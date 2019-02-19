Прощальная порка: Емельяненко кидают в пасть к монстру

Курсы валют$ 66.15 (-0.051) 74.60 (-0.28)
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Англии
22:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
0:0
закончен
Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
2:1
закончен
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
7:2
закончен
17:00
АвтомобилистНефтехимик
5:3
закончен
19:30
Динамо МТрактор
0:1
закончен
19:30
Ак БарсМеталлург Мг
5:4
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
6:1
закончен
19:30
ЙокеритСпартак
5:4
закончен
20:30
Динамо РСлован
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
5:2
закончен
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
1:5
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
8:7
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
3:0
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
5:6 (ОТ)
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию, юниоры
18:50
Танцы на льду, ритм-танец
1
Дэвис / Смолкин
65,29
2
Хавронина / Чиризано
64,29
3
Дайнеко / Окин
60,33
закончен
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию
20:35
Танцы на льду, ритм-танец
1
Загорски / Гурейро
77,35
2
Попова / Мозгов
72,33
3
Морозов / Багин
69,06
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Оренбург
не начался
Лига чемпионов
23:00
Лион Барселона
не начался
23:00
Ливерпуль Бавария
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
14:30
Юноши, короткая программа
online
Лига чемпионов
23:00
Шальке-04 Манчестер Сити
не начался
23:00
Атлетико М Ювентус
не начался
Лига Европы
20:00
Севилья Лацио
не начался
Франция / Лига 1
21:00
БордоГенгам
не начался
23:00
ПСЖМонпелье
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
15:30
СибирьАвтомобилист
не начался
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
не начался
19:00
ТорпедоТрактор
не начался
19:00
НефтехимикСКА
не начался
19:00
СеверстальДинамо Р
не начался
19:30
ВитязьДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо ММеталлург Мг
не начался
19:30
ХК СочиСпартак
не начался
19:30
ЦСКАЛокомотив
не начался
19:30
ЙокеритСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:30
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
не начался
05:30
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсБостон Брюинз
не начался
Прощальная порка: Емельяненко кидают в пасть к монстру

Прощальный бой: Филиппович требует реванша с Емельяненко в Москве

Федор Емельяненко может провести прощальный бой в Москве с главным соперником своей золотой эпохи — Мирко Филипповичем. Их бой был признан лучшим поединком прошлого десятилетия, и россиянин одержал победу единогласным решением судей, отомстив хорвату за унижение своего младшего брата Александра. Теперь сам Филиппович горит желанием отомстить и требует реванша с Емельяненко.

Легендарный боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко сейчас близок к завершению карьеры как никогда. Спортсмену уже 42 года, и свой последний бой он проиграл нокаутом на 35-й секунде. После этого в очередной раз поднялась волна обсуждений скорого конца Последнего Императора, тем более что его контракт с промоушеном Bellator, в котором боец выступает с ноября 2016 года, уже подошел к концу.

Реклама

«У нас была сделка на четыре или пять боев. Мы выполнили все наши обязательства, а Федор — свои, — подтвердил президент Bellator Скотт Кокер в интервью Ариэлю Хельвани. — Теперь настало время сесть за стол переговоров и подумать, можем ли мы сделать что-то еще совместно.

У Емельяненко была выдающаяся карьера, так что сейчас ему уже нет необходимости что-либо доказывать. Он утвердился в статусе величайшего тяжеловеса в истории ММА».

Стоит отметить, что в данный момент россиянин восстанавливается от поражения в поединке с Райаном Бэйдером и пока не огласил свои планы на будущее, воздерживаясь в том числе и от объявления об уходе из спорта.

Однако Кокер, не дожидаясь решения Федора, уже сообщил, что был бы не против организовать ему прощальный поединок, и даже поделился деталями возможного события.

«Я уже говорил, что, если Емельяненко захочет провести поединок в России или Японии перед уходом в отставку, нам было бы очень интересно организовать его.

Особенно если он захочет подраться в Москве», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

Также глава Bellator назвал имя предполагаемого соперника Емельяненко.

«Насколько я знаю, Мирко Филипович хочет отомстить Федору за прошлое поражение. По крайней мере, его менеджер несколько раз спрашивал у меня об этом. Но сперва нам нужно обсудить все с Федором», — отметил Кокер.

Возможная встреча Емельяненко с Филиповичем — невероятно громкая новость для любителей смешанных единоборств.

Их поединок, состоявшийся в уже далеком 2005 году на турнире Pride Final Conflict, был признан лучшим боем прошлого десятилетия по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

На тот момент Филиппович считался абсолютно сильнейшим ударником Pride в тяжелом весе. Боец по прозвищу Крокоп (сокращенно от Croatian Cop — «хорватский полицейский») пришел туда из кикбоксерского промоушена К-1 и выносил всех ударом с ноги.

Он два года добивался поединка с Емельяненко, который тогда являлся главной звездой Pride, однако россиянин все время отказывался, поскольку считал, что ему нужно основательно подготовиться.

Наконец, в 2005 году Федор согласился на бой века. Одним из раззадоривших его факторов стало то, что годом ранее Филиппович встретился в октагоне с его младшим братом Александром и устроил тому показательную порку.

Спустя несколько месяцев хорват встретил Федора за кулисами одного из турниров и издевательски поинтересовался: «Ну, как там твой брат?»

Емельяненко горел желанием отомстить и кардинально переработал свою технику, чтобы наилучшим образом соответствовать сопернику. Во время длительных сборов в Нидерландах он провел много спаррингов с сильными кикбоксерами, которые специально пробивали с левой ноги и руки, имитируя стиль Крокопа.

В результате Федор сам научился мощно бить с хайкика, а также грамотно блокировать подобные удары оппонента ногой.

Поскольку россиянин всегда считался базовым борцом, Филиппович не ожидал настолько резких перемен в его стиле, и во время боя чувствовал себя неуверенно.

На глазах у забитой доверху «Сайтама Супер Арены» на 47 тысяч человек Емельяненко нивелировал преимущества Крокопа в двух первых раундах, активно наступая и не давая ему часто наносить убийственный удар ногой.

А в последнем раунде Федор просто замучил хорвата в партере, в итоге одержав победу единогласным решением судей. Впоследствии россиянин удерживал за собой титул чемпиона Pride в тяжелом весе до 2007 года. Федор так и оставался действующим чемпионом этого промоушена до его исчезновения, за что получил прозвище Последний Император.

В данный момент Федор, конечно, находится не в лучших своих кондициях. А вот 44-летний Филиппович неожиданно прибавил под конец карьеры. Он выиграл десять последних поединков: один — в UFC, восемь — в японском промоушене RIZIN и еще один — в Bellator.

Причем последний бой Крокоп провел совсем недавно – 16 февраля на турнире Bellator 216. Там Мирко одолел американца Роя Нельсона решением судей.

Если Емельяненко согласится на прощальный бой в Москве и именно с этим соперником, то ему придется очень непросто. С большой долей вероятности Последний Император попрощается с поклонниками поражением, если, конечно, не сможет вновь провести такой тренировочный лагерь, после которого преподнесет Филипповичу много сюрпризов.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».