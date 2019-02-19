«Знает, когда быть строгой»: ученица описала Тутберидзе

Юная воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова проводит отличный сезон, в котором она после всего лишь пятого места в финале юниорского Гран-при выиграла взрослый чемпионат России, одолев не только Алину Загитову, Евгению Медведеву, Станиславу Константинову и Софью Самодурову, но и других юниорок Тутберидзе — Александру Трусову и Алену Косторную.

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Правда, на юниорском первенстве России Щербакова коллегам по тренировочной группе уступила, оставшись с бронзой, зато продолжила сезон триумфом на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево.

Надо отметить, что Щербакова уверенно выиграла короткую программу, а затем не оставила соперницам шансов и в произвольной, что неудивительно, так как реальных соперниц у нее в Боснии не было.

«Я об этом никогда не думаю. Такие мысли будут лишь мешать настроиться на выступление. Всегда нужно думать только о своем прокате, а не о том, кто еще здесь будет выступать. И нет, я не считаю медали», — рассказала фигуристка в интервью «Советскому Спорту».

Во время утренней раскатки перед произвольной программой Щербакова упала, ударившись бедром, однако все равно пошла на четверной лутц в произвольном прокате, в итоге упав с него.

«Я советовалась с тренером, но, да, это было мое решение. Мне очень важно прыгать четверной лутц, на утренней разминке он хорошо получался. Оба прыжка вышли чистыми. Поэтому я приняла решение катать произвольную с четверным. Очень хочу, чтобы в моей программе был четверной, — отметила чемпионка России.

— Я тренирую лутц каждый день, никакого страха не было. Просто обидно, что не получилось. Нужно еще больше работать. Другого варианта нет. Всегда нужно катать программу до конца, что бы ни случилось».

Рассказала фигуристка и о том, кто из семьи поддерживает ее на соревнованиях, а также отметила болельщиков, пришедших на трибуны в Сараево, бурно поддерживавших россиянку и закидавших лед игрушками после ее выступления.

«Меня поддерживает вся семья – папа, сестренки, большое им спасибо за поддержку! А мама постоянно ездит со мной на соревнования, и сейчас она здесь. Но она так сильно переживает, что не может смотреть мои прокаты. Хотя на тренировки ходит, — поведала подопечная Тутберидзе. — Да, я слышала, как зрители аплодировали мне после каждого элемента. Это очень приятно. Еще раз хочу поблагодарить зрителей за такой теплый прием. Было очень приятно. И спасибо им за игрушки, там много прикольных».

Рассказала спортсменка о своем настрое на выступления, а также о работе с Этери Тутберидзе и задачах, которые наставница ставила перед подопечной перед чемпионатом России.

«Все соревнования важны, поэтому волнуюсь примерно одинаково. Но все же степень волнения зависит от моей программы, а не от статуса соревнований, — отметила Щербакова.

– Этери Георгиевна знает, когда быть строгой, а когда излишняя строгость не требуется.

В Саранске она ставила передо мной задачу чисто откатать программу — как и всегда. Конечно, я вообще не ожидала, что все получится вот так».

Кроме того, Щербакова рассказала, что уже давно не играет в куклы, несмотря на то что девушке всего 14 лет.

«Нет, в куклы я уже давно не играю. Когда была маленькая, играла в куклы с сестрами. У меня их две – одна старшая, другая – младшая. Поэтому никогда скучно не было», — подчеркнула Анна.

Рассказала спортсменка и о своем талисмане — плюшевом мишке, которого во время ее выступлений держит в руках хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Это моя салфетница. Мне просто очень нравится этот мишка, мне его подарили в Японии, где мы катали шоу. Но уже можно назвать его моим талисманом».

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