вопросов на других прыжках. Например, Евгения опять прыгнула с неправильного ребра свой злосчастный лутц, да и тройной флип не вышел у спортсменки идеальным.

В итоге перевес подопечной Орсера, наблюдавшего за турниром из Канады, фактически был сформирован компонентами, при оценке которых арбитры, надо заметить, не поскупились.

У Туктамышевой есть очевидное техническое преимущество. Если она чисто выполнит свои программы, то получит над Медведевой весомый перевес. С другой стороны, на международных соревнованиях Елизавету компонентами совсем не балуют, придираясь к ее выступлениям гораздо сильнее, чем обычно это бывает с чемпионками мира.

К судейским решениям можно относиться по-разному, но весьма большой процент болельщиков крайне негативно воспринял итоги финала Кубка России, и Медведева в очередной раз пережила довольно мощную негативную атаку в интернете от недовольных ее первым местом.

Бытует мнение, что отбор в финале Кубка России был устроен с единственной целью — «вытянуть Медведеву в состав сборной на чемпионат мира».

И хотя Евгения сейчас действительно является фаворитом в борьбе за путевку в Сайтаму, сама по себе подобная позиция крайне спорна. Тем, кто жалуется на «неоправданно высокие» компоненты двукратной чемпионки мира, стоит вспомнить, что так ее выступления оценивают не только российские, но и международные судьи. Можно, конечно, считать, что и те предвзяты, но это кажется уже чем-то из категории бреда.

Кто что сказал

Еще непонятно, кто точно попадет на чемпионат мира, но уже очевидно, что обе оказавшиеся по разные стороны баррикад чемпионки мира порядком устали от переживаний и негатива.

«Сегодня я рада не победе, а тому, что ко мне начинают возвращаться мои жизненные силы. У меня нет опустошения внутри, я полна идей, эмоций, сил. Послезавтра возвращаюсь в Торонто и продолжу работать. Буду становиться сильнее, буду идти вперед, не собираюсь останавливаться. До недавнего времени я все воспринимала как вызов. Но с возрастом все так воспринимать становится уже невозможно. Нужно находить в себе силы не просто переть вперед сломя голову — это может тебе навредить. Мне это вредило на протяжении всего сезона. Нужно находить в себе силы переть вперед, но при этом быть спокойной. Очень сложно найти этот баланс, особенно когда он был утерян, — цитирует Медведеву Федерация фигурного катания России.

— Хочу еще сказать, что я безумно уважаю Лизу Туктамышеву и всех девочек, которые сегодня выступали. Лиза вкладывает огромное желание и много сил в свое катание. Спасибо ей, что она с нами, продолжает двигать всех нас вперед и влюбляет людей в фигурное катание. Я думаю, Лиза заслужила поездку на чемпионат мира.

Я буду рада, если судьба так сложится. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийский сезон, знаю, каково это. Давайте все друг друга поддерживать!»

Сама Туктамышева выглядела уставшей и опустошенной и общалась с прессой крайне неохотно, что вполне объяснимо.

«На произвольную вышла более уверенной. После короткой была очень зла на себя. Борьба за место в сборной на чемпионат мира мне очень надоела, хотела завязать соцсети, но все эти статьи... Развели очень большой шум по поводу этого соревнования, — приводит слова Елизаветы «Р-Спорт».

— Я не могу дать комментарий по поводу того, кто поедет на чемпионат мира. Я свою работу сделала, пусть другие решают. Я в хорошей форме, лучше, чем в начале сезона».

Медведевой же и вовсе пришлось отдуваться не только перед журналистами, но и в своем инстаграме, куда пришли негативно настроенные болельщики.

«Ты и правда думаешь, что «флутц» был лучше Лизиного лутца или флипок лучше трикселя? Женя. Ну по-честному? Дорожка с трудом на 3-й уровень отплюсована на 4 и 5? Да твой олимпийский прокат и то хуже плюсовали. Все понимают, каким образом тебя пропихнули в сборную. Ну так едь себе тихо в 10-ку ЧМ. И не надо этих шоу. Лиза выступила сильнее тебя», – написал пользователь gugopyva (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

«Лиза и правда сильнее меня. Я горжусь ею. Но я сильнее себя вчерашней. Если вы пытаетесь поставить меня на землю, не трудитесь. Я хожу по ней точно так же, как и вы»,

— Женя в ответ была удивительно хладнокровна.

Так кому ехать

Время выводов. Кого федерация в итоге должна послать на чемпионат мира? Для этого надо ответить на два вопроса: 1. Кто больше заслуживает поездки? 2. У кого больше шансов на высокий результат?

С первым проще. Пожалуй, по совокупности факторов ехать действительно должна Туктамышева. Елизавета провела куда более сильный сезон, в котором обыгрывала Медведеву на этапе Гран-при и очень прилично выступила в финале этой серии. И ученица Мишина точно не виновата в том, что она проболела чемпионат России.

Для Медведевой сезон сложился тяжело. Она больше боролась не с соперницами, а с собой. И в этой борьбе, скорее, уступала. Она провалилась в Гран-при, стала только седьмой на чемпионате России, что после ужасной короткой программы можно счесть даже за успех, и лишь в финале Кубка России добилась первого под руководством Орсера успеха, и то неоднозначного.

Но тут мы подходим ко второму вопросу. Так у кого больше шансов в Сайтаме? Что приоритетнее — техника Туктамышевой или компоненты Медведевой? Смогут ли они откатать чисто свои программы и насколько будут конкурентоспособными, даже если не упадут ни разу?

Медведева выиграла Кубок России и этим доказала самой себе, что может вернуться на высокий уровень, но пока ее форма очень нестабильна, а возможные ошибки в Сайтаме могут нанести очередной удар по психологии, не говоря уже о новой волне негатива и злорадства от недоброжелателей.

Туктамышева в этом году вернулась на топ-уровень и держит его на протяжении всего сезона. Она еще не вернула авторитет у судей, но идет верной дорогой в борьбе за улучшение отношения арбитров к себе.

Пожалуй, Елизавете, напомним, ставшей третьей в финале Гран-при, где сражались все сильнейшие, чемпионат мира просто нужнее.

Ну а возможная неудача не ударит по ее настрою так сильно хотя бы потому, что идеальную форму после тяжелой болезни набрать было невозможно. Впрочем, кого бы не выбрала федерация, очень хочется, чтобы у наших девушек, включая Загитову и Самодурову, в Японии все получилось.

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