Обойти Норвегию: Белорукова бьется за золото в Италии. LIVE

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Поднялась на одну позицию вверх Белорукова, но еще три секунды привезла Карлссон. Теряет в ходе Юлия.
Белорукова пересекла отметку 2,2 км. Пятый результат показывает Юлия. На 11,6 секунды отстает она от шведки.
Жамбалова после отрезка 3,1 км идет четвертой, 16,8 секунды проигрывая шведке Фриде Карлссон.
И за ней под 34-м стартовым номером побежала Анна Жеребятьева.
Одна из претенденток на медали Юлия Белорукова вышла на дистанцию.
После 2,2 км лучшее время показывает Надине Фендрих из Швейцарии. Чуть более шести минут у швейцарки.
Первая среди представительниц России Алиса Жамбалова стартовала. За ней последует группа сильных лыжниц.
Сложный поворот на спуске, тяжелой он дается лыжницам. Но пока обходится без падений.
Еще одна опытная спортсменка из Норвегии Силье Эйре Слинд вышла на дистанцию.
Известная немецкая лыжница Надине Херрман стартовала под девятым номером. Накануне ее сестра Дениз выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Сразу за ней опытная Анна Свендсен из Норвегии. Для нее текущий сезон уже четвертый. Но результатами высокими не располагает.
Итак, гонка началась! Первой стартует американка Джулия Керн.
Хорошая погода в Конье сегодня. Солнечно, без осадков, небольшой морозец. Со снегом проблем также не имеется.
Этап в Конье станет заключительным перед чемпионатом мира, который пройдет с 19 февраля по 3 марта в Австрии. В составе российской сборной выступят Алиса Жамбалова (21-й стартовый номер), Юлия Белорукова (30-й), Анна Жеребятьева (34-й), Лидия Дуркина (48-й), Мария Истомина (50-й), Наталья Непряева (52-й).
Начало запланировано на 11:45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции женской гонки классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Конье.