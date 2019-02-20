Последний шанс: Медведева бьется с Туктамышевой. LIVE

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Да уж, обидное падение. Расстроена Алена, ведь выступала в целом очень даже хорошо.
А вот на тройном флипе не удержалась и приземлилась на «пятую точку». Более двух баллов минимум за этот элемент ей снимут.
Едва не упала после каскада тройной тулуп + тройной тулуп, но на ногах устояла, а после этого еще и чисто двойной аксель прыгнула Алена.
На очереди Алена Леонова.
Мощно выступила ученица Алексея Мишина. Как итог — 70,74 балла за короткую программу.
Каскад тройной флип + тройной тулуп с добавлением тройного риттбергера. И двойной аксель с плюсами выполняет Настя.
Открывает соревнования Анастасия Гулякова.
И вышли на разминку представительницы первой группы.
Итак, представляют судейский комитет.
Противостоять им будет и Станислава Константинова, которая выступит во второй разминке.
Для Медведевой и Туктамышевой финал Кубка России — последний шанс получить возможность попасть в состав национальной сборной на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Потому борьба за победу в соревнованиях обещает быть жаркой.
В первой разминке выступят следующие фигуристки:
Анастасия Гулякова; Алена Леонова; Мария Талалайкина; Евгения Медведева; Елизавета Туктамышева; Елизавета Нугуманова.
Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! В финале Кубка России с короткими программами выступают женщины-одиночницы.