«Проблем нет — и с сексом тоже»: друг Туктамышевой взял золото

Андрей Лазукин, который большую часть сезона фигурировал под именем бойфренда Елизаветы Туктамышевой, неожиданно ворвался в серьезную борьбу за поездку на чемпионат мира.

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Фигурист, к сожалению, не отличается стабильностью и нередко допускает падения, однако в финале Кубка России ему удалось снизить уровень брака.

В короткой программе не было падений вообще — все элементы оказались докручены и сделаны на плюсы.

В произвольной падение все же случилось — с четверного тулупа, но на этом свидания со льдом закончились.

Учитывая, что всего две недели назад даже на турнире серии «Б» в Словении, где, казалось бы, психологическое давление должно быть минимальным, Лазукин упал в произвольной программе три раза, это внезапное преображение действительно поражает.

Результаты финала Кубка окажут серьезное влияние на формирование состава на чемпионат мира, так что вполне возможно, что ученик Алексея Мишина просто смог наконец собраться.

К сожалению, в произвольном выступлении помимо падения были и другие недочеты. В частности, в заявленном каскаде четверной тулуп + тройной тулуп второй прыжок вышел только двойным, а также был недокручен один тройной аксель, который получился двойным и с неуверенным выездом.

По итогам именно произвольной программы Лазукин стал только шестым, на восемь баллов отстав от Антона Шулепова.

Однако отличный задел после короткой позволил возлюбленному Туктамышевой занять первое место по сумме и стать победителем финала Кубка России.

Всего Лазукин получил 242,17 балла — это его лучший результат в сезоне, если не считать второстепенного Мемориала Н. А. Панина.

Например, на чемпионате России, где фигурист стал четвертым, он получил 237,66 пункта, на этапе Гран-при в Москве — 215,78, а в Хельсинки — 218,22.

Выходит, что в финале Кубка Лазукин выдал нечто гениальное для себя и теперь вполне может претендовать на поездку на мировое первенство. Вытеснить из сборной ученик Мишина может, например, Максима Ковтуна, который провалился на недавнем чемпионате Европы, получив только 128,48 балла.

Правда, если посмотреть на результаты прошлогоднего чемпионата мира, то даже с оценками Лазукина за финал Кубка там делать нечего.

Обладатель золота ЧМ-2018 Нейтан Чен заработал 321,40 пункта, ставший вторым Шома Уно — 273,77, а бронзовый призер Михаил Коляда — 272,32. Однако тогда система оценивания была другой, шкала варьировалась от -3 до +3, а сейчас от -5 до +5 (то есть за ошибку теперь можно потерять больше). Так что вполне возможно, что пьедестал будущего ЧМ будет занят спортсменами с менее впечатляющими баллами.

С другой стороны, на недавнем чемпионате четырех континентов все призеры показали результат за 270, так что Лазукину еще определенно есть, над чем работать.

Сам фигурист после проката раскритиковал себя за слабое выступление в произвольной программе.

«Я не доволен ни своими баллами, ни своим прокатом. Хотя ладно, оценки еще нормальные, а вот само выступление — нет.

Конечно, не провал, но и не шик. Наверное, немного устал сегодня, вкатываться было трудно — вот и сделал две грубые ошибки», — заявил новоиспеченный победитель финала Кубка.

Также Лазукин отметил, что готов ехать на Универсиаду в Красноярск, которая состоится буквально за две недели до чемпионата мира. Журналисты предположили, что, если ученика Мишина вызовут на мировое первенство, то от Универсиады придется отказаться. Однако фигурист и бровью не повел:

«Я вообще никак не оцениваю свои перспективы на попадание на ЧМ.

Это вопрос не ко мне. А силы на Универсиаду у меня есть, так что буду готовиться как обычно, делать прокаты и прыжки».

В то время как Лазукина уже вовсю расспрашивают про чемпионат мира, его возлюбленная Елизавета Туктамышева переживает нелегкий период. Императрица шикарно провела первую половину сезона и была непререкаемым кандидатом на ЧМ, однако сейчас находится в слабых кондициях из-за перенесенной болезни.

Ее место в сборной России активно оспаривает Евгения Медведева, да и Станислава Константинова не уступает. Таким образом, если Лазукин отправится на чемпионат мира, то они резко поменяются ролями с Елизаветой. Теперь уже она будет «герлфренд Лазукина», а не наоборот.

Впрочем, юноша, кажется, уже перестал переживать из-за смешного прозвища и того, кто будет его носить.

После короткой программы он даже прокомментировал откровенные высказывания своей девушки по поводу их интимной жизни.

«У нас с Лизой нет проблем. Ни с шутками, ни с сексом», — заявил Лазукин и на следующий день выиграл финал Кубка и сделал заявку на ЧМ, доказав, что проблем у него действительно уже не так много.

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