Встряхнуть Устюгова: россияне бьются за медали. LIVE

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Устюгов на 5 км отставал от Большунова на 29 секунд.
Никсанен после трети дистанции уступает Большунову лишь четыре секунды.
Норвежец Дидрик Тёнсет выходит на дистанцию последним.
Большунов идет по лучшему графику и на 5 километрах.
На 3 километрах Большунов снова первый.
Легендарный Дарио Колонья вступает в борьбу.
Белов оттеснил Бессмертных на девятое место на 1,5 километрах.
Финн Ийво Нисканен, один из фаворитов гонки, на трассе.
А вот Большунов на 1,5 километрах сразу привез ближайшему сопернику 12 секунд.
Валентин Шовен стабильно собирает первые места на всех отсечках, но затем его неизменно обходят последующие лыжники.
Бессмертных прошел полуторакилометровую отметку на шестом месте. Никуда не торопится россиянин.
Спицов и Устюгов тоже в деле! Все наши на дистанции.
Большунов и Белов ушли на дистанцию.
И сейчас практически один за другим вступят в борьбу сразу четыре наших лыжника — Большунов, Белов, Спицов и Устюгов.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин уходит на дистанцию.
Александр Бессмертных, пять раз поднимавшийся на подиум на Кубке мира, разгоняется на лыжне. Уже больше половины спортсменов отправились на трассу.
Маттис Стенсхаген тоже зарабатывает «горчичник» за аналогичное нарушение.
Фредрик Андерссон получил желтую карточку за нарушение техники передвижения.
Илья Семиков выходит на дистанцию под 27-м номером.
Илья Порошкин на трассе! Что ж, нам есть за кого болеть.
Эрик Рошё тем временем преодолел отметку в 3 километра.
И уже довольно скоро в борьбу вступит первый из россиян — Илья Порошкин.
Первая десятка уже на дистанции. Всего в гонке сегодня примут участие 69 спортсменов.
Австриец Бернхард Тритшер отправился в бой.
Шведы Аксель Экстрём и Фредрик Андерссон вступили в борьбу.
Эйнарссон на трассе, за ним Микаэль Абрам из Италии и эстонец Андрюс Веерпалу.
Рошё на трассе, Хилл тоже.
Гонка стартовала! Поехали!!!
Напомним, вчера в итальянском Конье состоялись спринтерские гонки свободным стилем, однако сборная России не смогла побороться за призовые места.
Первый номер в стартовом протоколе занимает Эрик Рошё из Швеции, второй — канадец Скотт Джеймс Хилл, третий — представитель Исландии Снорри Эйтор Эйнарссон.
Сегодня в гонке примут участие россияне Илья Порошкин (19-й номер), Илья Семиков (27), Александр Бессмертных (37), Александр Большунов (41), Евгений Белов (43), Денис Спицов (47) и, конечно же, Сергей Устюгов (49).
Гонка начнется в 14:30 мск.
Приветствуем, всех любителей лыжных гонок! Сегодня пройдет мужская гонка классическим стилем на 15 км на этапе КМ в Конье.