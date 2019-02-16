«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову и американцу Мэтту Митриону выплатят гонорар за их несостоявшийся поединок в рамках турнира Bellator 215, который прошел в американском городе Анкасвилл.

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Напомним, что по ходу боя произошел неприятный инцидент. На 12-й секунде встречи американский спортсмен нанес россиянину запрещенный удар — в пах. После этого Харитонов был вынужден покинуть октагон на носилках. Его доставили в больницу.

После боя источник из команды бойца рассказал, что Харитонов избежал серьезной травмы, однако ему все еще больно ходить.

«Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться»,

— приводит слова информатора ТАСС.

Сам Харитонов кратко прокомментировал полученную травму во время боя.

«Состояние непонятное. Приехал из госпиталя, напился всяких таблеток, сделали УЗИ. Гематома. Время покажет, серьезно или нет. Пока валяюсь. Сейчас у меня какая-то черная полоса пошла.

То, блин, в глаз ткнут, то по яйцам врежут. Нормально прилетело. Я понял так, что залетело между ракушкой и ногой жестко. У меня даже искры из глаз полетели. Приложился Митрион нормально»,

— приводит слова бойца Sport24.

Также Сергей предположил, что соперник нанес удар в пах не намеренно, однако подчеркнул, что ничего нельзя исключать.

В свою очередь, тренер Харитонова Руслан Кривуша несколько часов назад также сообщил подробности о состоянии спортсмена. «Сейчас находимся в больнице.

Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно.

Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль», — приводит слова наставника ТАСС.

В свою очередь, Митрион записал видеообращение в своем инстаграме, где извинился перед Харитоновым за произошедшее.

«Это настоящий позор. Сергей, ты легенда. Мне очень стыдно за то, что произошло. Я извиняюсь перед всеми, кто так ждал этого боя. Я уже сказал главе Bellator Скотту Кокеру, что готов драться снова хоть завтра.

Если любой тяжеловес снимается, получает травму — я сразу же готов выйти на замену. Еще раз — я приношу всем свои извинения. Это просто несчастный случай».

На инцидент в главном поединке Bellator 215 отреагировал и сам президент промоушена Кокер.

«Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем», — написал функционер в своем твиттере.

Некоторые люди из мира ММА высказали критику по отношению к Харитонову. Так, экс-боец UFC Олег Тактаров остался недоволен его поведением в октагоне.

По мнению известного спортсмена и актера, Харитонов должен был заблокировать удар в пах, а не пропускать выпад, а затем «ныть».

«Представьте: ты боец, ты вышел сражаться. Летит удар тебе удар в пах — ты должен быть готов блокировать его. Я раньше даже щитки не ставил, мне это помогало сконцентрироваться.

Да я бы отломал ногу, летящую в пах, если бы она специально туда летела! А это что такое? Упал, начал ныть. С Сережей все понятно было еще десять лет назад, когда мы хотели из него сделать российскую знаменитость, а он выбрал «Легион», если не ошибаюсь, в Японии за чуть большую сумму денег», — сказал Тактаров на видео в своем инстаграме.

При этом другой известный боец смешанного стиля Александр Шлеменко, напротив, встал на сторону Харитонова.

«Было ли подобное в карьере? Да, конечно. И я попадал в пах, и мне попадали. Это распространенный удар. Тем более Митрион — левша, а Хартитонов — правша.

Получается, Митриону удобнее пробивать внутренний лоу-кик, он так и делал. Почему он туда попал? Потому что он корявый.

На него сейчас все набросились, я его не оправдываю, но он реально всегда был таким. Он и руками-то бьет коряво, а ногами еще хуже. Вот он туда и залепил. Думаю, это чистая случайность», — приводит слова Шлеменко «СЭ».

Напомним, 38-летний Харитонов в MMA одержал 28 побед и потерпеть шесть поражений. В последнем бою до встречи с Митрионом, который состоялся в октябре 2018 года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.

40-летний Митрион в смешанных единоборствах провел 19 боев, в которых одержал 13 побед и шесть раз уступил сопернику.

Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.

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