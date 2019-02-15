За ним следит бывшая жена: Тарасов лишился денег

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов был вынужден оплатить в аэропорту Шереметьево штраф в размере 102 тысяч рублей.

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По информации РИА «Новости», после прилета из испанской Малаги игрок прошел по зеленому коридору, что юридически приравнивается к устному заявлению об отсутствии подлежащих декларированию товаров.

Однако сотрудники аэропорта все же обнаружили у Тарасова подобные вещи и задержали игрока.

За это административное правонарушение граждане наказываются штрафом в размере половины незадекларированной суммы. Бывают и санкции пожестче — например, в размере двукратной стоимости скрытых товаров. На данный момент точно неизвестно, какое именно наказание применили в случае с Тарасовым.

В клубе либо не подтверждают, либо прямым текстом опровергают информацию об инциденте. Так, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что ничего не знает о случившемся, а пресс-атташе «железнодорожников» Станислав Редикульцев заявил о недостоверности информации.

«Мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали»,

— приводит слова пресс-атташе «СЭ».

В то же время адвокат бывшей супруги игрока «Локо» Оксаны Сергей Жорин подтвердил информацию о штрафе футболиста и намекнул, что у Тарасова могут появиться подобные проблемы и в будущем. Также Жорин сообщил, что за действиями игрока следит специальная «группа юристов».

«Тарасова задержали в аэропорту не из-за алиментов, а по другому поводу. Но пока он не погасит должок, внимание к нему нашей коллегии адвокатов не станет менее пристальным.

У нас работает группа юристов, которая в установленном законом порядке пристально следит за Дмитрием»,

приводит слова адвоката Sport24.

Жорин также сообщил, что Тарасов не желает выплачивать алименты своей экс-супруге Оксане, которая воспитывает их общую дочь Ангелину, и пытается оттянуть исполнение этой обязанности. Так, футболист уже оспорил решение суда по форме начисления долга, накопившегося в результате неправильной выплаты.

«Карма настигла его в аэропорту. Пока Тарасов пытается затянуть погашение долга по алиментам, неустойка по невыплате капает.

Нас это тоже устраивает», — подчеркнул Жорин.

Напомним, в конце января суд отказал футболисту в его запросе на уменьшение размера алиментов и обязал выплачивать 480 тысяч в месяц с учетом индексации (в течение предыдущих восьми лет он отдавал 198 тысяч, несмотря на растущую инфляцию, из-за чего накопилась некоторая сумма долга).

Сам Тарасов заявил, что не виноват в неправильных выплатах.

«У меня проблем нет никаких. Алиментная система построена таким образом, что я сам деньгами не распоряжаюсь: средства автоматически списываются с моего счета. Я не могу никак их удержать или не отдать.

И на протяжении всего времени деньги просто списываются, — цитирует футболиста «СЭ». — Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе, в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки».

На заседании суда сторона Тарасова просила сократить размер алиментов до 100 тысяч. При этом игрок планировал половину этой суммы переводить на личный счет дочери, которым она сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия.

Однако запросы адвокатов Тарасова были отклонены. Футболист отметил, что дочь от первого брака по какой-то причине отказывается общаться с ним.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта», — заверил Тарасов.

Ранее СМИ сообщали, что игрок пытался взять Ангелину с собой в отпуск, который он проводил вместе со своей третьей женой — 24-летней моделью Анастасией Костенко, но девочка отказалась. Мать ребенка Оксана отметила, что не оказывала давления на дочь, и решение отказать отцу та приняла самостоятельно.

«Ангелина не хочет ехать, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать никогда не буду. Общаться с папой и ехать отдыхать не только с папой — это разные вещи»,

— написала женщина в своем инстаграме.

Напомним, Дмитрий и Оксана развелись в 2011 году, когда футболист принял решение уйти к телеведущей Ольге Бузовой. Однако и этот брак распался в 2016 году. В 2018-м Тарасов женился в третий раз — на модели Костенко, которая в этом же году родила ему ребенка.

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