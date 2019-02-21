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«Надоело уходить грустной»: как Медведева заткнула Туктамышеву

Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России

Евгения Медведева заняла первое место по итогам короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, Станислава Константинова стал второй, а на третьей строчке расположилась Анастасия Губанова. Елизавета Туктамышева, не попав в тройку лидеров, от общения с журналистами отказалась, а Медведева в свою очередь отметила прогресс в своих выступлениях.

В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Самый разгар турнира начался 21 февраля с выступлением женщин-одиночниц, которые представили свою короткую программу. По итогам соревнований лидерство захватила двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

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За свое выступление под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини ученица Брайана Орсера набрала 76,89 балла.

Свой номер 19-летняя фигуристка начала с чистого каскада тройной флип + тройной тулуп, а также без помарок выполнила аксель в два оборота.

Также Медведева без каких-либо проблем прыгнула тройной лутц и, завершив выступление, дала волю эмоциям, порадовавшись за саму себя. Ранее россиянка в текущем сезоне выступала неудачно и часто падала во время номеров. Теперь же ей удалось исполнить все элементы с плюсами, что дает ей право рассчитывать не только на золотую медаль, но и на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

Интересно, что сама Медведева после проката отметила, что из-за своих неудач имела проблемы с психологией. Однако успешное выступление в Великом Новгороде избавило ее от давления.

«Получилось отвлечься абсолютно. Я начинала сегодня нервничать, но это спорт, от этого никуда не деться. Нервы, неуверенность, и я мысленно с ними здоровалась. Сомнения, здравствуйте. Неуверенность, привет! Мистер страх, здравствуйте! Понимаете, у всех у нас есть такие люди, которых мы можем видеть, но не совсем хотим. С ними мы здороваемся, а потом отворачиваемся и... У меня сегодня так и получилось.

Честно говоря, просто надоело после стартов уходить грустной, с тяжелым ощущением на душе, что я что-то не доделала. Тут я была рада не прокату. То, что я показала сегодня, это было нормально.

Не могу сказать, что я супермегасчастлива сейчас или то, что я сделала подвиг, нет. Чистая короткая программа должна быть – там всего три прыжка. Я была очень рада, что у меня не было вот этого чувства, которое давит на плечи, из которого потом приходится вылезать», — сказала Медведева.

Также спортсменка подчеркнула, что изменила подход к своим тренировкам, а также план подготовки к турнирам. Однако говорить о том, какие именно новшества внесла фигуристка, она не стала.

«Я очень много чего поменяла в своей жизни. Есть одна большая перемена, на которую я решилась, к ней я себя подводила примерно года два. Я все-так это сделала. Подумала: «Когда, если не сейчас?». Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому, я думаю, что через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу. Я удочку закинула. И пока — все», — отметила Медведева.

Интересно, что свой прокат она оценила как хороший, но не идеальный. Как подчеркнула сама спортсменка, рассчитывать на 80 баллов, учитывая показатели в текущем сезоне, ей не приходилось. В отличие от Станиславы Константиновой.

Опередив Алину Загитову на чемпионате России, но не сумев занять место в призерах на первенстве Европы, подопечной Валентины Чеботаревой необходимо доказать тренерскому совету, что именно она достойна попадания в состав национальной сборной на чемпионат мира. Финал Кубка России — последний шанс для реализации данной задачи.

На тренировке Константинова несколько раз упала, так и не сумев откатать под музыку свой номер. Однако на соревнованиях фигуристка выступила намного успешнее.

Интересно, что короткая программа Станиславы должна была начаться с каскада тройной лутц + тройной тулуп, однако спортсменка сначала прыгнула двойной аксель, заявленный на середину номера, а затем уже выполнила каскад. И тот, и другой элемент получился удачно и с плюсами.

В конце программы Константинова без ошибок прыгнула риттбергер в три оборота и за свое выступление получила 75,47, совсем чуть-чуть проиграв Медведевой, что оставляет ей большие шансы на успех в произвольной программе.

Интересно, что свое участие в финале Кубка России фигуристка изначально не планировала. Однако неудача на первенстве Европы в Минске, где она стала четвертой, заставила Константинову пересмотреть планы на свой сезон.

«Приехала из Минска и день просидела дома, думая «Что же мне делать дальше?» Пришла к выводу, что нужно работать и быть готовой на 300% и доказывать на как можно большем количестве стартов то, что я уверена. Доказывать, прежде всего, себе. Мне надо знать, что я могу на себя положиться. Участники чемпионата России могут попасть на финал Кубка», — заявила она.

Однако сама спортсменка подчеркнула, что о грядущем чемпионате мира не думает и сосредоточена только на победу в Великом Новгороде.

Вероятно, о мировом первенстве может забыть и Елизавета Туктамышева. Для нее, как и для Константиновой, финал Кубка России является последним шансом на попадание в заявку. Однако если у Станиславы этот шанс еще сохранился, то для ученицы Алексея Мишина — вряд ли.

Еще на тренировке 22-летняя фигуристка чувствовала себя неважно. Туктамышева не смогла выполнить ни своего фирменного тройного акселя, ни даже захода на каскад, ограничившись несколькими вращениями.

В конечном итоге короткую программу Елизавета едва не провалила.

Начать свое выступление спортсменка была должна со сложнейшего тройного акселя, но эпизод во время тренировки дал о себе знать, и Туктамышева упала, приземлившись на «пятую точку».

За данное падение она получила много минусов, но сумела спасти программу успешным каскадом тройной тулуп + тройной тулуп, а затем чисто прыгнула лутц в три оборота, набрав в итоге 72,21 балла. Однако для попадания в тройку лидеров этого оказалось недостаточно, а Елизавету опередила 16-летняя Анастасия Губанова, которая получила от судей на полтора балла больше.

Сразу же после проката Туктамышева отказалась общаться с представителями прессы и просто прошла мимо них.

Показательным было и поведение тренера фигуристки Алексея Мишина, который предостерег журналистов о не самом позитивном настроении своей подопечной и крикнул «Не попадайтесь ей! Не попадайтесь!»

Финал Кубка России завершится 22 февраля и закроется произвольной программой женщин, которая стартует в 14.00 по московскому времени.

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