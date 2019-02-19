Шанс реабилитироваться: россияне сражаются с Бё. LIVE

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И ЕСТЬ СЕНСАЦИЯ! АНЕВ БУКВАЛЬНО ВЫГРЫЗАЕТ, ВЕРОЯТНО, ПОБЕДУ В ИНДИВИДУАЛКЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ!
Цветков на финальной «стойке» один промах допускает.
За 600 м Анев выигрывает у Бё 7,4 секунды!
Итак, промежуточный топ-10 выглядит на данный момент следующим образом.
Антон Бабиков пришел на финиш 14-м с 6 минутами штрафа.
Белорус Сергей Бочарников, имея ноль промахов к третьем огневому рубежу, в итоге на «лежке» не смог закрыть сразу четыре мишени. Сразу же выбыл из борьбы за медали.
33 секунды в итоге выигрывает Анев у Бё.
Опа, а вот и сенсация близится! Красимир Анев на четырех огневых рубежах промахнулся лишь раз, а на заключительной «стойке» отстрелялся чисто! Идет в лидерах болгарин, имея в запасе около 40 секунд!
Малышко пришел на финиш шестым. С 4-мя промахами почти три минуты проиграл Бё.
Нет, не смог отыграть отставание Ондржей. Почти 20 секунд в итоге проиграл он Бё.
Малышко при этом идет шестым после последней стрельбы.
Моравец включается в борьбу за победу. Сильно прибавил в ходе чех на последнем отрезке, идет вторым после 19,4 км.
И перехватывает лидерство Тарьей Бё, выигрывая у Елисеева минуту и 25,8 секунды.
А вот Елисеев уже финиширует. Пока что Матвей первый, но не надолго. В итоге сильно вниз опустится россиянин. А вот насколько - вопрос.
А за ним и последний из состава российской сборной Никита Поршнев, идущий под 100-м стартовым номером.
Семён Сучилов тем временем вышел на дистанцию.
Ах, обидно! Кароль Домбровский из Литвы преодолел три огневых рубежа без ошибок, а вот на заключительной «стойке» не смог закрыть две мишени.
Долго выцеливал Тарьей, но все-таки две мишени закрыть норвежец не сумел. Аж две минуты потерял норвежец, но за золото все равно поборется!
Елисеев на заключительном огневом рубеже допускает один промах. В конечном итоге четырежды смазал Матвей на четырех рубежах.
Бё преодолел отметку 13,7 км. Уверенно лидирует, опережая идущего вторым Елисеева на 2.21,4 секунды.
Моравец исправился за неудачный второй огневой рубеж, чисто отстреляв в очередной «лежке».
Цветков мажет последний выстрелом на первой «лежке». Обидно.
А вот и первая ошибка Тарьея. Один раз промахнулся норвежец на третьем огневом рубеже. Несмотря на это, продолжает лидировать с отрывом в почти в две с половиной минуты.
Бё тем временем отыграл еще почти десять секунд. Нет сегодня у норвежца конкурентов.
Самуэльссон на отметке 9,7 км показывает 6-й результат, уступая лидеру четыре с половиной минуты.
Малышко быстро отстрелял в «стойке», но одну мишень не закрыл, к сожалению. Шестым бежит Дмитрий, три минуты проигрывая Бё.
Продолжает уверенно лидировать Бё. Держится своего темпа, почти половину дистанции преодолел норвежец.
Долго настраивался Моравец на второй огневой рубеж, но все-таки две минуты себе «настрелял». Сильный ветер сегодня в Раубичи.
На дистанцию вышел Максим Цветков.
Огромная фора была у Бё, и не стал он торопиться на «стойке». В результате закрывает без проблем все мишени и уверенно лидирует с отрывом в две с половиной минуты.
Елисеев меж тем дошел до второго огневого рубежа и допускает два промаха в «стойке».
Ух, Бабиков дважды мажет на первой «лежке». Две минуты прибавляет себе Антон.
Пока лучший разгон демонстрирует латвиец Андрей Расторгуев. У Бабикова 11-й результат.
Тем временем Бабиков вступил в гонку.
Ух, Себастиан Самуэльссон на «лежке» дважды мажет. Какие-то проблемы с прицелом и шведа. В результате откинулся сразу во второй десяток.
И Моравец стреляет без промахов. Бежит вторым чех, уступая Бё около десяти секунд.
А вот Тарьей Бё закрывает 5 из 5! Чисто на «лежке» действует норвежец.
Елисеев допускает один промах на первом огневом рубеже.
Чех Ондржей Моравец почти 1,5 секунды отыграл на отрезке 1,6 км.
Малышко вышел на дистанцию.
На отметке 1,6 км лучшее время пока показывает норвежец Тарьей Бё — 3.36,0 секунды.
Всего в составе российской команде бегут 6 спортсменов: Елисеев, Дмитрий Малышко (17-й), Антон Бабиков (20-й), Максим Цветков (51-й), Семён Сучилов (94-й), Никита Поршнев(100-й).
Стартовала гонка! Первым в составе сборной России бежит Матвей Елисеев под вторым стартовым номером.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км, которая проходит на чемпионате Европы в Белоруссии.