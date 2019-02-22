«Понимали — будет тяжело»: почему тренер сомневался в Медведевой

«Трейси! Трейси!» — скандировала ледовая арена в Великом Новгороде на церемонии награждения фигуристок после финала Кубка России.

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Помощница Брайана Орсера Трейси Уилсон, которая сопровождала Евгению Медведеву в Великий Новгород, получила золотую медаль как наставник победившей спортсменки. Серебряный призер Пхенчхана заняла первое место, несмотря на падение в произвольной программе и великолепное выступление ее главной конкурентки Елизаветы Туктамышевой.

— Это первый раз, когда я путешествую с Евгенией куда-то без Брайана.

Моей самой большой задачей было сделать так, чтобы Медведева сохранила свою форму, проследить, чтобы она практиковалась, но при этом была расслабленной и оставалась сама собой,

— говорила Трейси корреспонденту «Газеты.Ru» в то время, как на фоне Медведева кричала во весь голос «Спасибо, Новгород!», отмечая свою победу.

– Вот в чем заключалась моя ответственность, — с улыбкой подытожила Трейси.

— Можно сказать, что вы справились.

— Евгения допустила только одну серьезную ошибку за две программы. Но если вы посмотрите на то, как она тренируется, то поймете, что выступление на соревнованиях было слабее. Тем не менее стоит признать, что такой результат в боевых условиях является большим шагом вперед для нее сейчас.

Однако самым важным выводом, который я сделала после этого турнира о Медведевой, — это то, что она боец.

Вы могли видеть ее борьбу на этих соревнованиях. В то же время здесь раскрылась и ее душа, ее личность. Вот это я очень хотела увидеть, потому что именно характер делает ее особенной. Эта искра, понимаете? Я очень обрадовалась ее появлению. Меня это прямо приободрило. Конечно, впереди предстоит еще много работы, но это очень серьезное достижение.

— Как вы думаете, смена короткой программы с веселой джазовой Orange Colored Sky на драматическую Tosca очень повлияла на успехи Медведевой?

— О да! — энергично кивает. — Когда мы с Брайаном только встретились с Евгенией, она очень мало знала о нас. Мы тоже знали о ней не так уж много, не считая того, что видели на турнирах со стороны.

Нам пришлось пройти настоящий урок, прежде чем мы начали понимать друг друга, а также осознали, что действительно сработает с этой фигуристкой и что лучше подойдет ее характеру.

Сначала мы попытались сделать необычную короткую программу Евгении и работали с большим воодушевлением и весельем. Люди были в восторге от нее, когда видели прокаты на тренировках.

Однако на соревнованиях эта программа оказалась не подходящей. Ситуация осложнилась из-за изменений, которые сейчас переживает Евгения. Так что мы решили вернуться к тому, в чем спортсменка чувствует себя действительно комфортно.

К чему-то, в чем она будет настоящей и что даст ей изюминку, необходимую для борьбы на соревнованиях.

— Что вы думали о Медведевой до того, как она пришла в вашу группу, и как ваше мнение о ней изменилось потом?

— Я всегда испытывала огромное уважение к Евгении из-за ее способности оставаться стабильной и надежной фигуристкой. Она, очевидно, очень трудолюбива и талантлива. Однако, когда мы познакомились поближе, я узнала, что она еще обладает безумно твердым характером.

И второе, что я открыла в Евгении (и что мне понравилось больше всего), — это ее невероятная любовь к фигурному катанию. Конечно, ею движет желание вершить великие дела и стремиться к идеалу, но, помимо всего этого, она действительно любит кататься.

Евгения очень напряженно работает, но ты видишь в этом тихую радость.

Я не подозревала этого в Медведевой, пока не начала наблюдать ее каждый день на тренировках. Энергия, которую она приносит на каток, ее решительность — это то, что меня впечатлило.

— Когда Брайан Орсер сообщил вам, что Медведева теперь будет заниматься в «Крикет клабе», что вы почувствовали?

— Что это огромная ответственность. Работать со спортсменом такого уровня, как Евгения, совсем не легко для наставников психологически. Мы можем даже проснуться среди ночи из-за мыслей об этом. А-а-а-а! — Трейси размахивает руками, изображая панику. — К тому же я знала, как тяжело будет работать с Евгенией. Раньше мне уже приходилось сотрудничать с фигуристами, которые переживали трансформацию из детей во взрослые. Это очень трудный переход, и не каждый спортсмен способен преодолеть его.

Мы не знали наверняка, что Евгения сможет, но мы хотели попробовать. И Брайан, который общался с ней лично, сказал мне: «Не сомневайся, Евгения любит кататься, ты можешь быть уверена в этом».

Однако сейчас она переживает очень сложный переходный период. В таком случае нужен по меньшей мере год, чтобы понять, куда правильно двигаться дальше. И дело здесь не в технике — у Евгении всегда была великолепная техника (она и сейчас просто прекрасна), здесь дело в изменениях в ее теле.

— Медведева тренировалась перед финалом Кубка в Санкт-Петербурге.

— Да, мы работали там совместно с Тамарой Москвиной и ее школой.

— Что вы увидели на этих занятиях?

— Евгения показала, что она в хорошей форме. Она штамповала чистые программы одну за другой — короткая, произвольная, короткая, произвольная… Это означало, что она нашла себя и подходящий ей настрой.

Конечно, мы не могли полностью исключить фактор давления — сейчас еще решается судьба путевки на чемпионат мира.

Однако, если ты начинаешь выступать с мыслью о том, что должен прокатать все идеально, то часто проигрываешь даже хуже, чем заслуживаешь. Евгения же получила в финале Кубка довольно высокие оценки. Они кажутся вам чересчур большими? Но так всегда происходит на родине известного спортсмена — в любой стране по всему миру.

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