Защитить чемпионство: Устюгов против Клебо. LIVE

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СЕРЕБРО У БОЛЬШУНОВА! Доля секунды проиграна Рете! Невероятно!
Большунов второй. Рвать нужно!
Вырывается вперед Сундбю!
И сразу активизируются все спортсмены, каждому хочется медаль! Не отпускать норвежцев на подъеме!
Отрывы норвежцев — десятые доли секунд. А тем временем идет финальный круг для этой пятерки. Кто же не добьется медалей из этих лыжников?
Большунов пытается дергать, уверенно бежит наш спортсмен к медали. Очень хочется верить, что сегодня будет у нас подъем на пьедестал!
А вот Устюгов идет седьмым. Остальные — вне десятки сильнейших.
Очень нервный финиш у нас, конечно, будет. Плотно идут пять лыжников: наш Большунов, француз Парисс, норвежцы Рете и Сундбу и финн Нисканен.
А Клебо — 22-м идет. Видно, как тяжело лыжникам на трассе из-за ее разбитости.
По-прежнему Большунов идет первым. Устюгов начинает сокращать свое отставание, он седьмой.
И эту группу уже не догнать. Медали будут разыгрывать именно эти лыжники. Вряд ли остальные смогут их догнать.
Парисс и Нисканен также в группе лидеров. Плотно они идут, все может поменяться в несколько секунд.
Пытается Большунов сделать задел, но не отпускают его.
Тройка лидеров пока выглядит так: Большунов, норвежец Рете и британец Масгрэйв.
А бежать еще больше десяти километров. Большунов держится на первом месте. Клебо и Устюгов вне группы лидеров. Очень много они проигрывают.
Секунду проигрывают Большунову Рете и Сундбю.
Но не отпускают его норвежцы, меньше секунды отрыв. Идет шестой круг из необходимых восьми. Главное — не потерять место в тройке лидеров для Александра.
Прекрасно бежит россиянин, делает себе небольшой задел.
Рванул Большунов, спокойно он держится в тройке лидеров. Очень трудные спуски на трассе, конечно, сложно приходится лыжникам.
Устюгов проигрывает 41 секунду, на 19 месте идет. Не его день сегодня, видимо.
Француз Парисс захватил лидерство. Большунов — третий.
Но все в порядке, в лидирующей группе держится Большунов.
И первый подходит к смене лыж Большунов, но что-то идет не так, чуть мешкается наш спортсмен. Клебо, Устюгов, Мельниченко — в отстающих. Больше двадцати секунд...
Лидирующая группа сформировалась, несколько лыжников выходит в отрыв. Большунов в этой группе солирует. Прекрасно бежит!
И вновь Большунов выходит на лидирующую позицию!
Солнечная погода в Австрии, трасса разбита. Трудно держаться спортсменам. Надеемся, обойдется без падений наших лыжников.
Нисканен вновь впереди. Хорошую скорость демонстрирует финн. А вот Устюгов уступает 24 секунды. Мельниченко — 32 секунды отрыва.
Клебо наступает Большунову на пятки, замыкает тройку лидеров Сундбю.
Большунов выходит на первую позицию. Хорошо идет, не уступает сильным норвежским спортсменам. Пытается он уйти в отрыв.
А вот Устюгов пока 18 после 11 километров. Еще четыре километра до смены лыж.
Большунов на подъеме отыгрывает несколько позиций, теперь он четвертый. Отставание от Нисканена, лидирующего, — десятые доли секунды.
Большунов идет десятым, отставание около пяти секунд.
Больше восьми километров позади. Норвежец Сундбю все еще в лидерах, на пятки наступают ему остальные.
Меньше трех секунд отрыв в группе лыжников. Вновь лидерство перешло к Сундбю.
Нет четко выраженного лидера пока, после 17 минут гонки. Никто не хочет пока тратить силы на рывок.
Россияне пока идут так: 13. Мельниченко +10,0, 16. Устюгов +16,4, 20. Спицов +13,8.
Йоханнес Хёсфлот Клебо возглавляет гонку.
И пока Большунов идет в тройке лидеров, следующий россиянин только Белов. И он десятый.
Большунов опустился на второе место, пропустил он вперед Сундбю.
Очень плотно идет первая группа спортсменов, Большунов идет в лидерах, Устюгов — пятый.
И не отстает от финна Нисканена Клебо. Александр Большунов также держится рядом.
Очень ровно начинают лыжники, никто пока не рвется вперед, все-таки дистанция длиннее, чем у женщин. Пока первым идет финский спортсмен.
Всего на дистанции 74 человека. Нас ждет очень упорная борьба за золото скиатлона.
Началась гонка!
Россию представят пять лыжников: Александр Большунов (второй), Андрей Мельниченко (шестой), Евгений Белов (седьмой), Денис Спицов (восьмой), Сергей Устюгов (девятый).
Представляем трансляцию мужского скиатлона на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам. Начало — в 14.30 по московскому времени.