Затмить всех: юниорка Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

- 206204 просмотра Онлайн: Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию
- 174932 просмотра Сотрудники органов опеки в Хакасии ответят за сожжение младенца в печи
- 148481 просмотр «Абсолютные победители»: Тутберидзе недовольна серебром дочери
- 111832 просмотра Магистр Александр Друзь уезжает в США на фоне скандала
- 91156 просмотров Составлен рейтинг регионов, в которых живется хуже всего
- 89201 просмотр Опубликовано видео забирающих еду зрителей «Поля чудес»
- 88287 просмотров Медицинский центр Елены Малышевой оштрафован на 100 тыс. рублей
Каскад тройной лутц + тройной тулуп, чистый тройной флип и двойной аксель. Весь набор есть. Отличное выступление — срывает аплодисменты Настя.
Анастасия Костюк продолжает шоу!
55,35 балла получает от судей Ева. Артур Гачинский в руки сует конфеты расстроенной ученице. Всегда приятно видеть Артура на соревнованиях. Его подопечный Глеб Лутфуллин сегодня завоевал бронзу, кстати.
Упала с тройного лутца, сделала чисто сольный тройной флип, но осталась без каскада. Неоднозначный номер.
Ева Кобзарь выходит на лед!
55,98 балла у Анастасии. Здесь и допинг не поможет, когда тулуп не докручиваешь.
Идеальные вращения спасли ситуацию.
Тройной флип хороший, а также чистый двойной аксель. Но падает с каскада тройной лутц + тройной тулуп. Очень обидно, выступление-то сильное.
А вот и Анастасия Шаботова! Зрители в восторге — то ли поддерживают девушку, то ли это сарказм...
Небольшой перерыв у нас! Время для заливки льда.
51,92 балла. Едва не плачет Маша. Надо поскорее забыть этот ужас.
Сплошные ошибки... выезд из тройного флип не получился, каскад тройной лутц + тройной тулуп не докрутила и упала.
Мария Павлова завершает выступление первой разминки!
61,64 балла — «Хрустальный» вздрогнул, как и находящийся рядом с Усачевой Сергей Дудаков.
Двойной аксель очень неплохой, но полностью завалила Дарья каскад. Это фиаско.
Очередь ученицы Тутберидзе — Дарья Усачева под бурные аплодисменты выходит на лед!
64,78 балла получает Вайткус — она расстроена. Но это еще повезло Николь, что судьи не увидели два недокрута.
Тройной аксель хорош у Николь, но вот на тулупе будет недокрут. И, к сожалению, небогата ее программа на сложные технические элементы.
Николь Вайткус продолжает сегодняшнюю программу! С зажигательной композицией.
64,96 балла?! Серьезно? Чуть больше Сафоновой набирает Смирнова, хотя визуально ее прокат куда состоятельнее казался.
Вау, каскад тройной лутц + тройной тулуп просто супер! Двойной аксель также неплох. И вращения куда быстрее, чем у Сафоновой. Порадовала Мария!
Мария Смирнова выступает следующей!
64,08 (35,20 + 28,88) балла — все-таки нашли недокрут один в программе Виктории. Начало не очень и радужное.
Сафонова — одна из самых высоких фигуристок, какую можно увидеть в юниорском катании. Ее рост составляет порядка 175 см. Тем удивительнее, что у девушки получились все прыжки. И даже аксель был — двойной. Вращения, правда, не очень скоростные, но все задуманное было исполнено.
Во время выступления девушек на трибунах уже заметен ажиотаж. Надеемся, никто не перепутал, что сегодня не будет Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.
Виктория Сафонова открывает соревнования! Начинаем!
Фигуристки из первой группы участников вышли на лед для разминки. Совсем скоро начинаем!
Сегодня завершились соревнования у юношей. Победу одержал петербуржец Андрей Мозалев, а ученик Тутберидзе Георгий Куница стал вторым.
Покажет свою короткую программу сегодня и скандально известная юниорка Анастасия Шаботова. Напомним, что девушка месяц назад в ходе общения с подписчиками произнесла неосторожную фразу, заявив, что для достижения результатов надо употреблять «правильный допинг».
Соревнование юниорок станет одним из немногих, где мало учеников Этери Тутберидзе. Сегодня выступит лишь одна подопечная знаменитого тренера — Дарья Усачева. На фотографии она рядом с Александром Трусовой, еще одной звездой Тутберидзе.
Порядок участниц:
Начало запланировано на 19.30 по московскому времени.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции короткой программы у девушек в финале юниорского Кубка России.