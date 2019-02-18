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«Скоро вернусь, девочки»: Тарасова отпустили за границу

Задержанного в Шереметьево Тарасова выпустили за границу

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов смог пересечь границу. Ранее футболиста задержали на таможне из-за недостоверного декларирования ввозимого им имущества. В итоге он был обязан оплатить штраф в размере 102 тысяч рублей.

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов все-таки сможет попасть за границу. Об этом сообщил сам футболист в своем инстаграме, опубликовав фотографию со своей супругой Анастасией Костенко и дочерью. Экс-хавбек сборной России отправился в испанскую Малагу, где «железнодорожники» сейчас проводят зимние тренировочные сборы в момент перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Выходные пролетели быстро, скоро вернусь к вам, мои девочки»,

— написал он.

Напомним, ранее Тарасов столкнулся с проблемами во время прилета из Испании в Москву.

Футболист, прибыв в аэропорт Шереметьево, прошел по зеленому коридору, однако был остановлен сотрудниками таможенной службы для проверки на наличие товаров и вещей, подлежащих декларированию.

Сам игрок утверждал, что ничего подобного при себе не имел, однако работники аэропорта обнаружили при нем незадекларированные €11 тысяч.

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Согласно законодательству, он был обвинен в нарушении статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». По итогам разбирательств Тарасов был оштрафован на 102 тысяч рублей.

Интересно, что в пресс-службе красно-зеленых данную информацию опровергли, заявив, что она не соответствует действительности. При этом сам Тарасов от комментариев отказался.

«Не знаю, какая информация, откуда появляется, но мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали. По всей вероятности, эта новость является неправдой»,

— приводит слова пресс-аташе «Локомотива» Станислава Редикульцева «Спорт-Экспресс».

Предположительно, проблемы Тарасова с финансами могли возникнуть в связи с его отношениями с бывшей супругой Оксаной, с которой хавбек «железнодорожников» продолжает судиться. Так, Дмитрий и Оксана подают в суд встречные иски относительно выплат алиментов после расторжения брака, который был для 31-летнего игрока первым. В частности адвокат девушки Сергей Жорин утверждал, что футболист задолжал своей супруге более 15 млн рублей.

«Приставы наконец просчитали сумму долга Тарасова – она, как я и говорил ранее, составила почти 7,5 млн рублей. Он до сих пор заявляет, что ничего не должен своему ребенку. Как только Дмитрий перечислит задолженность полностью, мы приступим к взысканию неустойки, которая составит еще 8,5 млн рублей», — сказал юрист.

Однако впоследствии Жорин опроверг предположение о том, что данные ситуации связаны друг с другом. В то же время адвокат выразил мнение, что Тарасов на данный момент находится под пристальным вниманием и намекнул, что у того в будущем могут возникнуть еще одни проблемы.

«Тарасова задержали в аэропорту не из-за алиментов, а по другому поводу. Но пока он не погасит должок, внимание к нему нашей коллегии адвокатов не станет менее пристальным. У нас работает группа юристов, которая в установленном законом порядке пристально следит за Дмитрием»,— приводит слова адвоката Sport24.

Кроме того, Жорин заявил, что полузащитник «Локомотива» продолжает затягивать выплату по алиментам и подчеркнул, что случай в Шереметьево является «кармой».

Согласно постановлению суда, Тарасов обязан выплачивать более 400 тысяч рублей ежемесячно, тогда как сам игрок настаивает на существенном уменьшении размера алиментов. В частности футболист считает, что уровень его расходов с новой семьей сильно изменился, и теперь он способен выплачивать только 100 тысяч рублей.

«Он думает, что ребенок жирует. Он хочет уменьшить алименты в четыре раза и платить 100 тыс в месяц. Причем 50 из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, где они будут копиться до 18 лет», — заявил Жорин, отметив, что позицию игрока поддерживает его клуб, который также сократил выплаты на счет Оксаны.

Сам же Тарасов утверждает, что обвинения в его адрес относительно удержания выплат недостоверны.

«У меня проблем нет никаких. Алиментная система построена таким образом, что я сам деньгами не распоряжаюсь: средства автоматически списываются с моего счета. Я не могу никак их удержать или не отдать. И на протяжении всего времени деньги просто списываются. Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе, в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки», — сказал он.

Дмитрий развелся с Оксаной в 2011 году после ухода к известной певице и телеведущей Ольге Бузовой. Через пять лет их брак также распался, а в 2018 году Тарасов женился на фотомодели Оксане Костенко. У пары имеется дочь.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел четыре матча за «Локомотив» в РПЛ и результативными действиями не отметился.

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