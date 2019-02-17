Не ударить в грязь: Россия закрывает этап в США. LIVE

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Товарищеские матчи (клубы)
14:00
Ньюкасл Юнайтед ЦСКА
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
СельтаЛеванте
1:4
закончен
18:15
Райо ВальеканоАтлетико М
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадЛеганес
3:0
закончен
22:45
БарселонаВальядолид
1:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
МарсельАмьен
2:0
закончен
22:00
АнжеНицца
3:0
закончен
22:00
МонакоНант
1:0
закончен
Италия / Серия А
20:00
КальяриПарма
2:1
закончен
22:30
АталантаМилан
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фрайбург
0:0
закончен
17:30
ХоффенхаймГанновер-96
3:0
закончен
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
1:3
закончен
17:30
ВольфсбургМайнц
3:0
закончен
20:30
ГертаВердер
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСалават Юлаев
3:2 (Б)
закончен
10:00
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
14:00
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
СеверстальТрактор
4:2
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17:00
ТорпедоСибирь
5:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
6:5 (ОТ)
закончен
21:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
4:5
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
0:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:0
закончен
03:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
2:0
закончен
04:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
3:0
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
2:5
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
3:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
5:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
2:4
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити
20:10
Женская гонка преследования, 10 км
1
Херрман (Германия)
28:03.4
закончен
00:05
Мужская гонка преследования, 12,5 км
1
Кентен Фийон-Майе (Франция)
30:55,8
закончен
Бокс/ММА / Bellator 216
06:00
Виталий Минаков (Россия) — Чейк Конго (Франция)
закончен
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
1:2
закончен
18:15
ВаленсияЭспаньол
0:0
закончен
20:30
ВильярреалСевилья
3:0
закончен
22:45
БетисАлавес
1:1
2 тайм
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
1:4
закончен
17:00
УдинезеКьево
1:0
закончен
17:00
ДженоаЛацио
2:1
закончен
17:00
ЭмполиСассуоло
3:0
закончен
20:00
Интер МСампдория
2:1
закончен
22:30
НаполиТорино
0:0
закончен
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
2:1
закончен
17:00
КанСтрасбург
0:0
закончен
17:00
ЛилльМонпелье
0:0
закончен
19:00
РеймсРенн
2:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
0:0
2 тайм
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
1:1
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20:00
БайерФортуна
2:0
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КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
1:3
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
6:5
закончен
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
0:2
2 период
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
20:10
Супермикст
1
Италия
35:27.9
закончен
00:05
Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап
11:45
Женская гонка классическим стилем, 10 км
1
Нисканен (Финляндия)
27.24,8
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14:30
Мужская гонка классическим стилем, 15 км
1
Большунов (Россия)
34:48.4
закончен
Мини-футбол / Женский чемпионат Европы по мини-футболу
19:00
Россия - Украина
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Германия / Бундеслига
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НюрнбергБоруссия Д
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УэскаАтлетик Б
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АдмиралБарыс
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12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
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19:30
Динамо МТрактор
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19:30
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
ЙокеритСпартак
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
Не ударить в грязь: Россия закрывает этап в США. LIVE

Онлайн смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити закрывается 8-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафетной гонки 2x6 + 2x7,5 км.
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00:37

Бё уже передал эстафету Тириль Экхофф.

00:36

Бё уверенно лидирует перед передачей эстафеты. Дестьё уступает 20,8, Долль проигрывает 33,5.

00:34

Уф! Александр закрыл-таки все пять мишеней. +1:10,1, он шестой.

00:33

Логинов начинает с трех промахов...

00:33

Четвертый рубеж: Дестьё мажет первым. Мажет и Долль. А вот Йоханнес Бё работает без промахов и убегает лидером! +6,0 у француза с одним патроном, Долль только третий, у него было два доп-патрона и +19,6.

00:32

+48,5 — еще немного отыграл Александр!

00:30

Логинов пятый и проигрывает 51,1 секунду. Отыграл Александр несколько секунд. Главное, чтобы на стрельбе не отразилось.

00:28

Логинов приезжает на рубеж пятым, в то время как чех Крчмар закрывает свои пять мишеней. Логигнов стреляет, как пулемет! И все точно! Мы пятые в 57,7 от лидеров.

00:27

Третий рубеж: промах у Долля, а вот Дестьё и Бё точны. Но и немец закрывается, пусть и с доп-патроном.

00:25

Логинов так и бежит шестым. +52,3.

00:25

Бё уже догнал немца с французом отсечке 1,6 км на втором этапе. 20 секунд отыграл уже!!!

00:24

Логинов уже шестой! +51,6.

00:23

Дестье и Долль так и лидируют вместе, но Бё уступает им уже всего 5,6 секунды!

00:22

Передача эстафеты. У нас в гонку вступает Александр Логинов. Но и компания у него солидная. Чего стоит один Йоханнес Бё, который и так впереди. 54,6 секунды немцам и французам уступил Поварницын, закончивший свой этап восьмым все же.

00:21

50 секунд проигрывает Александр перед передачей эстафеты, девятым он проходит свой этап.

00:19

Лессер и Фийон-Майе возглавляют гонку. За ними отстающие Шлезингр и Кристиансен. Поварницын восьмой — +43,6.

00:17

Поварницын стреляет чисто! 31,5 секунду проигрывает, но бежит девятым!

00:16

Второй рубеж: норвежец с промахами, а вот Лессер и Фийон-Майе закрываются чисто и убегают!

00:15

Фийон-Майе быстр! 26,6 секунд ему уже уступает Поварницын, но по-прежнему 14-й. Нужно точно стрелять.

00:13

Поварницын по-прежнему 14-й и уступает 20,8 секунды, а лидером уже стал чрезвычайно медленно стрелявший, но отлично бегущий Кентен Фийон-Майе!

00:12

Швед Стенерсон отстрелялся быстрее всех. За ним белорус и норвежец. Эрик Лессер из Германии даже с доп-патроном опередил чисто сработавших француза Фийон-Майе и поляка Щурека!

00:11

Первая стрельба: Поварницын начинает с промаха, мажет и третьим выстрелом. Но закрывает мишени двумя дополнительными патронами. 14-м в 19,0 секундах от лидера убегает Александр с лежки.

00:09

Уже шестой Поварницын и уступает всего 1,6 секунды. Скоро первый рубеж.

00:07

Поварницын десятый на разгоне, но пока все это не слишком показательно.

00:06

Старт дан!

00:05

Это очень важная гонка для зачета Кубка наций. В нем очки от смешанной эстафеты делятся на два. Сейчас мы четвертые у мужчин и пятые у женщин. Эти позиции дают максимальную квоту в личных гонках (шесть спортсменов), но девушкам ниже опускаться нельзя, а шведки поджимают!

00:00

Вот список и составы главных команд-участниц сегодняшней гонки: 1. Франция (Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Селия Эмонье, Анаис Шевалье) 2. Швейцария (Жереми Финелю, Беньямин Вегер, Элиза Гаспарин, Лена Хекки) 3. Италия (Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Николь Гонтье, Лиза Виттоцци) 4. Россия (Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева) 5. Норвегия (Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн) 6. Германия (Эрик Лессер, Бенидикт Долль, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц) 7. Швеция (Турстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг, Ингела Андерссон, Элизабет Хогберг) 8. Украина (Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондарь, Надежда Белкина)... 11. Беларусь (Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Дарья Юркевич, Анна Сола) 12. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова)... 14. Австрия (Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард, Юлия Швайгер, Кристина Ридер)

23:55

За Россию сегодня побегут Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Должен был на первом этапе бежать Евгений Гараничев, но он почувствовал резкую боль в горле. По крайней мере, так говорят тренеры. Хотя, кто знает, возможно, дело и в опоздании спортсмена на гонку преследования, где он должен был стартовать 15-м с шансами на хороший результат.

23:50

Старт гонки запланирован на 0.05 мск.

23:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.