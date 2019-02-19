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«Простить нельзя»: жена Тарасова заговорила об изменах

Измену не простит: жене Тарасова припомнили причину развода Бузовой

Анастасия Костенко, модель и жена игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, призналась, что никогда бы не смогла простить измену. Подписчики пары тут же вспомнили, что предыдущий брак футболиста с певицей Ольгой Бузовой распался как раз из-за измены Тарасова.

Супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко пообщалась с подписчиками в инстаграме, где ответила на самые насущные вопросы своих поклонников. Один из пользователей спросил вторую вице-мисс России 2014 года об изменах, а Костенко в ответ призналась, что подобное предательство прощать нельзя.

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«Как считаешь, ради сохранения семьи можно простить измену?» — спрашивает подписчик Костенко.

«Я не могу вам указывать, но мое мнение — измену нельзя простить. Ради сохранения семьи не изменяют»,

— ответила супруга Тарасова.

Пользователи инстаграма тут же вспомнила предыдущий брак Тарасова с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Молодые люди официально узаконили отношения в 2012 году, однако уже спустя четыре года пара распалась. Бузова все еще не отошла от болезненного расставания с футболистом, когда как он успел вновь жениться и обзавестись ребенком с Костенко – прошлым летом у пары родилась дочь.

Многие полагают, что именно модель стала причиной разрыва Бузовой и Тарасова.

В 2017 году телеведущая поведала о последних месяцах брака с футболистом. Девушка призналась, что муж изменял ей.

«У меня была такая ситуация, когда я тоже почувствовала, что на ровном месте начала раздражать своего бывшего мужа. И когда все вокруг говорили: «У него есть другая», я так же, как и ты, отвечала: «Нет! У него не может быть другой женщины. Да, у меня есть недостатки, но мы так любим друг друга, что всю жизнь будем вместе и умрем в один день». А потом спустя время я узнала, что у него год была другая женщина. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать», — говорила тогда Бузова.

Для 31-летнего Тарасова брак с Костенко стал третьим. Помимо Бузовой он был женат на Оксане Осинкиной. У экс-супругов есть общая девятилетняя дочь Ангелина. Сейчас в отношениях с бывшей у Тарасова наступил тяжелый период: Оксана подала иск против футболистов о неуплате алиментов в размере 15 млн рублей. Сам Тарасов обратился с ответным иском в суд на Осинкину, чтобы уменьшить ежемесячный платеж по алиментам до ста тысяч рублей.

Что же до отношений Тарасова и Костенко, то здесь, по словам Анастасии, царит мир и взаимопонимание. Однако модель подчеркнула, что для сохранения теплоты в браке обоим супругам необходимо работать. Девушка считает важным уважительно относиться друг к другу и не выносить сор из избы. Также Костенко рассказала о постоянном отсутствии мужа, к которому она привыкла, и старается контролировать эмоции из-за частых отлучек Тарасова на тренировочные сборы и выездные игры.

Тарасов доверяет супруге даже свой личный инстаграм. Он честно признается, что грамотная жена проверяет и исправляет за ним ошибки в постах.

«Свой инстаграм я веду сам, жена только проверяет ошибки в постах. К сожалению, я не такой грамотный, как она», — приводит слова футболиста РИА «Новости».

Игрок также рассказал, что негативно относится к социальным сетям, которые, по его мнению, вызывают самую настоящую зависимость.

«Это зависимость. Когда всего этого не было, я проводил разнообразно время. У меня была активная жизнь. Сейчас другая картина», — посетовал игрок «Локомотива».

24-летняя Костенко и Тарасов поженились зимой 2018 года, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Милана.

Между супругами не существует брачного договора – как рассказала Костенко своим подписчикам, этот вопрос никогда не стоял. Этот вопрос интересовал поклонников девушки не просто так, ведь с Бузовой у Тарасова был заключен брачный контракт, что впоследствии вылилось в множество проблем, а мать певицы, в свою очередь, сделала вывод о том, что зять никогда не любил ее дочь.

Пара опровергла недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что ждет второго ребенка. Модель многократно рассказывала, что мечтает о многодетной семье, но сейчас полностью отдается воспитанию маленькой Миланы.

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