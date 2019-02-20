«Боюсь за жизнь»: жена Аршавина добралась до ФСБ

Еще не состоялось первое заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина с Алисой Казьминой, однако уже разгораются нешуточные страсти.

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Недавно экс-возлюбленная футболиста сообщила, что он насильно забрал в личное пользование общую семейную машину, которая была нужна для перевозки детей, причем сделал это в сопровождении шести (по некоторым версиям — десяти) мужчин.

Также стало известно, что Казьмина подала заявление в полицию Санкт-Петербурга, рассказав о якобы поступающих ей угрозах от Аршавина. Однако теперь история получила продолжение.

По информации портала Super.ru, женщина обратилась еще и в ФСБ. В своем заявлении Казьмина повторила сведения о давлении со стороны бывшего спутника, а также подробно описала инцидент с отнятием машины.

«Хочу отдельно отметить, что обоснованность моих страхов за жизнь и здоровье подтверждается и тем, что по месту моего фактического проживания

неизвестные мне люди на автомобиле подъезжали к моему дому примерно в одно и то же время — с 22:00 до 01:00. Из автомобиля выходили один-два человека и указывали на мой дом,

— отмечает Казьмина в заявлении. — Важно, что все эти события происходили в одно и то же время с получением мной СМС — сообщений с угрозами и вымогательством, в связи с чем я полагаю, что эти события связаны между собой».

Также в этом тексте женщина отметила, что пугающие ее события начали происходить с 15 декабря: в этот день у нее якобы была встреча с Аршавиным и некими «неизвестными людьми», которые пытались ее запугать и грозили неприятными последствиями, если она «не сделает, чего они хотят».

Кроме того, по словам Казьминой, один из этих неизвестных предъявил ее охраннику удостоверение ФСБ.

«Фамилию сотрудника мой телохранитель не запомнил, но уверен, что это был сотрудник УФСБ, поскольку он запомнил эти буквы в удостоверении.

Этот мужчина угрожал мне обращением с заявлением в отношении меня в правоохранительные органы», — отмечает Казьмина.

Заявление женщины заканчивается тем, что она подозревает сопровождавших Аршавина мужчин в превышении должностных полномочий и находит в их действиях «состав преступления, предусмотренный статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Согласно этой статье, за превышение полномочий с применением насилия или угрозой его применения можно сесть в тюрьму на срок от трех до десяти лет.

Таким образом, теперь Казьмина требует от ФСБ разобраться со своими предполагаемыми сотрудниками и установить, на каком основании они помогают Аршавину.

Ранее в своем заявлении в полицию женщина отмечала, что футболист якобы угрожает ей «тюрьмой» и возбуждением против нее «уголовных дел».

Похожие события наблюдались и в истории с бракоразводным процессом капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова с его уже бывшей супругой Дарьей, которая подарила ему двух дочерей.

В один из самых напряженных моментов конфликта в сети появились аудиозаписи, на которых футболист якобы на повышенных тонах общался с супругой, угрожая ей своими связями.

«Завтра понедельник, завтра все выходят Госдумы, через очень серьезных людей я буду заходить туда, через Федеральную службу охраны (ФСО).

Я тебе говорю, до самых верхних доберусь фейсов, до самых верхних, клянусь. Клянусь, к Лаврову подойду, отвечаю, скажу», — слышно на аудиозаписи.

Однако в итоге суд занял сторону Дарьи и постановил, что Глушаков должен будет выплачивать треть от всего своего дохода на содержание дочерей и еще 100 тысяч рублей бывшей жене ежемесячно до достижения детьми трех лет.

Чем закончатся разбирательства Аршавина и Казьминой, пока сказать сложно.

У них есть общая дочь Есения, однако экс-капитан сборной России уже выплачивает половину своего дохода трем детям от Юлии Барановской, а больше 50% с одного экс-супруга требовать нельзя.

К тому же все ценное имущество, по словам адвоката женщины Александра Добровинского, записано на мать футболиста.

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