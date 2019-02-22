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«Семаку есть над чем работать»: как «Зенит» остался в Европе

«Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 Лиги Европы

Петербургский «Зенит» обыграл турецкий «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд плей-офф. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился новичок команды Сердар Азмун. По мнению экспертов, иранец способен привести петербуржцев к чемпионству.

Петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над турецким «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1 и по сумме двух игр сине-бело-голубые обеспечили себе выход в следующую стадию плей-офф турнира. Дублем в составе команды с берегов Невы отметился перешедший в клуб этой зимой экс-форвард «Рубина» Сердар Азмун. Еще один гол на свой счет записал Магомед Оздоев, а у гостей единственный мяч забил турецкий полузащитник Мехмет Топал.

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По мнению бывшего голкипера «Зенита» и сборной Армении Романа Березовского, петербуржцы сумели воспользоваться ошибками «Фенербахче», однако также отметил позиционную ошибку пары защитников Александра Анюкова и Ярослава Ракицкого, которые не сумели уследить за Топалом.

«Фенербахче» показывал весь матч неуверенную игру в защите, особенно в эпизоде с третьим голом, когда Азмун продавил и заставил ошибиться игрока «Фенербахче». Впрочем, «Зенит» тоже допустил ошибку в пропущенном мяче: Анюкову и Ракицкому стоило плотнее сыграть с Топалом, попробовать накрыть удар, но Луневу не стоит предъявлять претензий за пропущенный мяч: удар вышел красивым, обводящим, нелегким для голкипера» — цитирует Березовского ТАСС.

Особенно выделил 44-летний армянин игру Азмуна, который поучаствовал во всех голах «Зенита» в матче против клуба из Стамбула.

Иранец забил два мяча и отдал одну голевую передачу, что позволило ему стать кандидатом на звание лучшего игрока по итогам недели Лиги Европы.

Помимо него в число претендентов вошли форвард «Ред Булл Зальцбург»Патсон Дака, полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия и хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

Также примечательно, что, отметившись дублем, Азмун стал самым результативным представителем Ирана в истории еврокубков. Теперь в его активе восемь голов за всю карьеру. Ранее он отличался за «Ростов» в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также забил один мяч за «Рубин».

«Азмун сегодня очень понравился, шикарно влился в игру и поучаствовал во всех мячах команды, но вся команда играла открыто, с душой, ребята бились весь матч до конца, молодцы. «Фенербахче» находится в лучшем игровом тонусе, чем «Зенит», но домашние трибуны сегодня определенно помогли, команде приятно играть на такой шикарной арене при полных трибунах», — сказал Березовский, добавив, что петербургский клуб имеет высокие шансы на успех в чемпионате России.

Игру Азмуна отметил и бывший нападающий сборной России и экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, который выразил мнение, что удачное взаимодействие иранского форварда с Артемом Дзюбой позволило «Зениту» пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Особенно он обратил внимание на второй гол новичка сине-бело-голубых, который в концовке встречи подкараулил ошибку Топала и довел дело до победного счета.

«Связка Азмуна и Дзюбы спасла «Зенит». Конечно, и неуклюжие действия турецкого защитника надо отметить. Но ведь свой шанс надо еще реализовать. И Азмун реализовал. В своих лучших матчах он примерно в таком ключе всегда и действовал.

Другое дело, я не думал, что иранец так быстро освоится в новой команде. Он же зимой прошел изнурительный Кубок Азии, вернулся из сборной Ирана уставшим. Но класс — есть класс. Уверен, связка Азмун — Дзюба принесет «Зениту» еще не одну победу. Это грозное оружие в борьбе за чемпионство», — приводит слова Кирьякова «Советский спорт».

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в свою очередь связку центральных защитников «Зенита» Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого, переехавшего в Санкт-Петербург этой зимой из донецкого «Шахтера». По его мнению, новички клуба способны решить проблемы, которые преследовали команду в первой половине сезона, однако подчеркнул, что главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку необходимо проделать большой объем работы для достижения высокого уровня игры своих подопечных.

«Зенит» набирает форму, физическую в том числе: даже во втором тайме первой игры команда выглядела достаточно физически готовой к сезону. Этот матч получился непростым, в концовке порой стоило сыграть поаккуратнее, не терять мяч на ровном месте в центре поля, так как «Фенербахче» имел свои моменты в конце игры.

В конце 2018 года «Зенит» растерял много очков из-за индивидуальных ошибок, неубедительного физического состояния, сейчас игра стала заметно надежнее, но Семаку есть над чем работать, нужно выжимать из команды максимум»,

— цитирует Гаджиева ТАСС.

С похожим мнением выступил и президент «Зенита» Сергей Фурсенко, подчеркнувший, что в игре команды присутствуют «небольшие недоработки», несмотря на которые сине-бело-голубые сумели продемонстрировать «многообещающий футбол».

22 февраля в 15.00 по московскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой определится соперник петербургского клуба. При этом Фурсенко, отвечая на вопрос о возможном исходе церемонии, прогнозировать ее итоги не стал.

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