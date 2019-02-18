Дочь Тутберидзе танцует в финале Кубка России. LIVE

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Трансляция
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19:13
44,77 балла набирают Камышанова и Бовин.
19:09
Неплохое выступление для старта, но уровни слабоваты.
19:08
На первом твизле немного разъехались. Потеряют в баллах. Элементы выполнены качественно, а вот паттерн 2+1 с ошибкой.
19:06
Итак, открывает выступления дуэт из Московской области.
19:00
Выходят на разминку представители первой группы, в которой выступят пары Сони Камышановой и Дмитрия Бовина, а также Алисы Абдуллина и Максима Нуралиева.
18:55
Начало прокатов запланировано на 19.00 по московскому времени.
18:50
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца среди юниоров в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.