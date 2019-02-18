Показали класс: Загорски и Гурейро захватили лидерство

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Что ж, на этом все. Лидирует после ритм-танца дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, набравшие 77,35 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов, которые получили 72,33 балла. Тройку лидеров замыкают Аннабель Морозов и Андрей Багин — 69,06 балла.
40,40 балла. Это худший результат на сегодня вообще. Даже среди юниоров выступили намного качественнее.
Ой-ой, полностью проваленная поддержка в самом начале, а затем Влада сорвала два из трех твизлов, просто не выкрутив вращение... Ужасное выступление. Полный провал.
И закрывают сегодняшние прокаты Влада Чашникова и Захар Черезов.
48,35 балла всего лишь получают Мария и Михаил. Это предпоследнее место...
Классическое танго продемонстрировали фигуристы. Но Брагин едва не упал с твизла. Более балла им отнимут за этот элемент!
На лед выходят Мария Игнатьева и Михаил Брагин.
И 77,35 балла в общей сумме за ритм-танец!
Аж 42,33 балла за технику. Лучшие сегодня!
Немного потеряли в скорости на твизлах, но выполнили их четко и уверенно. Получат высокие баллы и за технику.
На очереди одни из фаворитов соревнований Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
И занимают первую строчку с 72,33 баллами.
Прекрасное исполнение твизлов, а также очень незаурядный элемент: Бетина «проехала» по льду на спине, схватившись за ногу партнера, а тот эффектно перешагнул ее.
Первыми выступают Бетина Попова и Сергей Мозгов из Москвы.
На разминку вышли представители второй группы: Бетина Попова и Сергей Мозгов; Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро; Мария Игнатьева и Михаил Брагин; Влада Чашникова и Захар Черезов.
48,15 балла всего лишь получают фигуристы из Санкт-Петербурга. Это худший результат на сегодня.
Не хватило скорости на шаге, а при твизлах сильно разошлись. Пока что никто из пар действительно ярким и качественным катанием не впечатлил.
Закрывают первую разминку Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
И первое промежуточное место занимает Аннабель с Андреем. 69,06 балла получают.
Твизлы четвертого уровня. Ничего себе. Показалось, что пара разошлась в момент выполнения элементов...
Следующими выступают Аннабель Морозов и Андрей Багин.
49,10 балла получает дуэт.
Как бы сурово это ни звучало, но выступление близкое к провальному. Партнеры сильно разделились друг от друга, твизлы сорваны. Со второго Алексей и вовсе чуть не упал... Не задался день у пары.
На очереди Валерия Деменетьева и Алексей Новиков. И едва сразу же не падают на представлении.
55,50 балла получают Ольга и Даниил.
Еще и твизлы провалили...
Немного «не вписались» в музыку. Явный недочет в шаге, да и поддержку немного сорвали. Много минусов получили за технику.
Итак, выходят на лед Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин.
На разминку выходят представители первой группы: Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин; Валерия Деменетьева и Алексей Новиков; Аннабель Морозов и Андрей Багин; Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Ранее с ритм-танцем выступили российские юниоры. Перед произвольным танцем лидирует дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, набравших 65,29 балла.
Всего на соревнованиях выступят восемь пар из двух групп.
Старт прокатов запланирован на 20:50 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар у взрослых в финале Кубка России в Великом Новгороде.