Остаться непобежденным: Минаков сражается с Конго. LIVE

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Ух опасно! Пытался Минаков захватить ноги Конго и произвести бросок, но француз сумел вырваться, а затем прижать Виталия к сетке и несколько раз мощно пробить с колена в челюсть. Немного вышел из себя Минаков, но до конца боя выстоял. Ждем судейского решения.
Переходит в боковую стойку Минаков, Конго пока держится. Хорошо физически подготовлен Чейк.
Захватывает шею Минаков и прижимает Конго к себе, пытаясь задушить. Француз делает попытки ударов по спине россиянину.
Во время очередного лоукика Минаков контратаковал Конго и повалил того на канвас. Забрал спину француза Виталий, а затем перешел в позицию сверху. Бьет по печени россиянин.
Сложно сказать, кому отдадут предпочтение судьи во втором раунде. Все решится сейчас. Француз пока больше обороняется, но более точно бьет Конго. Уже отвесил несколько лоукиков Виталию.
Прижал Чейк Виталия к клетке и несколько раз пробил правым коленом по корпусу. Завершен второй раунд
Пошел в атаку Минаков, но Конго ответил мощной двоечкой и уходит в клинч.
Начинают свистеть трибуны. Недовольны зрители тактикой Конго, который не соглашается ввязываться с Минаковым в борьбу. Хотя француз в стойке очень опасен.
Левым снизу неточно бьет Виталий, Чейк отвечает лоукиком.
Держит дистанцию француз. Ходит по октагону, не давая Минакову возможности нанести акцентированный удар.
Началась вторая пятиминутка.
И завершен первый раунд, который, скорее всего, забрал Виталий. Выглядит Минаков активнее, Конго преимущественно защищается.
Продолжается бой. Минаков забирает центр октагона и берет инициативу на себя. Удалось ему перевести бой в партер и свалить Конго на канвас, но француз быстро выбирается из-под опеки.
Спрашивает судья у Минакова, может ли тот продолжить поединок. Виталий говорит, что с ним все в порядке. В случае повторного случая с запрещенным приемом со стороны Конго, и француз будет дисквалифицирован.
Опа, и бьет Конго коленом в пах Минакову! Останавливает бой судья.
Несколько раз пытался Минаков отвесить французу панчей, но тот держится крепко и сразу прижимает россиянина к клетке.
Начался бой. Сразу демонстрирует агрессивную атаку Виталий, прессингует соперника и бьет с ближней дистанции.
И появляется в клетке Чейк Конго. Все готово к началу.
Первым выходит к октагону Виталий.
В случае победы Виталий, как сообщают СМИ, получит титульный бой с Райаном Бейдером, который в свою очередь в финале Гран-при одолел легендарного россиянина Федора Емельяненко.
Итак, спустя почти пять лет Минаков встречается в октагоне с Конго вновь. Ждем выхода бойцов в клетку.
Единогласно! 2-1 по раундам решили оба судей, третий признал первый раунд ничейным. Чистая победа Амосова.
Но нет, не удалось Сильве выбраться из-под опеки украинского бойца. Завершен третий раунд. Ждем судейского решения.
И еще один амплитудный тейкдаун проводит Ярослав, Сильва пока что ответить ничем не может. Осталась у него минута на то, чтобы постараться закончить бой нокаутом. Иначе проиграет.
Перевел бой в стойку бразилец, но не надолго. Вновь валит Сильву на канвас Амосов, провел тейкдаун, но видно, что уже очень устал.
Амосов отвечает мощным джебом и сразу забирает спину Сильвы.
С лоукика по внешней левой начинает Сильва.
Долго держал под своим контролем Амосов бразильца, но тот в итоге второй раунд хоть и проиграл, но выдержал. Впереди заключительная пятиминутка.
Казалось, что уже почти выбрался из захвата Сильва, но украинский боец сразу же провел мощный тейкдаун.
Прижал к сетке бразильца Амосов, тот вынужден обороняться. Выбраться из партера у него пока не удается.
Забирает спину Сильвы Ярослав, начинает наносить удары с правой.
Стартовала вторая пятиминутка. Разменялись бойцы хайкиками.
Завершился первый раунд.
Перехватил инициативу украинец. Несколько мощных панчей отвесил Ярослав, но бразилец терпит.
Вступили в клинч бойцы, украинец сразу попытался завалить Сильву на канвас, тот упал, но сразу же встал.
Много двигается Ярослав, но пока его удары приходятся либо мимо, либо в блок Силвы.
Начался бой. Агрессивнее выглядит бразилец.
Украинец также является непобежденным бойцом. Его рекорд — 20:0. В карьере бразильца 29 боев, в которых он одержал 20 побед.
А пока в октагон выходят Ярослав Амосов и Эрик Сильва.
Рекорд россиянина составляет 21-0. Без поражений идет россиянин и вправе сегодня рассчитывать на продолжение серии. Примечательно, что с Конго он уже встречался в клетке. В апреле 2014 года на Bellator 115 Минаков единогласным решением судей одолел француза и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
Итак, главным боем сегодняшнего вечера станет противостояние Майкла Пейджа и Пола Дэйли. Нас же больше интересует поединок российского тяжеловеса Виталия Минакова с французом Чейком Конго.
«I can't believe it» - говорит Валери.
Расплакалась от счастья Лоуреда. Слишком эмоционально она восприняла свою победу.
И отправляет в нокдаун Лоуреда свою соотечественницу с лоукика в печень, а затем добила с правой. Долго судья давал Колби возможность вырваться, но в итоге засчитал победу Валери техническим нокаутом!
Пользуется своим преимуществом в росте Флетчер. Валери выглядит активнее, используя комбинационные удары по корпусу.
Начался бой. Валери сразу начинает с хайкика.
20-летняя обладательница черного пояса 4-го дана по тхэквондо дебютирует на профессиональном уровне Bellator, но именно ей эксперты отдают предпочтение в сегодняшнем поединке.
Начинается бойцовский вечер в майн-карде с поединка Валери Лоуреды против Колби Флетчер, выступающих в наилегчайшей весовой категории.
Сейчас нас ждут поединки основного карда. Бой Минакова и Конго является со-главным на этом вечере.
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Сегодня в рамках Bellator 216 пройдет бой между непобежденным россиянином Виталием Минаковым и французом Чейком Конго.