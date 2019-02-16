Забыть позор: россиянки бегут за медалями в США. LIVE

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Италия / Серия А
22:30
ЮвентусФрозиноне
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБавария
2:3
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НимДижон
2:0
закончен
22:45
ЛионГенгам
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЭйбарХетафе
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАк Барс
0:3
закончен
19:00
ЛокомотивВитязь
4:3
закончен
19:30
СКАЙокерит
5:2
закончен
19:30
Динамо МХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
ЦСКАСлован
4:1
закончен
20:30
Динамо РДинамо Мн
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
2:6
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
04:30
Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
4:5 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксБостон Брюинз
0:3
закончен
Единая лига ВТБ
17:30
Парма ЦСКА
69:79
закончен
19:00
УНИКС Химки
73:58
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Нижний Новгород
78:71
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
21:15
Спринт 10 км, мужчины
1
Ветле Кристиансен (Норвегия)
23:29,7
2
Симон Дестье (Франция)
+1,3
3
Роман Рис (Германия)
+22,4
закончен
Бокс/ММА / Bellator 215
05:00
Сергей Харитонов (Россия) — Мэтт Митрион (США)
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
14:00
Ньюкасл Юнайтед ЦСКА
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
СельтаЛеванте
1:4
закончен
18:15
Райо ВальеканоАтлетико М
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадЛеганес
не начался
22:45
БарселонаВальядолид
не начался
Франция / Лига 1
19:00
МарсельАмьен
2:0
2 тайм
22:00
АнжеНицца
не начался
22:00
МонакоНант
не начался
Италия / Серия А
20:00
КальяриПарма
0:0
1 тайм
22:30
АталантаМилан
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фрайбург
0:0
закончен
17:30
ХоффенхаймГанновер-96
3:0
закончен
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
1:3
закончен
17:30
ВольфсбургМайнц
3:0
закончен
20:30
ГертаВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСалават Юлаев
3:2 (Б)
закончен
10:00
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
14:00
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
НефтехимикМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
СеверстальТрактор
4:2
закончен
17:00
ТорпедоСибирь
5:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
не начался
21:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити
20:10
Женская гонка преследования, 10 км
online
00:05
Мужская гонка преследования, 12,5 км
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЖирона
не начался
18:15
ВаленсияЭспаньол
не начался
20:30
ВильярреалСевилья
не начался
22:45
БетисАлавес
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛФиорентина
не начался
17:00
УдинезеКьево
не начался
17:00
ДженоаЛацио
не начался
17:00
ЭмполиСассуоло
не начался
20:00
Интер МСампдория
не начался
22:30
НаполиТорино
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоТулуза
не начался
17:00
КанСтрасбург
не начался
17:00
ЛилльМонпелье
не начался
19:00
РеймсРенн
не начался
23:00
Сент-ЭтьенПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Айнтрахт ФБоруссия М
не начался
20:00
БайерФортуна
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Динамо МнХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
23:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Забыть позор: россиянки бегут за медалями в США. LIVE

Онлайн-трансляция женского пасьюта на этапе КМ по биатлону в Солт-Лейк-Сити

В американском Солт-Лейк-Сити проходит женская гонка преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Россиянки пытаются завоевать медали после провального выступления в индивидуальной гонке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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20:23

Кайшева тоже без промахов. Она находится в 1 минуте 13 секундах от лидера.

20:23

Кайса и Виттоцци тоже закрывают все мишени.

20:22

У Марты тоже два промаха!

20:22

Два раза промахнулась Анастасия! Ох!

20:21

Кузьмина подошла ко второй стрельбе.

20:20

Бикташева допустила два промаха на первом огневом рубеже и проигрывает Кузьминой почти три с половиной минуты.

20:17

Кайшева идет 15-й и проигрывает лидеру 1 минуту 20 секунд.

20:17

Кайшева — без промахов. Васильева уходит на один круг.

20:16

Кузьмина закрывает все мишени на первом огневом рубеже!

20:15

Рёйселанд допустила один промах, а финка Кайса Мякяряйнен — два! Ух!

20:13

Бикташева уйдет на дистанцию 44-й, Васнецова — 48-й.

20:12

Васильева и Кайшева вышли на старт!

20:11

Марте Рёйселанд ушла на дистанцию.

20:10

Гонка началась.

20:00

Первой на дистанцию из россиянок уйдет Маргарита Васильева (14-й).

19:50

Гонка начнется в 20:10 мск.

19:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.