Прощальная порка: Емельяненко кидают в пасть к монстру

Легендарный боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко сейчас близок к завершению карьеры как никогда. Спортсмену уже 42 года, и свой последний бой он проиграл нокаутом на 35-й секунде. После этого в очередной раз поднялась волна обсуждений скорого конца Последнего Императора, тем более что его контракт с промоушеном Bellator, в котором боец выступает с ноября 2016 года, уже подошел к концу.

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«У нас была сделка на четыре или пять боев. Мы выполнили все наши обязательства, а Федор — свои, — подтвердил президент Bellator Скотт Кокер в интервью Ариэлю Хельвани. — Теперь настало время сесть за стол переговоров и подумать, можем ли мы сделать что-то еще совместно.

У Емельяненко была выдающаяся карьера, так что сейчас ему уже нет необходимости что-либо доказывать. Он утвердился в статусе величайшего тяжеловеса в истории ММА».

Стоит отметить, что в данный момент россиянин восстанавливается от поражения в поединке с Райаном Бэйдером и пока не огласил свои планы на будущее, воздерживаясь в том числе и от объявления об уходе из спорта.

Однако Кокер, не дожидаясь решения Федора, уже сообщил, что был бы не против организовать ему прощальный поединок, и даже поделился деталями возможного события.

«Я уже говорил, что, если Емельяненко захочет провести поединок в России или Японии перед уходом в отставку, нам было бы очень интересно организовать его.

Особенно если он захочет подраться в Москве», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

Также глава Bellator назвал имя предполагаемого соперника Емельяненко.

«Насколько я знаю, Мирко Филипович хочет отомстить Федору за прошлое поражение. По крайней мере, его менеджер несколько раз спрашивал у меня об этом. Но сперва нам нужно обсудить все с Федором», — отметил Кокер.

Возможная встреча Емельяненко с Филиповичем — невероятно громкая новость для любителей смешанных единоборств.

Их поединок, состоявшийся в уже далеком 2005 году на турнире Pride Final Conflict, был признан лучшим боем прошлого десятилетия по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

На тот момент Филиппович считался абсолютно сильнейшим ударником Pride в тяжелом весе. Боец по прозвищу Крокоп (сокращенно от Croatian Cop — «хорватский полицейский») пришел туда из кикбоксерского промоушена К-1 и выносил всех ударом с ноги.

Он два года добивался поединка с Емельяненко, который тогда являлся главной звездой Pride, однако россиянин все время отказывался, поскольку считал, что ему нужно основательно подготовиться.

Наконец, в 2005 году Федор согласился на бой века. Одним из раззадоривших его факторов стало то, что годом ранее Филиппович встретился в октагоне с его младшим братом Александром и устроил тому показательную порку.

Спустя несколько месяцев хорват встретил Федора за кулисами одного из турниров и издевательски поинтересовался: «Ну, как там твой брат?»

Емельяненко горел желанием отомстить и кардинально переработал свою технику, чтобы наилучшим образом соответствовать сопернику. Во время длительных сборов в Нидерландах он провел много спаррингов с сильными кикбоксерами, которые специально пробивали с левой ноги и руки, имитируя стиль Крокопа.

В результате Федор сам научился мощно бить с хайкика, а также грамотно блокировать подобные удары оппонента ногой.

Поскольку россиянин всегда считался базовым борцом, Филиппович не ожидал настолько резких перемен в его стиле, и во время боя чувствовал себя неуверенно.

На глазах у забитой доверху «Сайтама Супер Арены» на 47 тысяч человек Емельяненко нивелировал преимущества Крокопа в двух первых раундах, активно наступая и не давая ему часто наносить убийственный удар ногой.

А в последнем раунде Федор просто замучил хорвата в партере, в итоге одержав победу единогласным решением судей. Впоследствии россиянин удерживал за собой титул чемпиона Pride в тяжелом весе до 2007 года. Федор так и оставался действующим чемпионом этого промоушена до его исчезновения, за что получил прозвище Последний Император.

В данный момент Федор, конечно, находится не в лучших своих кондициях. А вот 44-летний Филиппович неожиданно прибавил под конец карьеры. Он выиграл десять последних поединков: один — в UFC, восемь — в японском промоушене RIZIN и еще один — в Bellator.

Причем последний бой Крокоп провел совсем недавно – 16 февраля на турнире Bellator 216. Там Мирко одолел американца Роя Нельсона решением судей.

Если Емельяненко согласится на прощальный бой в Москве и именно с этим соперником, то ему придется очень непросто. С большой долей вероятности Последний Император попрощается с поклонниками поражением, если, конечно, не сможет вновь провести такой тренировочный лагерь, после которого преподнесет Филипповичу много сюрпризов.

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