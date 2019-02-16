Отомстить за Емельяненко: Харитонов бьется с Митрионом. LIVE

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По традиции небольшая пауза перед очередным поединком — Логан Сторли против Иона Паску.
Единогласным решением побеждает Эдуардо Дантас и закрывает серию из двух поражений. Поздравляем экс-чемпиона, но не благодарим за этот поединок.
Пассивное поведение Дантаса в третьем раунде — даже в клинч зачем-то полез он под самый финальный гонг. Судейское решение будет, где, нет сомнений, победу одержит бразилец.
Мисеч заряженным вышел на заключительный раунд, отстреливается от мидлкиков, пытается зажать бразильца у стенки, но тщетно.
Чрезвычайно скучный бой, публика активно свистит. В партере проходит поединок с преимуществом Дантаса, но не удается ему найти момент для болевого или удушающего. Третий раунд нас ждет.
Мощными лоукиками стреляют бойцы. Но совсем не близкий бой, Дантас держит дистанцию. А трибуны свистят.
Оказался Мисеч на настиле, экс-чемпион всю первую пятиминутку бился о возможность забрать руку на болевой, но ни в какую не был согласен сдаваться в первом раунде Тоби. Второй раунд!
Бой начался! Смотрим!
Дантас и Мисеч выходят в клетку! Напомним, что бразилец — бывший чемпион, хотя и с двумя поражениями подряд. Мисеч будет андердогом.
Очень интересный разогрев перед главным событием вечера. Отдохнем немного, после чего посмотрим бой Эдуардо Дантас — Тоби Мисеч.
Есть вопросы к настрою Кимбела. Он был фаворитом, выступал дома, но секунда слабины — и все.
И чудовищный слэм, удержался Дюма, а после выхватил руку Кимбела и провел болевой! ПОСТУЧАЛ МАЙК! Вот так апсет.
Вау! Очень здорово начинает Кимбел — на то он и фаворит. Несколько опасных аперкотов отвесил Дюма, а также двумя отличными зацепами перевел Джона на настил.
Смотрим!
Дюма и Кимбел появляются в октагоне! Два многообещающих бойца из легчайшего дивизиона. Будет интересно.
В следующем поединке встретятся Майк Кимбел и Джон Дюма. Напоминаем, что на турнирах Bellator чрезвычайно долгие паузы между боями. Так что придется запастись терпением.
«Он очень опасно действовал, уверенно защищался, но мне удалось обыграть его. Удушающий? Я понимал, что времени осталось мало, но захват был хороший, поэтому я почувствовал момент, чтобы прикончить его», — резюмировал свою победу Остин.
К слову, супруга Вандерфорда — боец UFC Пейдж Ванзант. Она недавно победил скандально известную Рэйчел Остович. И тоже сабмишеном.
Вандерфорд с первой минуты перевел бой в партер, оказался в маунте, контролируя соперника, а под концовку раунда удалось Остину забрать спину Джонса и провести блестящий удушающий. Мастерски.
И все! Постучал Джонс за несколько секунд до конца первого раунда!
Появляются в клетке Вандерфорд и Джонс! Начинаем.
В рамках основного карда мы также увидим следующие поединки: Логан Сторли — Ион Паску Эдуардо Дантас — Тоби Мисеч Майк Кимбел — Джон Дюма Остин Вандерфорд — Коди Джонс
Бой начнется ориентировочно в 07.00 по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции турнира Bellator 215, главным поединком которого станет бой россиянина Сергея Харитонова с американцем Мэттом Митрионом.