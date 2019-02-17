«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова провела выходные недалеко от Иркутска, на озере Байкал. Туда фигуристка отправилась в том числе и затем, чтобы покататься на коньках по замерзшему водоему.

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От своего уик-энда девушка осталась в полном восторге.

По словам Сотниковой, поездка стала для нее настоящим антистрессом.

Она смогла отдохнуть, расслабиться.

«Понимаю, почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск. Ощущения нереальные, каждый человек должен тут побывать! Чистый кайф», — написала Аделина под своей фотографией в инстаграме.

Не обошлось также и без фигурного катания на льду. Девушка отметила, что это было одной из ее целей – просто снова встать на коньки.

В социальной сети Сотникова опубликовала видеоролик, на котором видно, как она вместе с друзьями исполняет несколько пируэтов. Подписала она публикацию словами из песни Юлии Зиверт «Жизнь».

Напомним, что Аделина стала первой в истории российского спорта олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.

На зимних Олимпийских играх, которые проводились в Сочи в 2014 году, Сотникова завоевала награду высшей пробы, обойдя главную претендентку на медали – соотечественницу Юлию Липницкую.

Однако после Олимпиады карьера Сотниковой пошла на спад. Девушке мешали многочисленные серьезные травмы, которые не давали ей выступать на официальных турнирах.

Из-за проблем со здоровьем фигуристка не смогла поехать на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Диагноз, который изначально поставили спортсменке, не был верным, что осложнило ее лечение.

К тренеру Евгению Плющенко Сотникова ушла в апреле 2017 года от прошлой наставницы Елены Буяновой, вместе с которой и завоевала золотую медаль Олимпиады в Сочи. Сначала специалист уверял, что пропуск Олимпиады еще не означает официальное завершение спортивной карьеры Аделины.

Однако уже в декабре 2018 года, спустя почти год после Игр, Плющенко посоветовал фигуристке закончить с большим спортом.

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя — выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», — поделился Евгений.

Сотникова не забросила фигурное катание. Вместе со своим наставником она выступает в ледовых шоу. В январе 2019 года она призналась, что именно эти выступления не давали ей сдаваться и здорово мотивировали фигуристку.

Стоит отметить, что вместе с Аделиной в шоу Плющенко выступает еще одна именитая фигуристка – Липницкая. У Юлии также после Олимпиады карьера пошла на спад. Фигуристке пришлось оставить большой спорт из-за проблем со здоровьем. Из-за строгой диеты и спортивного питания, которого Липницкая была вынуждена придерживаться, у нее развилась анорексия.

В своем инстаграме Сотникова поделилась, что сумела вернуть прежний вес. Спортсменка смогла похудеть на десять килограммов, которые набрала, пока у нее не было спортивной практики из-за травм.

Аделина отметила, что самым главным для нее остается удержать вес, который может вернуться.

«Это вид! Я похудела почти на десять килограммов за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет пять назад... На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте соревновательный. Самое сложное будет впереди — удержать его», — написала Аделина.

После закрытия сезона ледовых шоу Сотникова поблагодарила болельщиков, которые оказывали поддержку не только ей, но и всей команде. Она отметила, что именно это заставляло ее двигаться вперед и не сдаваться.

«Всем спасибо за теплые отзывы! Спасибо, что приходили на наши шоу! За овации, аплодисменты и улыбки на лицах! Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова! Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали!

Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом», — заключила спортсменка.

И даже на отпуске, как можно заметить, Сотникова не забывает любимое дело и покоряет Байкал.

Также девушка не забрасывает тренировки и в спортзале, о чем делится со своими подписчиками.

«Красный есть красный», — подписала фигуристка фотографию с тренировки.

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