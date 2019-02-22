«Проблем нет — и с сексом тоже»: друг Туктамышевой взял золото

Курсы валют$ 65.54 (+0.018) 74.17 (-0.083)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
20:55
Динамо З Виктория Пльзень
3:0
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
4:0
закончен
20:55
Наполи Цюрих
2:0
закончен
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
4:1
закончен
20:55
Валенсия Селтик
1:0
закончен
20:55
Зенит Фенербахче
3:1
закончен
20:55
Вильярреал Спортинг
1:1
закончен
20:55
Арсенал БАТЭ
3:0
закончен
23:00
Интер М Рапид В
4:0
закончен
23:00
Генк Славия П
1:4
закончен
23:00
Байер Краснодар
1:1
закончен
23:00
Челси Мальмё
3:0
закончен
23:00
Бетис Ренн
1:3
закончен
23:00
Динамо К Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Бенфика Галатасарай
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
0:4
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
1:4
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
2:1 (Б)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
5:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
5:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
2:3 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Гран Канария
107:85
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
75:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Маккаби Т-А
87:83
закончен
23:00
Барселона Баскония
77:67
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
106:102
закончен
03:00
Кливленд КавальерсФиникс Санз
111:98
закончен
03:30
Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
99:113
закончен
04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
98:97
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
111:106
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
125:123
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
15:00
Девушки. Произвольная программа
1
Хромых
201,06
2
Усачева
189,83
3
Фролова
189,38
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
16:00
Супермикст
1
Россия
36.30,0
2
Швеция
+20,6
3
Франция
+29,0
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
17:25
Женский и мужской спринт
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
19:00
Женщины. Короткая программа
1
Медведева
76,89
2
Константинова
75,47
3
Губанова
73,94
закончен
Футбол /
11:00
Александр Дюков избран президентом РФС
закончен
12:00
Онлайн закрытия зимнего трансферного окна в России
online
14:30
Российские клубы узнали соперников в Лиге Европы
online
Франция / Лига 1
21:00
ДижонСент-Этьен
не начался
22:45
СтрасбургЛилль
не начался
Италия / Серия А
22:30
МиланЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиУотфорд
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедФулхэм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолУэска
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
1:0
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
2:2
3 период
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСКА
не начался
19:00
СеверстальСпартак
не начался
19:30
АвангардСибирь
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
не начался
19:30
ВитязьАвтомобилист
не начался
19:30
ЦСКАДинамо Р
не начался
19:30
ЙокеритДинамо Мн
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Фенербахче
не начался
21:00
Жальгирис Будучность
не начался
22:00
Панатинаикос Химки
не начался
23:00
Реал Мадрид Бавария
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
14:00
Женщины, произвольная программа
1
Медведева
222,90
2
Туктамышева
221,19
3
Васильева
208,75
online
Испания / Примера
15:00
ХетафеРайо Вальекано
не начался
18:15
СевильяБарселона
не начался
20:30
АлавесСельта
не начался
22:45
Атлетик БЭйбар
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольОлимпик Д
не начался
18:00
ЛьвовЧерноморец
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиТоттенхэм Хотспур
не начался
18:00
БорнмутВулверхэмптон
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
20:30
Лестер СитиКристал Пэлас
не начался
Италия / Серия А
17:00
ТориноАталанта
не начался
22:30
ФрозинонеРома
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГерта
не начался
17:30
Боруссия МВольфсбург
не начался
17:30
ФрайбургАугсбург
не начался
17:30
МайнцШальке-04
не начался
20:30
ФортунаНюрнберг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖНим
не начался
22:00
АмьенНицца
не начался
22:00
ГенгамАнже
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
01:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
01:00
Флорида ПантерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
01:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
не начался
01:30
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия СиксерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
не начался
03:00
Атланта ХоуксФиникс Санз
не начался
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
не начался
«Проблем нет — и с сексом тоже»: друг Туктамышевой взял золото

Бойфренд Туктамышевой Лазукин взял золото финала Кубка России

Андрей Лазукин завоевал золото в финале Кубка России по фигурному катанию и неожиданно стал кандидатом на поездку на чемпионат мира после нескольких провалов в предыдущей части сезона. После проката фигурист заявил, что все равно недоволен собой и будет готовиться к Универсиаде, а о мировом первенстве даже не думает. Однако ранее Лазукин нашел в себе силы пошутить о том, что у него нет проблем — в том числе и в «сексе» с его возлюбленной Елизаветой Туктамышевой.

Андрей Лазукин, который большую часть сезона фигурировал под именем бойфренда Елизаветы Туктамышевой, неожиданно ворвался в серьезную борьбу за поездку на чемпионат мира.

Реклама

Фигурист, к сожалению, не отличается стабильностью и нередко допускает падения, однако в финале Кубка России ему удалось снизить уровень брака.

В короткой программе не было падений вообще — все элементы оказались докручены и сделаны на плюсы.

В произвольной падение все же случилось — с четверного тулупа, но на этом свидания со льдом закончились.

Учитывая, что всего две недели назад даже на турнире серии «Б» в Словении, где, казалось бы, психологическое давление должно быть минимальным, Лазукин упал в произвольной программе три раза, это внезапное преображение действительно поражает.

Результаты финала Кубка окажут серьезное влияние на формирование состава на чемпионат мира, так что вполне возможно, что ученик Алексея Мишина просто смог наконец собраться.

К сожалению, в произвольном выступлении помимо падения были и другие недочеты. В частности, в заявленном каскаде четверной тулуп + тройной тулуп второй прыжок вышел только двойным, а также был недокручен один тройной аксель, который получился двойным и с неуверенным выездом.

По итогам именно произвольной программы Лазукин стал только шестым, на восемь баллов отстав от Антона Шулепова.

Однако отличный задел после короткой позволил возлюбленному Туктамышевой занять первое место по сумме и стать победителем финала Кубка России.

Всего Лазукин получил 242,17 балла — это его лучший результат в сезоне, если не считать второстепенного Мемориала Н. А. Панина.

Например, на чемпионате России, где фигурист стал четвертым, он получил 237,66 пункта, на этапе Гран-при в Москве — 215,78, а в Хельсинки — 218,22.

Выходит, что в финале Кубка Лазукин выдал нечто гениальное для себя и теперь вполне может претендовать на поездку на мировое первенство. Вытеснить из сборной ученик Мишина может, например, Максима Ковтуна, который провалился на недавнем чемпионате Европы, получив только 128,48 балла.

Правда, если посмотреть на результаты прошлогоднего чемпионата мира, то даже с оценками Лазукина за финал Кубка там делать нечего.

Обладатель золота ЧМ-2018 Нейтан Чен заработал 321,40 пункта, ставший вторым Шома Уно — 273,77, а бронзовый призер Михаил Коляда — 272,32. Однако тогда система оценивания была другой, шкала варьировалась от -3 до +3, а сейчас от -5 до +5 (то есть за ошибку теперь можно потерять больше). Так что вполне возможно, что пьедестал будущего ЧМ будет занят спортсменами с менее впечатляющими баллами.

С другой стороны, на недавнем чемпионате четырех континентов все призеры показали результат за 270, так что Лазукину еще определенно есть, над чем работать.

Сам фигурист после проката раскритиковал себя за слабое выступление в произвольной программе.

«Я не доволен ни своими баллами, ни своим прокатом. Хотя ладно, оценки еще нормальные, а вот само выступление — нет.

Конечно, не провал, но и не шик. Наверное, немного устал сегодня, вкатываться было трудно — вот и сделал две грубые ошибки», — заявил новоиспеченный победитель финала Кубка.

Также Лазукин отметил, что готов ехать на Универсиаду в Красноярск, которая состоится буквально за две недели до чемпионата мира. Журналисты предположили, что, если ученика Мишина вызовут на мировое первенство, то от Универсиады придется отказаться. Однако фигурист и бровью не повел:

«Я вообще никак не оцениваю свои перспективы на попадание на ЧМ.

Это вопрос не ко мне. А силы на Универсиаду у меня есть, так что буду готовиться как обычно, делать прокаты и прыжки».

В то время как Лазукина уже вовсю расспрашивают про чемпионат мира, его возлюбленная Елизавета Туктамышева переживает нелегкий период. Императрица шикарно провела первую половину сезона и была непререкаемым кандидатом на ЧМ, однако сейчас находится в слабых кондициях из-за перенесенной болезни.

Ее место в сборной России активно оспаривает Евгения Медведева, да и Станислава Константинова не уступает. Таким образом, если Лазукин отправится на чемпионат мира, то они резко поменяются ролями с Елизаветой. Теперь уже она будет «герлфренд Лазукина», а не наоборот.

Впрочем, юноша, кажется, уже перестал переживать из-за смешного прозвища и того, кто будет его носить.

После короткой программы он даже прокомментировал откровенные высказывания своей девушки по поводу их интимной жизни.

«У нас с Лизой нет проблем. Ни с шутками, ни с сексом», — заявил Лазукин и на следующий день выиграл финал Кубка и сделал заявку на ЧМ, доказав, что проблем у него действительно уже не так много.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».