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«Просто позор»: Харитонова ударили в пах

Bellator 215: бой Харитонова с Митрионом признали несостоявшимся

Бой россиянина Сергея Харитонова с Мэттом Митрионом в тяжелом весе, бывший главным событием турнира Bellator 215, признан не состоявшимся. Харитонов не смог продолжить поединок после запрещенного удара американца в пах в начале первого раунда.

Самое ожидаемое событие вечера боев Bellator 215 в американском Анкасвилле, где в поединке тяжеловесов сошлись 38-летний россиянин Сергей Харитонов и 40-летний американец Мэтт Митрион, признано несостоявшимся.

Митрион в самом начале поединка, выполняя внутренний лоукик, попал Харитонову в пах, после чего российский боец упал на канвас и так и не смог продолжить сражение. Рефери в октагоне принял решение признать бой несостоявшимся, а не зафиксировать поражение американцу, так как посчитал, что запрещенный удар был нанесен не специально.

Ожидается, что в ближайшее время Bellator назначит противостояние Харитонова и Митриона на другую дату.

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А уже 17 февраля, пройдет второй за выходные турнир организации – Bellator 216: Пейдж-Дэйли. На нем в со-главном событии вечера выступит российский боец Виталий Минаков, соперником которого станет Чейк Конго.

Ситуацию с развитием событий на Bellator 215 уже прокомментировал глава организации Скотт Кокер. «Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем» – написал в своем твиттере функционер.

Отреагировал на случившееся и виновник отмены боя. Митрион записал видеооращение в своем инстаграме, извинившись перед Харитоновым за случившееся:

«Это настоящий позор. Сергей, ты легенда. Мне очень стыдно за то, что произошло. Я извиняюсь перед всеми, кто так ждал этого боя. Я уже сказал Скотту Кокеру, что готов драться снова хоть завтра. Если любой тяжеловес снимается, получает травму – я сразу же готов выйти на замену. Еще раз – я приношу всем свои извинения. Это просто несчастный случай».

Харитонов вернулся в Bellator в 2018 году и 12 октября одержал убедительную победу нокаутом над американцем Роем Нельсоном.

Митрион пришел в организацию в середине 2016 года после расторжения его договора с UFC после двух поражений подряд от своих соотечественников Бена Ротвелла и Трэвиса Брауна.

В Bellator Митрион начал с двух побед над не самыми известными бойцами, а потом 24 июня 2017 года отправил в нокаут самого Федора Емельяненко.

В следующем поединке Мэтт решением большинства судей разобрался с тем же Нельсоном в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator среди тяжеловесов.

Реванш с Емельяненко мог состояться в финале Гран-при, но 12 октября, когда Харитонов во втором по значимости поединке Bellator 207 побеждал Нельсона, Митрион единогласным решением судей уступил Райану Бейдеру, который затем в финале нокаутировал российского Последнего императора меньше чем за минуту.

В преддверии своего боя с Митрионом о возможном поединке с Емельяненко высказывался и Харитонов.

«После поражения от Бейдера бой с Федором меня не интересует. Если Емельяненко продолжит карьеру и выиграет, тогда почему бы и не встретиться? Я готов к такому бою, если это будет интересно организации и зрителю, — говорил Сергей.

— Не вижу смысла Федору уходить. Он может выступать еще три-четыре года. Мирко Крокопу 44 – и он чувствует себя отлично.

Пару лет назад я сам упал за 16 секунд (Харитонов уступил Хави Айяле на Bellator 163 – «Газета.Ru»). Мне все начали говорить, мол, пора завершать карьеру. А сейчас я здесь – уже даже сбился со счета, сколько поединков подряд выиграл. Бойцов уважают, когда они падают, встают и снова показывают результат.

Сейчас я буду драться с Мэттом Митрионом – это один сильнейших тяжеловесов Bellator. Я и с Бейдером не против встретиться. Как я вижу этот бой? Взять и выиграть у него! В стойке или в партере – я готов».

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