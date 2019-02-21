За спиной Хабиба: временный пояс разыграют без чемпиона

Курсы валют$ 65.33 (-0.019) 74.06 (+0.018)
Москва: -11°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
20:55
Динамо З Виктория Пльзень
3:0
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
4:0
закончен
20:55
Наполи Цюрих
2:0
закончен
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
4:1
закончен
20:55
Валенсия Селтик
1:0
закончен
20:55
Зенит Фенербахче
3:1
закончен
20:55
Вильярреал Спортинг
1:1
закончен
20:55
Арсенал БАТЭ
3:0
закончен
23:00
Интер М Рапид В
4:0
закончен
23:00
Генк Славия П
1:4
закончен
23:00
Байер Краснодар
1:1
закончен
23:00
Челси Мальмё
3:0
закончен
23:00
Бетис Ренн
1:3
закончен
23:00
Динамо К Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Бенфика Галатасарай
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
0:4
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
1:4
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
2:1 (Б)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
5:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
5:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
2:3 (ОТ)
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Гран Канария
107:85
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
75:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Маккаби Т-А
87:83
закончен
23:00
Барселона Баскония
77:67
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
106:102
закончен
03:00
Кливленд КавальерсФиникс Санз
111:98
закончен
03:30
Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
99:113
закончен
04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
98:97
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
111:106
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
125:123
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
15:00
Девушки. Произвольная программа
1
Хромых
201,06
2
Усачева
189,83
3
Фролова
189,38
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
16:00
Супермикст
1
Россия
36.30,0
2
Швеция
+20,6
3
Франция
+29,0
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
17:25
Женский и мужской спринт
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
19:00
Женщины. Короткая программа
1
Медведева
76,89
2
Константинова
75,47
3
Губанова
73,94
закончен
Футбол /
11:00
Александр Дюков избран президентом РФС
закончен
12:00
В России закрылось зимнее трансферное окно
закончен
14:30
Российские клубы узнали соперников в Лиге Европы
закончен
Франция / Лига 1
21:00
ДижонСент-Этьен
0:1
закончен
22:45
СтрасбургЛилль
1:1
2 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШтутгарт
1:1
2 тайм
Италия / Серия А
22:30
МиланЭмполи
3:0
2 тайм
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиУотфорд
0:4
2 тайм
22:45
Вест Хэм ЮнайтедФулхэм
2:1
2 тайм
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолУэска
1:1
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
1:0
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
2:3 (Б)
закончен
17:00
Металлург МгАк Барс
4:0
закончен
17:00
ТракторСКА
1:3
закончен
19:00
СеверстальСпартак
3:0
закончен
19:30
АвангардСибирь
7:3
закончен
19:30
Динамо МТорпедо
4:1
закончен
19:30
ВитязьАвтомобилист
1:5
закончен
19:30
ЦСКАДинамо Р
3:0
закончен
19:30
ЙокеритДинамо Мн
3:5
закончен
19:30
ХК СочиСлован
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Фенербахче
75:97
закончен
21:00
Жальгирис Будучность
84:76
закончен
22:00
Панатинаикос Химки
94:85
закончен
23:00
Реал Мадрид Бавария
56:47
3 четверть
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
14:00
Женщины, произвольная программа
1
Медведева
222,90
2
Туктамышева
221,19
3
Васильева
208,75
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольОлимпик Д
не начался
18:00
ЛьвовЧерноморец
не начался
Испания / Примера
15:00
ХетафеРайо Вальекано
не начался
18:15
СевильяБарселона
не начался
20:30
АлавесСельта
не начался
22:45
Атлетик БЭйбар
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиТоттенхэм Хотспур
не начался
18:00
БорнмутВулверхэмптон
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
20:30
Лестер СитиКристал Пэлас
не начался
Италия / Серия А
17:00
ТориноАталанта
не начался
22:30
ФрозинонеРома
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГерта
не начался
17:30
Боруссия МВольфсбург
не начался
17:30
ФрайбургАугсбург
не начался
17:30
МайнцШальке-04
не начался
20:30
ФортунаНюрнберг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖНим
не начался
22:00
АмьенНицца
не начался
22:00
ГенгамАнже
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
01:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
01:00
Флорида ПантерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
01:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
не начался
01:30
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия СиксерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
не начался
03:00
Атланта ХоуксФиникс Санз
не начался
03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Милуоки БаксМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
не начался
За спиной Хабиба: временный пояс разыграют без чемпиона

UFC готовит бой за пояс в весовой категории Нурмагомедова

Пока российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию, а Жорж Сен-Пьер уходит из спорта, в UFC происходят глобальные перемены. По информации СМИ, промоушен готовит бой за временный титул между Тони Фергюсоном и чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэйем.

Американский боец ММА Тони Фергюсон снова в деле. И вновь на кону временный пояс.

В 2017 году американец уже брал этот титул, когда удушающим приемом одолел Кевина Ли. Сейчас у «Эль-Кукуя» с победной серией из 11 поединков задача посложнее — его поединок с чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэйем находится в разработке. Если верить инсайдерам из США, этот бой — дело решенное, осталось лишь объявить об этом официально. Афиша следующая:

Фергюсон — Холлоуэй на турнире UFC 236 13 апреля в Атланте (США). Кстати, соглавное событие уже согласовано — бой за временный пояс среднего дивизиона между Келвином Гастелумом и Исраэлем Адесаньей.

Полноправным чемпионом легкого веса в UFC останется Хабиб Нурмагомедов. Несмотря на то, что он сейчас отбывает дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором, президент промоушена Дана Уайт не стал ухудшать отношения со своей новой суперзвездой: пояс не покинет талию Орла.

Реклама

Однако самому Хабибу нет дела до разборок за временный титул. Он сначала вызывает на бой Джорджа Сен-Пьера:

«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру.

Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что смог доказать это тебе, когда ты был в Москве. Но для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен.

Давай проведем бой в 155 фунтах, или я могу дать тебе еще пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита легкого дивизиона. Твой выбор — 155 или 160 фунтов, Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг», — написал в своем инстаграме не теряющий надежды на супербой дагестанец.

А затем тепло провожает ушедшую на пенсию легенду ММА: 21 февраля легендарный канадец заявил о завершении спортивной карьеры.

«Посмотрите видео и поймете, почему я хотел с ним сразиться.

Он один из лучших за всю историю. Хотел разделить с ним клетку, пока он был в деле. Это история, и люди будут пересматривать это видео снова и снова. Хочу драться с лучшими. Как бы то ни было, удачи, легендарный Сен-Пьер. Время беспощадно, и ты принял правильное решение.

И не забывай, когда ты в следующий раз будешь в России, я познакомлю тебя с дагестанской национальной кухней, тебе больше не нужно гонять вес», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб отдыхает. Фергюсон вышел на Холлоуэя, а Конор Макгрегор — на Дональда «Ковбоя» Серроне. Как же быть остальным легковесам?

По этому поводу взбунтовались Дастин Порье и Эл Яквинта, также желающих побороться за пояс. Они просят освободить их от контракта.

«Эти парни должны освободить меня», — написал Порье в твиттере, на что сразу отреагировал Яквинта:

«Освободите меня тоже. Черт возьми, это уже не спорт».

Дастин категорически не хочет встречаться с Элом, который остается единственным возможным соперником для Порье в данный момент. Но и американца понять можно: драться с атлето рейтингом ниже явно не входит в планы претендента на золотой пояс. Его интересует Хабиб, Фергюсон и Холлоуэй.

«Поставьте на кон золото или откройте чековую книжку, иначе даже не звоните мне.

Слушайте, это должен быть я и Тони Фергюсон. Если он хочет ждать Хабиба, то я и Конор Макгрегор, или Макс Холлоуэй, если он решит подняться в 155 фунтов», — цитирует Дастина MMAJunkey.

А про Эла Яквинту Порье и вовсе сказал с сарказмом, намекнув на его работу риелтором:

«У него больше шансов продать мне дом, чем драться со мной на UFC 236!»

«Яростный Эл» в долгу не остался и тут же предложил свои услуги.

«Тебе с тремя спальнями, или как?» — съязвил американец.

Так или иначе, ситуация в одном из лучших дивизионов промоушена остается запутанной. Новости из США обещают быть весьма интересными уже в ближайшее время.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».