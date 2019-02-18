«Не узнал его голос»: Гараничев пропустит чемпионат Европы

18 февраля стало известно, что россиянин Евгений Гараничев пропустит чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в Раубичах в Белоруссии с 20 по 24 февраля.

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Ранее Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал заявку на турнир, в которой присутствовало имя Евгения, однако в итоге нашу сборную на соревнованиях у мужчин представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.

Женскую команду на континентальном первенстве сформируют Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

В отношении Гараничева решение о его неучастии в белорусских стартах было принято по медицинским соображениям.

«Врачи рекомендовали Гараничеву пропустить чемпионат Европы, его заменит Семен Сучилов», — прокомментировал ситуацию Союз биатлонистов России.

Последняя неделя сложилась для Гараничечва вообще не лучшим образом. Он в составе сборной России выступал на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити и начал весьма неплохо, став лучшим в составе своей сборной в спринте.

Гараничев показал в первой гонке этапа 15-й результат с отставанием в 1:07 от победившего норвежца Йоханнеса Бё и имел весьма неплохие шансы на удачный результат в пасьюте.

Однако затем случилось непредвиденное. На гонку преследования Гараничев попросту не вышел, причем вскоре выяснилось, что спортсмен банально опоздал ко времени своего старта!

«На старте пасьюта скомкано получилось. Я думал, что старт немного позже. Я думал, что у нас есть пара-тройка минут на разминке, а оказалось, что уже старт. А Женя был, видимо, в вакс-кабине – переобувался или переодевался. Как раз этих минут ему не хватило, — рассказал в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» о ситуации с партнером по команде лидер сборной России Александр Логинов.

— Причем все это было на моих глазах, я в это момент стоял в зоне старта. Я видел, как до Жениного старта оставалось две секунды – и он забегал в стартовый городок. Но он не унывает. Я зашел, сказал: бывает. Ему обидно, но уже ничего не изменишь».

Сам комментатор Дмитрий Губерниев с присущей ему ехидцей прокомментировал конфуз Гараничева.

«Ну, прошляпил. Тренер сказал, что это безалаберный спортсмен. Со всеми пристреливался, а потом не пришел. Проявил непрофессионализм. Тренеры высказали ему порицание, а в эстафете он должен будет искупить свою вину. Это, конечно, вопиющий случай. Но я не удивлен, что с ним такое произошло. Он большой оригинал временами», — подчеркнул журналист.

Еще жестче выступил знаменитый в прошлом советский биатлонист и бывший глава отечественного биатлона Александр Тихонов, славящийся своими резкими высказываниями.

«То, что Гараничев не был первым в истории, не означает, что его не надо казнить. Как раз-таки надо! Наказать по полной, чтобы в следующий раз был умнее и даже близко не допускал подобного. Ему что, 15 лет? Он первый день в команде? У него первый старт на Кубке мира? Нет, нет и нет»,

— требовал крови Тихонов.

В итоге Гараничев не вышел и на смешанную эстафету, закрывавшую американский этап Кубка мира. Там он должен был бежать первый этап, однако был заменен на Александра Поварницына.

Впрочем, дело было не в наказании за пропуск пасьюта, а в обострившейся у спортсмена ангине.

«Гараничев не побежит, потому что вчера вечером у него было недомогание. Утром оно перешло в резкие боли в горле. Решили не напрягать его перед чемпионатом мира – побежит Поварницын, — говорил перед эстафетой тренер сборной России Сергей Белозеров.

— Гараничев извинился за опоздание на старт – это правильное решение. Это его грубая ошибка. Надеемся, что она будет единственная. Санкций не будет – спортсмен сам себя наказывает».

Ситуацию с состоянием здоровья Евгения прокомментировал «Тюменской арене» и его личный тренер Максим Кугаевский.

«Я нахожусь в Тюмени, и мне сложно комментировать то, что происходит за тысячи километров по другую сторону океана. Единственное могу сказать: несколько часов назад Женя звонил мне, и я даже не узнал его голос. Горло у Евгения начало болеть несколько дней назад, а сегодня, видимо, наступил пик простуды,

— рассказал наставник.

— Все это я узнал от самого спортсмена, а Гараничеву я полностью верю и доверяю. Могу добавить, что по опыту известно: на такой высоте болезнь не отступит, поэтому решение тренеров сборной поберечь Евгения абсолютно оправданное».

Напомним, что год назад Гараничев также выступал на континентальном первенстве и даже завоевал бронзовую медаль в гонке преследования, выигранной, кстати, Логиновым.

Сейчас чемпионат Европы является последним этапом подготовки и серьезным стартом в преддверие главного турнира года — чемпионата мира. Он пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, и Гараничев должен стать на нем главной надеждой сборной после Логинова.

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