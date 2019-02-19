Затмить всех: юниорка Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

Сафонова — одна из самых высоких фигуристок, какую можно увидеть в юниорском катании. Ее рост составляет порядка 175 см. Тем удивительнее, что у девушки получились все прыжки. И даже аксель был — двойной. Вращения, правда, не очень скоростные, но все задуманное было исполнено.