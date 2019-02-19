Затмить всех: юниорка Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

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Лион Барселона
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Ливерпуль Бавария
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
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03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
2:5
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
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Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
3:2
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04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
0:4
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04:00
Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
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Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
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Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
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Юноши, короткая программа
1
Андрей Мозалев
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БордоГенгам
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ТорпедоТрактор
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НефтехимикСКА
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СеверстальДинамо Р
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2 период
19:30
ВитязьДинамо Мн
2:1
2 период
19:30
Динамо ММеталлург Мг
0:1
2 период
19:30
ХК СочиСпартак
1:0
перерыв
19:30
ЦСКАЛокомотив
0:1
2 период
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Динамо З Виктория Пльзень
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Ред Булл Зальцбург Брюгге
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Наполи Цюрих
не начался
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
не начался
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Валенсия Селтик
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Зенит Фенербахче
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Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
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Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
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Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
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04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
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Ванкувер КэнаксАризона Койотс
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Кливленд КавальерсФиникс Санз
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Милуоки БаксБостон Селтикс
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Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
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Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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Затмить всех: юниорка Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

Онлайн короткой программы девушек в финале юниорского Кубка России

В Великом Новгороде юниорки-одиночницы показывают короткие программы в рамках финала Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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20:20

Каскад тройной лутц + тройной тулуп, чистый тройной флип и двойной аксель. Весь набор есть. Отличное выступление — срывает аплодисменты Настя.

20:17

Анастасия Костюк продолжает шоу!

20:17

55,35 балла получает от судей Ева. Артур Гачинский в руки сует конфеты расстроенной ученице. Всегда приятно видеть Артура на соревнованиях. Его подопечный Глеб Лутфуллин сегодня завоевал бронзу, кстати.

20:16

Упала с тройного лутца, сделала чисто сольный тройной флип, но осталась без каскада. Неоднозначный номер.

20:13

Ева Кобзарь выходит на лед!

20:13

55,98 балла у Анастасии. Здесь и допинг не поможет, когда тулуп не докручиваешь.

20:11

Идеальные вращения спасли ситуацию.

20:10

Тройной флип хороший, а также чистый двойной аксель. Но падает с каскада тройной лутц + тройной тулуп. Очень обидно, выступление-то сильное.

20:08

А вот и Анастасия Шаботова! Зрители в восторге — то ли поддерживают девушку, то ли это сарказм...

20:54

Небольшой перерыв у нас! Время для заливки льда.

20:52

51,92 балла. Едва не плачет Маша. Надо поскорее забыть этот ужас.

20:01

Сплошные ошибки... выезд из тройного флип не получился, каскад тройной лутц + тройной тулуп не докрутила и упала.

19:58

Мария Павлова завершает выступление первой разминки!

19:58

61,64 балла — «Хрустальный» вздрогнул, как и находящийся рядом с Усачевой Сергей Дудаков.

19:56

Двойной аксель очень неплохой, но полностью завалила Дарья каскад. Это фиаско.

19:53

Очередь ученицы Тутберидзе — Дарья Усачева под бурные аплодисменты выходит на лед!

19:53

64,78 балла получает Вайткус — она расстроена. Но это еще повезло Николь, что судьи не увидели два недокрута.

19:50

Тройной аксель хорош у Николь, но вот на тулупе будет недокрут. И, к сожалению, небогата ее программа на сложные технические элементы.

19:48

Николь Вайткус продолжает сегодняшнюю программу! С зажигательной композицией.

19:48

64,96 балла?! Серьезно? Чуть больше Сафоновой набирает Смирнова, хотя визуально ее прокат куда состоятельнее казался.

19:46

Вау, каскад тройной лутц + тройной тулуп просто супер! Двойной аксель также неплох. И вращения куда быстрее, чем у Сафоновой. Порадовала Мария!

19:43

Мария Смирнова выступает следующей!

19:43

64,08 (35,20 + 28,88) балла — все-таки нашли недокрут один в программе Виктории. Начало не очень и радужное.

19:42

Сафонова — одна из самых высоких фигуристок, какую можно увидеть в юниорском катании. Ее рост составляет порядка 175 см. Тем удивительнее, что у девушки получились все прыжки. И даже аксель был — двойной. Вращения, правда, не очень скоростные, но все задуманное было исполнено.

19:40

Во время выступления девушек на трибунах уже заметен ажиотаж. Надеемся, никто не перепутал, что сегодня не будет Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.

19:37

Виктория Сафонова открывает соревнования! Начинаем!

19:30

Фигуристки из первой группы участников вышли на лед для разминки. Совсем скоро начинаем!

19:25

Сегодня завершились соревнования у юношей. Победу одержал петербуржец Андрей Мозалев, а ученик Тутберидзе Георгий Куница стал вторым.

19:20

Покажет свою короткую программу сегодня и скандально известная юниорка Анастасия Шаботова. Напомним, что девушка месяц назад в ходе общения с подписчиками произнесла неосторожную фразу, заявив, что для достижения результатов надо употреблять «правильный допинг».

19:15

Соревнование юниорок станет одним из немногих, где мало учеников Этери Тутберидзе. Сегодня выступит лишь одна подопечная знаменитого тренера — Дарья Усачева. На фотографии она рядом с Александром Трусовой, еще одной звездой Тутберидзе.

19:10

Порядок участниц:

19:05

Начало запланировано на 19.30 по московскому времени.

19:00

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы у девушек в финале юниорского Кубка России.