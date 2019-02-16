Встряхнуть Устюгова: россияне бьются за медали. LIVE

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Товарищеские матчи (клубы)
14:00
Ньюкасл Юнайтед ЦСКА
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
СельтаЛеванте
1:4
закончен
18:15
Райо ВальеканоАтлетико М
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадЛеганес
3:0
закончен
22:45
БарселонаВальядолид
1:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
МарсельАмьен
2:0
закончен
22:00
АнжеНицца
3:0
закончен
22:00
МонакоНант
1:0
закончен
Италия / Серия А
20:00
КальяриПарма
2:1
закончен
22:30
АталантаМилан
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фрайбург
0:0
закончен
17:30
ХоффенхаймГанновер-96
3:0
закончен
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
1:3
закончен
17:30
ВольфсбургМайнц
3:0
закончен
20:30
ГертаВердер
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСалават Юлаев
3:2 (Б)
закончен
10:00
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
14:00
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
СеверстальТрактор
4:2
закончен
17:00
ТорпедоСибирь
5:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
6:5 (ОТ)
закончен
21:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
4:5
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
0:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:0
закончен
03:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
2:0
закончен
04:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
3:0
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
2:5
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
3:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
5:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
2:4
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити
20:10
Женская гонка преследования, 10 км
1
Херрман (Германия)
28:03.4
закончен
00:05
Мужская гонка преследования, 12,5 км
1
Кентен Фийон-Майе (Франция)
30:55,8
закончен
Бокс/ММА / Bellator 216
06:00
Виталий Минаков (Россия) — Чейк Конго (Франция)
закончен
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
1:0
2 тайм
18:15
ВаленсияЭспаньол
не начался
20:30
ВильярреалСевилья
не начался
22:45
БетисАлавес
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
1:0
1 тайм
17:00
УдинезеКьево
не начался
17:00
ДженоаЛацио
не начался
17:00
ЭмполиСассуоло
не начался
20:00
Интер МСампдория
не начался
22:30
НаполиТорино
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
не начался
17:00
КанСтрасбург
не начался
17:00
ЛилльМонпелье
не начался
19:00
РеймсРенн
не начался
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
не начался
20:00
БайерФортуна
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап
11:45
Женская гонка классическим стилем, 10 км
1
Кертту Нисканен (Финляндия)
27.24,8
закончен
14:30
Мужская гонка классическим стилем, 15 км
online
Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
не начался
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МТрактор
не начался
19:30
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
ЙокеритСпартак
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
Встряхнуть Устюгова: россияне бьются за медали. LIVE

Онлайн мужской гонки классическим стилем на этапе КМ по лыжам в Конье

В Конье проходит мужская гонка классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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15:09

Устюгов на 5 км отставал от Большунова на 29 секунд.

15:09

Никсанен после трети дистанции уступает Большунову лишь четыре секунды.

15:05

Норвежец Дидрик Тёнсет выходит на дистанцию последним.

15:05

Большунов идет по лучшему графику и на 5 километрах.

15:03

На 3 километрах Большунов снова первый.

15:01

Легендарный Дарио Колонья вступает в борьбу.

15:00

Белов оттеснил Бессмертных на девятое место на 1,5 километрах.

14:59

Финн Ийво Нисканен, один из фаворитов гонки, на трассе.

14:58

А вот Большунов на 1,5 километрах сразу привез ближайшему сопернику 12 секунд.

14:57

Валентин Шовен стабильно собирает первые места на всех отсечках, но затем его неизменно обходят последующие лыжники.

14:56

Бессмертных прошел полуторакилометровую отметку на шестом месте. Никуда не торопится россиянин.

14:55

Спицов и Устюгов тоже в деле! Все наши на дистанции.

14:53

Большунов и Белов ушли на дистанцию.

14:51

И сейчас практически один за другим вступят в борьбу сразу четыре наших лыжника — Большунов, Белов, Спицов и Устюгов.

14:50

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин уходит на дистанцию.

14:49

Александр Бессмертных, пять раз поднимавшийся на подиум на Кубке мира, разгоняется на лыжне. Уже больше половины спортсменов отправились на трассу.

14:47

Маттис Стенсхаген тоже зарабатывает «горчичник» за аналогичное нарушение.

14:46

Фредрик Андерссон получил желтую карточку за нарушение техники передвижения.

14:43

Илья Семиков выходит на дистанцию под 27-м номером.

14:40

Илья Порошкин на трассе! Что ж, нам есть за кого болеть.

14:38

Эрик Рошё тем временем преодолел отметку в 3 километра.

14:37

И уже довольно скоро в борьбу вступит первый из россиян — Илья Порошкин.

14:36

Первая десятка уже на дистанции. Всего в гонке сегодня примут участие 69 спортсменов.

14:35

Австриец Бернхард Тритшер отправился в бой.

14:34

Шведы Аксель Экстрём и Фредрик Андерссон вступили в борьбу.

14:32

Эйнарссон на трассе, за ним Микаэль Абрам из Италии и эстонец Андрюс Веерпалу.

14:31

Рошё на трассе, Хилл тоже.

14:30

Гонка стартовала! Поехали!!!

14:20

Напомним, вчера в итальянском Конье состоялись спринтерские гонки свободным стилем, однако сборная России не смогла побороться за призовые места.

14:17

Первый номер в стартовом протоколе занимает Эрик Рошё из Швеции, второй — канадец Скотт Джеймс Хилл, третий — представитель Исландии Снорри Эйтор Эйнарссон.

14:12

Сегодня в гонке примут участие россияне Илья Порошкин (19-й номер), Илья Семиков (27), Александр Бессмертных (37), Александр Большунов (41), Евгений Белов (43), Денис Спицов (47) и, конечно же, Сергей Устюгов (49).

14:10

Гонка начнется в 14:30 мск.

14:00

Приветствуем, всех любителей лыжных гонок! Сегодня пройдет мужская гонка классическим стилем на 15 км на этапе КМ в Конье.