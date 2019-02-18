Дочь Тутберидзе танцует в финале Кубка России. LIVE

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Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
1:2
закончен
18:15
ВаленсияЭспаньол
0:0
закончен
20:30
ВильярреалСевилья
3:0
закончен
22:45
БетисАлавес
1:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
1:4
закончен
17:00
УдинезеКьево
1:0
закончен
17:00
ДженоаЛацио
2:1
закончен
17:00
ЭмполиСассуоло
3:0
закончен
20:00
Интер МСампдория
2:1
закончен
22:30
НаполиТорино
0:0
закончен
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
2:1
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17:00
КанСтрасбург
0:0
закончен
17:00
ЛилльМонпелье
0:0
закончен
19:00
РеймсРенн
2:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
1:1
закончен
20:00
БайерФортуна
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
6:5
закончен
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
0:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
4:1
закончен
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
1:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
6:3
закончен
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
5:2
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
20:10
Супермикст
1
Италия
35:27.9
закончен
00:05
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
1
Франция
1:03.51,4 (0+3)
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап
11:45
Женская гонка классическим стилем, 10 км
1
Нисканен (Финляндия)
27.24,8
закончен
14:30
Мужская гонка классическим стилем, 15 км
1
Большунов (Россия)
34:48.4
закончен
Мини-футбол / Женский чемпионат Европы по мини-футболу
19:00
Россия - Украина
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Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
2:1
закончен
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
7:2
закончен
17:00
АвтомобилистНефтехимик
5:3
3 период
19:30
Динамо МТрактор
не начался
19:30
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
ЙокеритСпартак
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
Фигурное катание / Кубок России по фигурному катанию, юниоры
18:50
Танцы на льду, ритм-танец
online
Лига чемпионов
23:00
Лион Барселона
не начался
23:00
Ливерпуль Бавария
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:30
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
не начался
Дочь Тутберидзе танцует в финале Кубка России. LIVE

Онлайн-трансляция ритм-танца в финале юниорского Кубка России

В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис выступает в ритм-танце в соревнованиях юниорских танцевальных пар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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19:13

44,77 балла набирают Камышанова и Бовин.

19:09

Неплохое выступление для старта, но уровни слабоваты.

19:08

На первом твизле немного разъехались. Потеряют в баллах. Элементы выполнены качественно, а вот паттерн 2+1 с ошибкой.

19:06

Итак, открывает выступления дуэт из Московской области.

19:00

Выходят на разминку представители первой группы, в которой выступят пары Сони Камышановой и Дмитрия Бовина, а также Алисы Абдуллина и Максима Нуралиева.

18:55

Начало прокатов запланировано на 19.00 по московскому времени.

18:50

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца среди юниоров в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.