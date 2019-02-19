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Шанс реабилитироваться: россияне сражаются с Бё. LIVE

Онлайн мужской индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате Европы

В белорусском Раубичи в рамках чемпионата Европы по биатлону проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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17:12

И ЕСТЬ СЕНСАЦИЯ! АНЕВ БУКВАЛЬНО ВЫГРЫЗАЕТ, ВЕРОЯТНО, ПОБЕДУ В ИНДИВИДУАЛКЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ!

17:11

Цветков на финальной «стойке» один промах допускает.

17:10

За 600 м Анев выигрывает у Бё 7,4 секунды!

17:09

Итак, промежуточный топ-10 выглядит на данный момент следующим образом.

17:07

Антон Бабиков пришел на финиш 14-м с 6 минутами штрафа.

17:05

Белорус Сергей Бочарников, имея ноль промахов к третьем огневому рубежу, в итоге на «лежке» не смог закрыть сразу четыре мишени. Сразу же выбыл из борьбы за медали.

17:03

33 секунды в итоге выигрывает Анев у Бё.

17:02

Опа, а вот и сенсация близится! Красимир Анев на четырех огневых рубежах промахнулся лишь раз, а на заключительной «стойке» отстрелялся чисто! Идет в лидерах болгарин, имея в запасе около 40 секунд!

17:01

Малышко пришел на финиш шестым. С 4-мя промахами почти три минуты проиграл Бё.

16:58

Нет, не смог отыграть отставание Ондржей. Почти 20 секунд в итоге проиграл он Бё.

16:57

Малышко при этом идет шестым после последней стрельбы.

16:56

Моравец включается в борьбу за победу. Сильно прибавил в ходе чех на последнем отрезке, идет вторым после 19,4 км.

16:54

И перехватывает лидерство Тарьей Бё, выигрывая у Елисеева минуту и 25,8 секунды.

16:52

А вот Елисеев уже финиширует. Пока что Матвей первый, но не надолго. В итоге сильно вниз опустится россиянин. А вот насколько - вопрос.

16:51

А за ним и последний из состава российской сборной Никита Поршнев, идущий под 100-м стартовым номером.

16:49

Семён Сучилов тем временем вышел на дистанцию.

16:47

Ах, обидно! Кароль Домбровский из Литвы преодолел три огневых рубежа без ошибок, а вот на заключительной «стойке» не смог закрыть две мишени.

16:45

Долго выцеливал Тарьей, но все-таки две мишени закрыть норвежец не сумел. Аж две минуты потерял норвежец, но за золото все равно поборется!

16:42

Елисеев на заключительном огневом рубеже допускает один промах. В конечном итоге четырежды смазал Матвей на четырех рубежах.

16:38

Бё преодолел отметку 13,7 км. Уверенно лидирует, опережая идущего вторым Елисеева на 2.21,4 секунды.

16:37

Моравец исправился за неудачный второй огневой рубеж, чисто отстреляв в очередной «лежке».

16:36

Цветков мажет последний выстрелом на первой «лежке». Обидно.

16:34

А вот и первая ошибка Тарьея. Один раз промахнулся норвежец на третьем огневом рубеже. Несмотря на это, продолжает лидировать с отрывом в почти в две с половиной минуты.

16:32

Бё тем временем отыграл еще почти десять секунд. Нет сегодня у норвежца конкурентов.

16:31

Самуэльссон на отметке 9,7 км показывает 6-й результат, уступая лидеру четыре с половиной минуты.

16:29

Малышко быстро отстрелял в «стойке», но одну мишень не закрыл, к сожалению. Шестым бежит Дмитрий, три минуты проигрывая Бё.

16:28

Продолжает уверенно лидировать Бё. Держится своего темпа, почти половину дистанции преодолел норвежец.

16:26

Долго настраивался Моравец на второй огневой рубеж, но все-таки две минуты себе «настрелял». Сильный ветер сегодня в Раубичи.

16:25

На дистанцию вышел Максим Цветков.

16:24

Огромная фора была у Бё, и не стал он торопиться на «стойке». В результате закрывает без проблем все мишени и уверенно лидирует с отрывом в две с половиной минуты.

16:21

Елисеев меж тем дошел до второго огневого рубежа и допускает два промаха в «стойке».

16:21

Ух, Бабиков дважды мажет на первой «лежке». Две минуты прибавляет себе Антон.

16:20

Пока лучший разгон демонстрирует латвиец Андрей Расторгуев. У Бабикова 11-й результат.

16:18

Тем временем Бабиков вступил в гонку.

16:17

Ух, Себастиан Самуэльссон на «лежке» дважды мажет. Какие-то проблемы с прицелом и шведа. В результате откинулся сразу во второй десяток.

16:15

И Моравец стреляет без промахов. Бежит вторым чех, уступая Бё около десяти секунд.

16:13

А вот Тарьей Бё закрывает 5 из 5! Чисто на «лежке» действует норвежец.

16:10

Елисеев допускает один промах на первом огневом рубеже.

16:09

Чех Ондржей Моравец почти 1,5 секунды отыграл на отрезке 1,6 км.

16:09

Малышко вышел на дистанцию.

16:07

На отметке 1,6 км лучшее время пока показывает норвежец Тарьей Бё — 3.36,0 секунды.

16:05

Всего в составе российской команде бегут 6 спортсменов: Елисеев, Дмитрий Малышко (17-й), Антон Бабиков (20-й), Максим Цветков (51-й), Семён Сучилов (94-й), Никита Поршнев(100-й).

16:02

Стартовала гонка! Первым в составе сборной России бежит Матвей Елисеев под вторым стартовым номером.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км, которая проходит на чемпионате Европы в Белоруссии.