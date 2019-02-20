Последний шанс: Медведева бьется с Туктамышевой. LIVE

Для Медведевой и Туктамышевой финал Кубка России — последний шанс получить возможность попасть в состав национальной сборной на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Потому борьба за победу в соревнованиях обещает быть жаркой.