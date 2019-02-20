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Франция / Лига 1
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Зенит Фенербахче
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+29,0
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Реал Мадрид Бавария
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Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
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03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
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03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
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03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
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03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
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03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
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04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
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04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
Последний шанс: Медведева бьется с Туктамышевой. LIVE

Онлайн короткой программы женщин в финале Кубка России

В рамках финала Кубка России по фигурному катанию женщины-одиночницы выступают с короткой программой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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19:20

Да уж, обидное падение. Расстроена Алена, ведь выступала в целом очень даже хорошо.

19:18

А вот на тройном флипе не удержалась и приземлилась на «пятую точку». Более двух баллов минимум за этот элемент ей снимут.

19:17

Едва не упала после каскада тройной тулуп + тройной тулуп, но на ногах устояла, а после этого еще и чисто двойной аксель прыгнула Алена.

19:16

На очереди Алена Леонова.

19:15

Мощно выступила ученица Алексея Мишина. Как итог — 70,74 балла за короткую программу.

19:13

Каскад тройной флип + тройной тулуп с добавлением тройного риттбергера. И двойной аксель с плюсами выполняет Настя.

19:10

Открывает соревнования Анастасия Гулякова.

19:05

И вышли на разминку представительницы первой группы.

19:02

Итак, представляют судейский комитет.

18:55

Противостоять им будет и Станислава Константинова, которая выступит во второй разминке.

18:50

Для Медведевой и Туктамышевой финал Кубка России — последний шанс получить возможность попасть в состав национальной сборной на чемпионат мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Потому борьба за победу в соревнованиях обещает быть жаркой.

18:40

В первой разминке выступят следующие фигуристки:

Анастасия Гулякова; Алена Леонова; Мария Талалайкина; Евгения Медведева; Елизавета Туктамышева; Елизавета Нугуманова.

18:35

Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! В финале Кубка России с короткими программами выступают женщины-одиночницы.