Не ударить в грязь: Россия закрывает этап в США. LIVE

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Бё уже передал эстафету Тириль Экхофф.
Бё уверенно лидирует перед передачей эстафеты. Дестьё уступает 20,8, Долль проигрывает 33,5.
Уф! Александр закрыл-таки все пять мишеней. +1:10,1, он шестой.
Логинов начинает с трех промахов...
Четвертый рубеж: Дестьё мажет первым. Мажет и Долль. А вот Йоханнес Бё работает без промахов и убегает лидером! +6,0 у француза с одним патроном, Долль только третий, у него было два доп-патрона и +19,6.
+48,5 — еще немного отыграл Александр!
Логинов пятый и проигрывает 51,1 секунду. Отыграл Александр несколько секунд. Главное, чтобы на стрельбе не отразилось.
Логинов приезжает на рубеж пятым, в то время как чех Крчмар закрывает свои пять мишеней. Логигнов стреляет, как пулемет! И все точно! Мы пятые в 57,7 от лидеров.
Третий рубеж: промах у Долля, а вот Дестьё и Бё точны. Но и немец закрывается, пусть и с доп-патроном.
Логинов так и бежит шестым. +52,3.
Бё уже догнал немца с французом отсечке 1,6 км на втором этапе. 20 секунд отыграл уже!!!
Логинов уже шестой! +51,6.
Дестье и Долль так и лидируют вместе, но Бё уступает им уже всего 5,6 секунды!
Передача эстафеты. У нас в гонку вступает Александр Логинов. Но и компания у него солидная. Чего стоит один Йоханнес Бё, который и так впереди. 54,6 секунды немцам и французам уступил Поварницын, закончивший свой этап восьмым все же.
50 секунд проигрывает Александр перед передачей эстафеты, девятым он проходит свой этап.
Лессер и Фийон-Майе возглавляют гонку. За ними отстающие Шлезингр и Кристиансен. Поварницын восьмой — +43,6.
Поварницын стреляет чисто! 31,5 секунду проигрывает, но бежит девятым!
Второй рубеж: норвежец с промахами, а вот Лессер и Фийон-Майе закрываются чисто и убегают!
Фийон-Майе быстр! 26,6 секунд ему уже уступает Поварницын, но по-прежнему 14-й. Нужно точно стрелять.
Поварницын по-прежнему 14-й и уступает 20,8 секунды, а лидером уже стал чрезвычайно медленно стрелявший, но отлично бегущий Кентен Фийон-Майе!
Швед Стенерсон отстрелялся быстрее всех. За ним белорус и норвежец. Эрик Лессер из Германии даже с доп-патроном опередил чисто сработавших француза Фийон-Майе и поляка Щурека!
Первая стрельба: Поварницын начинает с промаха, мажет и третьим выстрелом. Но закрывает мишени двумя дополнительными патронами. 14-м в 19,0 секундах от лидера убегает Александр с лежки.
Уже шестой Поварницын и уступает всего 1,6 секунды. Скоро первый рубеж.
Поварницын десятый на разгоне, но пока все это не слишком показательно.
Старт дан!
Это очень важная гонка для зачета Кубка наций. В нем очки от смешанной эстафеты делятся на два. Сейчас мы четвертые у мужчин и пятые у женщин. Эти позиции дают максимальную квоту в личных гонках (шесть спортсменов), но девушкам ниже опускаться нельзя, а шведки поджимают!
Вот список и составы главных команд-участниц сегодняшней гонки: 1. Франция (Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Селия Эмонье, Анаис Шевалье) 2. Швейцария (Жереми Финелю, Беньямин Вегер, Элиза Гаспарин, Лена Хекки) 3. Италия (Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Николь Гонтье, Лиза Виттоцци) 4. Россия (Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева) 5. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн) 6. Германия (Эрик Лессер, Бенидикт Долль, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц) 7. Швеция (Турстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг, Ингела Андерссон, Элизабет Хогберг) 8. Украина (Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондарь, Надежда Белкина)... 11. Беларусь (Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Дарья Юркевич, Анна Сола) 12. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова)... 14. Австрия (Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард, Юлия Швайгер, Кристина Ридер)
За Россию сегодня побегут Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Должен был на первом этапе бежать Евгений Гараничев, но он почувствовал резкую боль в горле. По крайней мере, так говорят тренеры. Хотя, кто знает, возможно, дело и в опоздании спортсмена на гонку преследования, где он должен был стартовать 15-м с шансами на хороший результат.
Старт гонки запланирован на 0.05 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.