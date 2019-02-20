«Великие так не говорят»: Тутберидзе зря обвинила судей

Первые медали финала Кубка России были разыграны еще 19 февраля, когда определились победители в соревнованиях танцев на льду среди юниоров и на взрослом уровне. Однако дискуссия относительно результатов не умолкает до сих пор. В частности, свое негодование относительно судейских решений в юниорских танцах на льду выразила известный тренер Этери Тутберидзе.

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Дело в том, что в юниорах выступает ее родная дочь Диана Дэвис, которая танцует в паре с Глебом Смолкиным. В финале Кубка России танцевальный дуэт занял второе место, уступив Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано всего 0,18 балла.

Однако Тутберидзе заявила, что победа должна была достаться именно ее дочери.

«Для меня эта пара абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов», — написала Тутберидзе в своем инстаграме.

Примечательно, что к данной публикации именитый тренер ограничила доступ к комментариям, однако болельщики и эксперты, обсуждая высказывание специалистки, во мнениях разделились. Одна сторона преимущественно утверждает, что пара Дэвис и Смолкина действительно заслужила своей первой победы на соревнованиях. В частности в качестве аргумента данной точки зрения ставится то, что произвольный танец дуэт исполнили идеально, выполнив все элементы на плюсы. Кроме того, болельщики считают, что пара показала свое лучшее выступление в сезоне, а лидерство после ритм-танца является тому подтверждение.

Другая же сторона, не оспаривая хорошего номера Дэвис и Смолкина, придерживается мнения, что Хавронина и Чиризано попросту выглядели на льду лучше. Кроме того, есть мнение, что статус Дианы как дочери Тутберидзе мог повлиять на судей. Однако двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин так не считает.

«Если бы давило имя Дэвис, то она бы выиграла. А тут получается, что судьям, может быть, чего-то не хватило в ее выступлении. Сложно сказать», — сказал Жулин в интервью «Газете.Ru».

В то же время он не оценил высказывания Тутберидзе относительно судейского решения и выразил мнение, что российской специалистке следовало бы оставить данную ситуацию без комментария.

«Мне сложно ответить на этот вопрос — правильно это или нет. Я бы на месте великого тренера лучше ничего бы не говорил. Тутберидзе. Она же мама. Я всегда думаю, что родители необъективно относятся к своим детям, потому что они родители. Да, Этери — великий тренер и когда-то занималась танцами, наверняка что-то понимает, но есть и судейская бригада», — заявил Жулин.

Интересно, что свою карьеру в фигурном катании Дэвис начинала именно под руководством своей матери и видела себя в качестве фигуристки-одиночницы. Однако несмотря на то, что Диана смогла освоить все необходимые элементы и виды прыжков, в данной дисциплине она не задержалась. Причем во многом по инициативе самой Тутберидзе, которая отдала свою дочь в танцы.

Объясняла данное решение она тем, что у Дэвис имеются проблемы со слухом и, как посчитала Тутберидзе, в паре ей будет легче скоординироваться, а риск получить травму будет сокращен до минимума.

Примечательно, что сама Этери Георгиевна обучать свою дочь танцам отказалась из-за того, что для нее данная дисциплина является «чужой».

«Я отдала ее в танцы, но правила этого вида для меня… чужое. Я попросила Александра Жулина посмотреть мою дочь, он ответил: «Это как деньги в долг у друга брать». Тренер, который возьмет мою дочь, будет нести ответственность. Я же тоже буду следить. Подсказывать. Пока я не нашла «жертву», — рассказывала она.

Первым партнером Дианы стал Федор Варламов, однако перед началом текущего сезона тренер Денис Самохин поставил ей в пару Глеба Смолкина. При этом болельщики отмечали, что дуэт выступает не так хорошо, как мог бы.

Особенно отчетливо это было заметно по реакции публики после финала Кубка России, когда поклонники фигурного катания один за другим отмечали прогресс у пары Дэвис и Смолкина по сравнению с началом сезона, когда многое не получалось. В частности было выделено улучшенное исполнение твизлов, обязательных элементов в танцах на льду. Однако до идеального и высокого уровня паре необходимо набраться навыков.

Примечательно, что свое превосходство над дуэтом Дэвис и Смолкина пара Хаврониной и Чиризано показали как раз на старте сезона, опередив их на первом этапе Кубка России. Тогда Ирина и Дарио заняли второе место, набрав на семь баллов больше, чем Диана и Глеб.

Возвращаясь к фигуре Тутберидзе, то ее образ среди поклонников фигурного катания как в России, так и за рубежом, сложился так, что ее характеризуют как жесткого и очень требовательного тренера. Особо сильно это выражалось и после чемпионата Европы в Минске, когда в адрес специалистки обрушилась волна критики.

В частности свое недовольство эксперты и тренеры выражали не столько результатами учениц Тутберидзе, которые побеждают практически на всех соревнованиях, а методы работы тренера. Так, ее упрекали в психологическом давлении на юных спортсменок. С похожим мнением выступил ее бывший коллега по отделению «Хрустальный» в школе «Самбо-70» Александр Волков, ныне работающий в академии Евгения Плющенко. Впрочем, и сам Плющенко не остался в стороне и выразил скепсис относительно утверждения, что «Тутберидзе является супертренером».

Однако ни на одно высказывание в свой адрес именитая специалистка публично не отреагировала, хотя и имела на это право. В данной же ситуации, как подметил Жулин, в ее поведении сыграли материнские чувства, что зачастую не сопутствует профессионализму.

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