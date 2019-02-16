Забыть позор: россиянки бегут за медалями в США. LIVE

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Кайшева тоже без промахов. Она находится в 1 минуте 13 секундах от лидера.
Кайса и Виттоцци тоже закрывают все мишени.
У Марты тоже два промаха!
Два раза промахнулась Анастасия! Ох!
Кузьмина подошла ко второй стрельбе.
Бикташева допустила два промаха на первом огневом рубеже и проигрывает Кузьминой почти три с половиной минуты.
Кайшева идет 15-й и проигрывает лидеру 1 минуту 20 секунд.
Кайшева — без промахов. Васильева уходит на один круг.
Кузьмина закрывает все мишени на первом огневом рубеже!
Рёйселанд допустила один промах, а финка Кайса Мякяряйнен — два! Ух!
Бикташева уйдет на дистанцию 44-й, Васнецова — 48-й.
Васильева и Кайшева вышли на старт!
Марте Рёйселанд ушла на дистанцию.
Гонка началась.
Первой на дистанцию из россиянок уйдет Маргарита Васильева (14-й).
Гонка начнется в 20:10 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.