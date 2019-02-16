Обойти Норвегию: Белорукова бьется за золото в Италии. LIVE

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Товарищеские матчи (клубы)
14:00
Ньюкасл Юнайтед ЦСКА
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
СельтаЛеванте
1:4
закончен
18:15
Райо ВальеканоАтлетико М
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадЛеганес
3:0
закончен
22:45
БарселонаВальядолид
1:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
МарсельАмьен
2:0
закончен
22:00
АнжеНицца
3:0
закончен
22:00
МонакоНант
1:0
закончен
Италия / Серия А
20:00
КальяриПарма
2:1
закончен
22:30
АталантаМилан
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фрайбург
0:0
закончен
17:30
ХоффенхаймГанновер-96
3:0
закончен
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
1:3
закончен
17:30
ВольфсбургМайнц
3:0
закончен
20:30
ГертаВердер
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСалават Юлаев
3:2 (Б)
закончен
10:00
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
14:00
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
СеверстальТрактор
4:2
закончен
17:00
ТорпедоСибирь
5:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
6:5 (ОТ)
закончен
21:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
4:5
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
0:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
3:0
закончен
03:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
2:0
закончен
04:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
3:0
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
2:5
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
3:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
5:1
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
2:4
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити
20:10
Женская гонка преследования, 10 км
1
Херрман (Германия)
28:03.4
закончен
00:05
Мужская гонка преследования, 12,5 км
1
Кентен Фийон-Майе (Франция)
30:55,8
закончен
Бокс/ММА / Bellator 216
06:00
Виталий Минаков (Россия) — Чейк Конго (Франция)
закончен
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
не начался
18:15
ВаленсияЭспаньол
не начался
20:30
ВильярреалСевилья
не начался
22:45
БетисАлавес
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
не начался
17:00
УдинезеКьево
не начался
17:00
ДженоаЛацио
не начался
17:00
ЭмполиСассуоло
не начался
20:00
Интер МСампдория
не начался
22:30
НаполиТорино
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
не начался
17:00
КанСтрасбург
не начался
17:00
ЛилльМонпелье
не начался
19:00
РеймсРенн
не начался
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
не начался
20:00
БайерФортуна
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 10-й этап
11:45
Женская гонка классическим стилем, 10 км
online
14:30
Мужская гонка классическим стилем, 15 км
не начался
Италия / Серия А
22:30
РомаБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
НюрнбергБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
не начался
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МТрактор
не начался
19:30
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
19:30
ЙокеритСпартак
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
03:30
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
Обойти Норвегию: Белорукова бьется за золото в Италии. LIVE

Онлайн женской гонки классическим стилем на этапе КМ по лыжам в Конье

В итальянском Конье проходит десятый этап Кубка мира по лыжным гонками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки классическим стилем с раздельным стартом на 10 км.
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Трансляция
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12:09

Поднялась на одну позицию вверх Белорукова, но еще три секунды привезла Карлссон. Теряет в ходе Юлия.

12:07

Белорукова пересекла отметку 2,2 км. Пятый результат показывает Юлия. На 11,6 секунды отстает она от шведки.

12:05

Жамбалова после отрезка 3,1 км идет четвертой, 16,8 секунды проигрывая шведке Фриде Карлссон.

12:04

И за ней под 34-м стартовым номером побежала Анна Жеребятьева.

12:02

Одна из претенденток на медали Юлия Белорукова вышла на дистанцию.

12:00

После 2,2 км лучшее время показывает Надине Фендрих из Швейцарии. Чуть более шести минут у швейцарки.

11:56

Первая среди представительниц России Алиса Жамбалова стартовала. За ней последует группа сильных лыжниц.

11:55

Сложный поворот на спуске, тяжелой он дается лыжницам. Но пока обходится без падений.

11:53

Еще одна опытная спортсменка из Норвегии Силье Эйре Слинд вышла на дистанцию.

11:50

Известная немецкая лыжница Надине Херрман стартовала под девятым номером. Накануне ее сестра Дениз выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

11:47

Сразу за ней опытная Анна Свендсен из Норвегии. Для нее текущий сезон уже четвертый. Но результатами высокими не располагает.

11:45

Итак, гонка началась! Первой стартует американка Джулия Керн.

11:43

Хорошая погода в Конье сегодня. Солнечно, без осадков, небольшой морозец. Со снегом проблем также не имеется.

11:41

Этап в Конье станет заключительным перед чемпионатом мира, который пройдет с 19 февраля по 3 марта в Австрии. В составе российской сборной выступят Алиса Жамбалова (21-й стартовый номер), Юлия Белорукова (30-й), Анна Жеребятьева (34-й), Лидия Дуркина (48-й), Мария Истомина (50-й), Наталья Непряева (52-й).

11:40

Начало запланировано на 11:45 мск.

11:35

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской гонки классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Конье.