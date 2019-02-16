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Остаться непобежденным: Минаков сражается с Конго. LIVE

Онлайн-трансляция боя Виталий Минаков — Чейк Конго на Bellator 216

В со-главном бою Bellator 216 российский боец ММА Виталий Минаков встречается с французом Чейком Конго. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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07:23

Ух опасно! Пытался Минаков захватить ноги Конго и произвести бросок, но француз сумел вырваться, а затем прижать Виталия к сетке и несколько раз мощно пробить с колена в челюсть. Немного вышел из себя Минаков, но до конца боя выстоял. Ждем судейского решения.

07:22

Переходит в боковую стойку Минаков, Конго пока держится. Хорошо физически подготовлен Чейк.

07:21

Захватывает шею Минаков и прижимает Конго к себе, пытаясь задушить. Француз делает попытки ударов по спине россиянину.

07:18

Во время очередного лоукика Минаков контратаковал Конго и повалил того на канвас. Забрал спину француза Виталий, а затем перешел в позицию сверху. Бьет по печени россиянин.

07:18

Сложно сказать, кому отдадут предпочтение судьи во втором раунде. Все решится сейчас. Француз пока больше обороняется, но более точно бьет Конго. Уже отвесил несколько лоукиков Виталию.

07:16

Прижал Чейк Виталия к клетке и несколько раз пробил правым коленом по корпусу. Завершен второй раунд

07:16

Пошел в атаку Минаков, но Конго ответил мощной двоечкой и уходит в клинч.

07:15

Начинают свистеть трибуны. Недовольны зрители тактикой Конго, который не соглашается ввязываться с Минаковым в борьбу. Хотя француз в стойке очень опасен.

07:14

Левым снизу неточно бьет Виталий, Чейк отвечает лоукиком.

07:13

Держит дистанцию француз. Ходит по октагону, не давая Минакову возможности нанести акцентированный удар.

07:11

Началась вторая пятиминутка.

07:10

И завершен первый раунд, который, скорее всего, забрал Виталий. Выглядит Минаков активнее, Конго преимущественно защищается.

07:08

Продолжается бой. Минаков забирает центр октагона и берет инициативу на себя. Удалось ему перевести бой в партер и свалить Конго на канвас, но француз быстро выбирается из-под опеки.

07:07

Спрашивает судья у Минакова, может ли тот продолжить поединок. Виталий говорит, что с ним все в порядке. В случае повторного случая с запрещенным приемом со стороны Конго, и француз будет дисквалифицирован.

07:07

Опа, и бьет Конго коленом в пах Минакову! Останавливает бой судья.

07:06

Несколько раз пытался Минаков отвесить французу панчей, но тот держится крепко и сразу прижимает россиянина к клетке.

07:04

Начался бой. Сразу демонстрирует агрессивную атаку Виталий, прессингует соперника и бьет с ближней дистанции.

07:02

И появляется в клетке Чейк Конго. Все готово к началу.

06:59

Первым выходит к октагону Виталий.

06:57

В случае победы Виталий, как сообщают СМИ, получит титульный бой с Райаном Бейдером, который в свою очередь в финале Гран-при одолел легендарного россиянина Федора Емельяненко.

06:56

Итак, спустя почти пять лет Минаков встречается в октагоне с Конго вновь. Ждем выхода бойцов в клетку.

06:53

Единогласно! 2-1 по раундам решили оба судей, третий признал первый раунд ничейным. Чистая победа Амосова.

06:51

Но нет, не удалось Сильве выбраться из-под опеки украинского бойца. Завершен третий раунд. Ждем судейского решения.

06:50

И еще один амплитудный тейкдаун проводит Ярослав, Сильва пока что ответить ничем не может. Осталась у него минута на то, чтобы постараться закончить бой нокаутом. Иначе проиграет.

06:48

Перевел бой в стойку бразилец, но не надолго. Вновь валит Сильву на канвас Амосов, провел тейкдаун, но видно, что уже очень устал.

06:47

Амосов отвечает мощным джебом и сразу забирает спину Сильвы.

06:46

С лоукика по внешней левой начинает Сильва.

06:45

Долго держал под своим контролем Амосов бразильца, но тот в итоге второй раунд хоть и проиграл, но выдержал. Впереди заключительная пятиминутка.

06:43

Казалось, что уже почти выбрался из захвата Сильва, но украинский боец сразу же провел мощный тейкдаун.

06:42

Прижал к сетке бразильца Амосов, тот вынужден обороняться. Выбраться из партера у него пока не удается.

06:41

Забирает спину Сильвы Ярослав, начинает наносить удары с правой.

06:39

Стартовала вторая пятиминутка. Разменялись бойцы хайкиками.

06:38

Завершился первый раунд.

06:37

Перехватил инициативу украинец. Несколько мощных панчей отвесил Ярослав, но бразилец терпит.

06:36

Вступили в клинч бойцы, украинец сразу попытался завалить Сильву на канвас, тот упал, но сразу же встал.

06:34

Много двигается Ярослав, но пока его удары приходятся либо мимо, либо в блок Силвы.

06:33

Начался бой. Агрессивнее выглядит бразилец.

06:32

Украинец также является непобежденным бойцом. Его рекорд — 20:0. В карьере бразильца 29 боев, в которых он одержал 20 побед.

06:30

А пока в октагон выходят Ярослав Амосов и Эрик Сильва.

06:28

Рекорд россиянина составляет 21-0. Без поражений идет россиянин и вправе сегодня рассчитывать на продолжение серии. Примечательно, что с Конго он уже встречался в клетке. В апреле 2014 года на Bellator 115 Минаков единогласным решением судей одолел француза и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.

06:25

Итак, главным боем сегодняшнего вечера станет противостояние Майкла Пейджа и Пола Дэйли. Нас же больше интересует поединок российского тяжеловеса Виталия Минакова с французом Чейком Конго.

06:16

«I can't believe it» - говорит Валери.

06:16

Расплакалась от счастья Лоуреда. Слишком эмоционально она восприняла свою победу.

06:14

И отправляет в нокдаун Лоуреда свою соотечественницу с лоукика в печень, а затем добила с правой. Долго судья давал Колби возможность вырваться, но в итоге засчитал победу Валери техническим нокаутом!

06:13

Пользуется своим преимуществом в росте Флетчер. Валери выглядит активнее, используя комбинационные удары по корпусу.

06:11

Начался бой. Валери сразу начинает с хайкика.

06:10

20-летняя обладательница черного пояса 4-го дана по тхэквондо дебютирует на профессиональном уровне Bellator, но именно ей эксперты отдают предпочтение в сегодняшнем поединке.

06:06

Начинается бойцовский вечер в майн-карде с поединка Валери Лоуреды против Колби Флетчер, выступающих в наилегчайшей весовой категории.

06:05

Сейчас нас ждут поединки основного карда. Бой Минакова и Конго является со-главным на этом вечере.

06:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Сегодня в рамках Bellator 216 пройдет бой между непобежденным россиянином Виталием Минаковым и французом Чейком Конго.