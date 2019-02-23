«Сам виноват»: почему Россия осталась без золота

На чемпионате мира по лыжными видам спорта состоялись гонки мужчин и женщин в дисциплине скиатлон. Российские спортсмены дважды поднялись на пьедестал почета.

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Сначала Наталья Непряева в упорной борьбе с норвежскими спортсменками смогла вырвать бронзу. Затем Александр Большунов в драматичной гонке завоевал серебро, уступив всего одну десятую долу секунды норвежцу Сьюру Рете.

Непряева с самого начала гонки навязала борьбу своим соперницам: норвежкам Терезе Йохауг, Ингвильд Флугстад Эстберг и Астрид Якобсен. Йохауг сразу вырвалась вперед, она сумела прийти к финишу первой с почти минутным отрывом.

А вот судьба серебра и бронзы решалась уже на самой финишной черте.

Непряева смогла устоять и не пропустить вперед Якобсен, которая изо всех сил старалась войти в тройку лучших.

Сама россиянка после гонки заявила, что никогда не простила бы себе четвертое место. По ее словам, именно это подстегивало бежать вперед. Однако сам результат Непряеву не устроил, в следующих стартах лыжница собирается бороться за золото.

«Думала всю гонку, пока бежала: «Я не буду четвертой».

Мысль, которая не давала мне покоя: «Я не могу быть четвертой». Я бы себе этого не простила.

У меня не хватило сил бороться на финише с Ингвильд Эстберг. Очень счастлива. Огромное спасибо за поддержку с трибун, это очень помогает. Только начинаю осознавать, что выиграла медаль. Впереди еще командные гонки, конечно, буду настраиваться, но все-таки это личная награда. Задача-минимум выполнена, но она меня не устраивает. У меня есть еще три гонки, в которых я могу взять медаль», — поделилась Непряева в эфире «Матч ТВ».

Также она призналась, что была в шоке от того, какую скорость показали на старте ее норвежские соперницы.

«Я немножко офигела, когда три норвежки пошли вперед. Очень много сил потратила, чтобы догнать их на первом кругу. Боялась, что меня начнет накрывать», — заключила она.

Наставник российской лыжницы Юрий Бородавко отметил, что изначально они и рассчитывали на бронзовую медаль. По мнению специалиста, чтобы добыть серебро в борьбе с Эстберг, Непряевой не хватило опыта.

«Для Натальи это первая медаль. Хоть это всего лишь и бронза, но мы на нее, если честно, и рассчитывали. План на гонку сработал. Наталья заслужила третье место. Хотя и серебро было рядом… Но немного пока не хватает опыта, на последнем подъеме упустила Эстберг. Но я уверен — на финише смогла бы с ней бороться.

Есть ли обида, что не серебро? Ни у кого не было такого сильного преимущества, кроме Йохауг. А выступление Натальи хорошее, медаль. Для Непряевой этот успех очень серьезный», — приводит слова Бородавко Sport24.

Для президента Федерации лыжных гонок России Елены Вальбе бронзовая награда была сродни золоту. Она заявила, что считает Непряеву победительницей, отметив, что это невероятный успех для женских лыж, которые только начинают возрождаться.

«У нас женщины только-только начинают возрождаться, поэтому мы этой медали очень рады.

Непряева никому не проиграла, сегодня она победительница для нас.

Что касается остальных, то Седова после болезни, безусловно — это поздно, она еще осенью заболела, и первый старт после оттепели, тем более здесь горы, высота большая. Будем надеяться, что уже к тридцатке и эстафете она будет в другой форме», — заявила Вальбе в интервью Sport24.

Также она поделилась мнением о еще одной российской лыжнице, Анне Нечаевской, которая показала 15-й результат в скиатлоне. Спортсменка упала в момент прохождения одного из поворотов

«Нечаевская? Мы знаем, что она в классике никак не может, в коньках она провела свою гонку достойно, что хотели увидеть, мы все посмотрели», — заявила Вальбе.

Сама спортсменка объяснила свою неудачу тяжелой трассой и сложными погодными условиями.

«Я, конечно, надеялась, что мое падение не покажут, но его показали. После вчерашней погоды, когда был дождь, а сегодня все замерзло, предполагалось, что такие высокие скорости будут и такие повороты, в которые на такой скорости тяжело зайти.

Вот и не устояла на ногах — еще после такого тяжелого подъема, когда по ногам бьет. Но хорошо, что я упала на повороте: когда поднялась на ноги, удалось удержать хоть какую-то скорость», — цитирует Нечаевскую «Р-Спорт».

Золото у женщин завоевала представительница Норвегии Терезе Йохауг.

Примечательно, что спортсменка в 2016 году завалила допинг-тест.

По ее словам, запрещенное вещество попало к ней в организм вместе с мазью для губ. Из-за дисквалификации норвежка была вынуждена пропустить Олимпиаду в 2018 году.

«После двух лет перерыва эта победа имеет для меня особое значение. Я горда, что достигла поставленной цели», - сказала Йохауг.

В мужской гонке комплект медалей также был разыгран между двумя норвежцами и россиянином. Большунов лидировал большую часть гонки, однако на самом финише пропустил вперед Сьюра Рете из Норвегии. Третьим стал Мартин Сундбю.

Отставание от победителя составило всего одну десятую долю секунды.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин после гонки выразил мнение, что Большунов сможет бороться за медали высшей пробы, если поработает над тактикой финиша.

«Надо поздравить Большунова с медалью серебряного достоинства, по силам было стать первым. Над тактикой финиша надо поработать, за два круга до финиша стоило сохранить силы на финишный рывок, который у Александра есть.

Но тогда неизвестно, в каком состоянии подошли бы норвежцы, если бы он не задавал хороший темп. Думаю, в следующих гонках у Большунова будет хороший шанс на золотую медаль», — приводит слова Крянина ТАСС.

Сам спортсмен остался разочарован своим результатом, назвав его проигранным золотом.

Также он отметил, что ему не понравилось быть первым на всей дистанции и тащить всех за собой.

«Пришлось отработать на всех четырех кругах, мне не понравилось, что я всех тащил, никто не хотел выходить вперед, даже когда я останавливался. Все просто отсиживались. На финише не хватило самую малость, несколько сантиметров, начни я работать чуть пораньше, все могло сложиться иначе.

Поэтому этот результат я воспринимаю как проигранное золото.

Медаль — хорошо, надо радоваться любой награде, но обидно, когда есть возможность победить и не хватает самой малости. Но сам виноват», — поделился спортсмен.

Еще один россиянин, Сергей Устюгов, который изначально считался одним из основных претендентов на медали, к финишу пришел девятым. Во время гонки он проигрывал лидерам больше сорока секунд, что помешало ему бороться за призовые места.

«Настроение отличное, неплохо пробежал гонку, не попал в призы, но это не повод расстраиваться, бывает, ничего страшного не случилось. Норвежец Йоханнес Клебо шел пешком, и я так понял, что он экономит силы на завтра.

Сам я завтра не буду принимать участия в гонке — не бегал ни одного классического спринта в этом сезоне и, по сути, просто не заслужил того, чтобы там участвовать.

У нас в хорошей форме находятся Глеб Ретивых и Саня Большунов. Оба доказали это, и будет правильно, если они вместе завтра и побегут. Если же тренерский штаб будет настаивать на том, чтобы на старт вышел я, буду отказываться — скажу, что я просто не готов», — цитирует Устюгова РИА «Новости».

Примечательно, что норвежец Клебо, который также считался одним из фаворитов, показал только тридцатый результат.

Устюгов также заявил, что конфликтовать с норвежцем больше он не намерен.

Напомним, что лыжники вступили в стычку после полуфинала спринта, после чего россиянин был дисквалифицирован за то, что толкнул норвежца и похлопал его по щеке.

«Перед стартом я увидел его, он — меня, после чего он развернулся и ушел. Конфликтовать мы не будем.

Очень многие ребята звонили и писали, многие были на моей стороне, за что им большое спасибо. Конечно, есть и те, кто против меня, но им тоже спасибо. Это спорт, случается всякое. У меня очень расстроилась семья, я вчера разговаривал с мамой, она очень сильно переживала, но, когда увидела мою улыбку, поняла, что все в порядке, у нее маленько отлегло», — приводит слова Сергея Устюгова ТАСС.

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