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Защитить чемпионство: Устюгов против Клебо. LIVE

Онлайн мужского скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам

В рамках чемпионата мира по лыжным гонкам проходит мужской скиатлон на 30 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:40

СЕРЕБРО У БОЛЬШУНОВА! Доля секунды проиграна Рете! Невероятно!

15:39

Большунов второй. Рвать нужно!

15:39

Вырывается вперед Сундбю!

15:37

И сразу активизируются все спортсмены, каждому хочется медаль! Не отпускать норвежцев на подъеме!

15:36

Отрывы норвежцев — десятые доли секунд. А тем временем идет финальный круг для этой пятерки. Кто же не добьется медалей из этих лыжников?

15:35

Большунов пытается дергать, уверенно бежит наш спортсмен к медали. Очень хочется верить, что сегодня будет у нас подъем на пьедестал!

15:35

А вот Устюгов идет седьмым. Остальные — вне десятки сильнейших.

15:33

Очень нервный финиш у нас, конечно, будет. Плотно идут пять лыжников: наш Большунов, француз Парисс, норвежцы Рете и Сундбу и финн Нисканен.

15:32

А Клебо — 22-м идет. Видно, как тяжело лыжникам на трассе из-за ее разбитости.

15:30

По-прежнему Большунов идет первым. Устюгов начинает сокращать свое отставание, он седьмой.

15:28

И эту группу уже не догнать. Медали будут разыгрывать именно эти лыжники. Вряд ли остальные смогут их догнать.

15:26

Парисс и Нисканен также в группе лидеров. Плотно они идут, все может поменяться в несколько секунд.

15:24

Пытается Большунов сделать задел, но не отпускают его.

15:22

Тройка лидеров пока выглядит так: Большунов, норвежец Рете и британец Масгрэйв.

15:20

А бежать еще больше десяти километров. Большунов держится на первом месте. Клебо и Устюгов вне группы лидеров. Очень много они проигрывают.

15:18

Секунду проигрывают Большунову Рете и Сундбю.

15:16

Но не отпускают его норвежцы, меньше секунды отрыв. Идет шестой круг из необходимых восьми. Главное — не потерять место в тройке лидеров для Александра.

15:15

Прекрасно бежит россиянин, делает себе небольшой задел.

15:13

Рванул Большунов, спокойно он держится в тройке лидеров. Очень трудные спуски на трассе, конечно, сложно приходится лыжникам.

15:10

Устюгов проигрывает 41 секунду, на 19 месте идет. Не его день сегодня, видимо.

15:10

Француз Парисс захватил лидерство. Большунов — третий.

15:08

Но все в порядке, в лидирующей группе держится Большунов.

15:07

И первый подходит к смене лыж Большунов, но что-то идет не так, чуть мешкается наш спортсмен. Клебо, Устюгов, Мельниченко — в отстающих. Больше двадцати секунд...

15:05

Лидирующая группа сформировалась, несколько лыжников выходит в отрыв. Большунов в этой группе солирует. Прекрасно бежит!

15:04

И вновь Большунов выходит на лидирующую позицию!

15:03

Солнечная погода в Австрии, трасса разбита. Трудно держаться спортсменам. Надеемся, обойдется без падений наших лыжников.

15:01

Нисканен вновь впереди. Хорошую скорость демонстрирует финн. А вот Устюгов уступает 24 секунды. Мельниченко — 32 секунды отрыва.

15:00

Клебо наступает Большунову на пятки, замыкает тройку лидеров Сундбю.

14:59

Большунов выходит на первую позицию. Хорошо идет, не уступает сильным норвежским спортсменам. Пытается он уйти в отрыв.

14:58

А вот Устюгов пока 18 после 11 километров. Еще четыре километра до смены лыж.

14:55

Большунов на подъеме отыгрывает несколько позиций, теперь он четвертый. Отставание от Нисканена, лидирующего, — десятые доли секунды.

14:54

Большунов идет десятым, отставание около пяти секунд.

14:52

Больше восьми километров позади. Норвежец Сундбю все еще в лидерах, на пятки наступают ему остальные.

14:49

Меньше трех секунд отрыв в группе лыжников. Вновь лидерство перешло к Сундбю.

14:47

Нет четко выраженного лидера пока, после 17 минут гонки. Никто не хочет пока тратить силы на рывок.

14:45

Россияне пока идут так: 13. Мельниченко +10,0, 16. Устюгов +16,4, 20. Спицов +13,8.

14:44

Йоханнес Хёсфлот Клебо возглавляет гонку.

14:42

И пока Большунов идет в тройке лидеров, следующий россиянин только Белов. И он десятый.

14:40

Большунов опустился на второе место, пропустил он вперед Сундбю.

14:38

Очень плотно идет первая группа спортсменов, Большунов идет в лидерах, Устюгов — пятый.

14:36

И не отстает от финна Нисканена Клебо. Александр Большунов также держится рядом.

14:33

Очень ровно начинают лыжники, никто пока не рвется вперед, все-таки дистанция длиннее, чем у женщин. Пока первым идет финский спортсмен.

14:31

Всего на дистанции 74 человека. Нас ждет очень упорная борьба за золото скиатлона.

14:30

Началась гонка!

14:27

Россию представят пять лыжников: Александр Большунов (второй), Андрей Мельниченко (шестой), Евгений Белов (седьмой), Денис Спицов (восьмой), Сергей Устюгов (девятый).

14:25

Представляем трансляцию мужского скиатлона на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам. Начало — в 14.30 по московскому времени.