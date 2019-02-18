Показали класс: Загорски и Гурейро захватили лидерство

Курсы валют$ 66.23 (+0.097) 74.89 (+0.182)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
1:2
закончен
18:15
ВаленсияЭспаньол
0:0
закончен
20:30
ВильярреалСевилья
3:0
закончен
22:45
БетисАлавес
1:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
1:4
закончен
17:00
УдинезеКьево
1:0
закончен
17:00
ДженоаЛацио
2:1
закончен
17:00
ЭмполиСассуоло
3:0
закончен
20:00
Интер МСампдория
2:1
закончен
22:30
НаполиТорино
0:0
закончен
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
2:1
закончен
17:00
КанСтрасбург
0:0
закончен
17:00
ЛилльМонпелье
0:0
закончен
19:00
РеймсРенн
2:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
1:1
закончен
20:00
БайерФортуна
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
6:5
закончен
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
0:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
4:1
закончен
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
1:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
6:3
закончен
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
5:2
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
20:10
Супермикст
1
Италия
35:27.9
закончен
00:05
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
1
Франция
1:03.51,4 (0+3)
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап
11:45
Женская гонка классическим стилем, 10 км
1
Нисканен (Финляндия)
27.24,8
закончен
14:30
Мужская гонка классическим стилем, 15 км
1
Большунов (Россия)
34:48.4
закончен
Мини-футбол / Женский чемпионат Европы по мини-футболу
19:00
Россия - Украина
online
Кубок Англии
22:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
не начался
Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
2:1
закончен
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
7:2
закончен
17:00
АвтомобилистНефтехимик
5:3
закончен
19:30
Динамо МТрактор
0:1
закончен
19:30
Ак БарсМеталлург Мг
5:4
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАВитязь
6:1
закончен
19:30
ЙокеритСпартак
5:4
закончен
20:30
Динамо РСлован
2:0
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию, юниоры
18:50
Танцы на льду, ритм-танец
1
Дэвис / Смолкин
65,29
2
Хавронина / Чиризано
64,29
3
Дайнеко / Окин
60,33
закончен
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию
20:35
Танцы на льду, ритм-танец
1
Загорски / Гурейро
77,35
2
Попова / Мозгов
72,33
3
Морозов / Багин
69,06
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Оренбург
не начался
Лига чемпионов
23:00
Лион Барселона
не начался
23:00
Ливерпуль Бавария
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
не начался
Показали класс: Загорски и Гурейро захватили лидерство

Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца в финале Кубка России

В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях танцев на льду после ритм-танца лидирует дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, набравшие 77,35 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов, которые получили 72,33 балла. Тройку лидеров замыкают Аннабель Морозов и Андрей Багин — 69,06 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:51

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

21:50

Что ж, на этом все. Лидирует после ритм-танца дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, набравшие 77,35 балла. Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов, которые получили 72,33 балла. Тройку лидеров замыкают Аннабель Морозов и Андрей Багин — 69,06 балла.

21:46

40,40 балла. Это худший результат на сегодня вообще. Даже среди юниоров выступили намного качественнее.

21:44

Ой-ой, полностью проваленная поддержка в самом начале, а затем Влада сорвала два из трех твизлов, просто не выкрутив вращение... Ужасное выступление. Полный провал.

21:41

И закрывают сегодняшние прокаты Влада Чашникова и Захар Черезов.

21:40

48,35 балла всего лишь получают Мария и Михаил. Это предпоследнее место...

21:39

Классическое танго продемонстрировали фигуристы. Но Брагин едва не упал с твизла. Более балла им отнимут за этот элемент!

21:36

На лед выходят Мария Игнатьева и Михаил Брагин.

21:35

И 77,35 балла в общей сумме за ритм-танец!

21:34

Аж 42,33 балла за технику. Лучшие сегодня!

21:31

Немного потеряли в скорости на твизлах, но выполнили их четко и уверенно. Получат высокие баллы и за технику.

21:29

На очереди одни из фаворитов соревнований Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

21:28

И занимают первую строчку с 72,33 баллами.

21:26

Прекрасное исполнение твизлов, а также очень незаурядный элемент: Бетина «проехала» по льду на спине, схватившись за ногу партнера, а тот эффектно перешагнул ее.

21:23

Первыми выступают Бетина Попова и Сергей Мозгов из Москвы.

21:20

На разминку вышли представители второй группы: Бетина Попова и Сергей Мозгов; Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро; Мария Игнатьева и Михаил Брагин; Влада Чашникова и Захар Черезов.

21:19

48,15 балла всего лишь получают фигуристы из Санкт-Петербурга. Это худший результат на сегодня.

21:17

Не хватило скорости на шаге, а при твизлах сильно разошлись. Пока что никто из пар действительно ярким и качественным катанием не впечатлил.

21:13

Закрывают первую разминку Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

21:12

И первое промежуточное место занимает Аннабель с Андреем. 69,06 балла получают.

21:09

Твизлы четвертого уровня. Ничего себе. Показалось, что пара разошлась в момент выполнения элементов...

21:06

Следующими выступают Аннабель Морозов и Андрей Багин.

21:05

49,10 балла получает дуэт.

21:04

Как бы сурово это ни звучало, но выступление близкое к провальному. Партнеры сильно разделились друг от друга, твизлы сорваны. Со второго Алексей и вовсе чуть не упал... Не задался день у пары.

21:00

На очереди Валерия Деменетьева и Алексей Новиков. И едва сразу же не падают на представлении.

20:59

55,50 балла получают Ольга и Даниил.

20:56

Еще и твизлы провалили...

20:55

Немного «не вписались» в музыку. Явный недочет в шаге, да и поддержку немного сорвали. Много минусов получили за технику.

20:53

Итак, выходят на лед Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин.

20:47

На разминку выходят представители первой группы: Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин; Валерия Деменетьева и Алексей Новиков; Аннабель Морозов и Андрей Багин; Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

20:46

Ранее с ритм-танцем выступили российские юниоры. Перед произвольным танцем лидирует дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, набравших 65,29 балла.

20:45

Всего на соревнованиях выступят восемь пар из двух групп.

20:40

Старт прокатов запланирован на 20:50 мск.

20:35

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию ритм-танец в соревнованиях танцевальных пар у взрослых в финале Кубка России в Великом Новгороде.